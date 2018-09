Chào thua những màn trả lời ứng xử tức cười của người đẹp Việt

Tuy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Thế giới 2017 nhưng Phi Thanh Vân vẫn bị khán giả đánh giá là có màn trả lời ứng xử quá "lố", kém chuyên nghiệp. Khi nhận được câu hỏi "Em sẽ làm gì để em đẹp hơn nếu em có sự lựa chọn?”, Phi Thanh Vân đã có câu trả lời lê thê kéo dài 5 phút về "cuộc đại phẫu thuật để có số đo 3 vòng chuẩn châu Á và thân hình đồng hồ cát" của mình. Cuối cùng, cô còn nhắn gửi: "Dù ngoài kia có lạnh như thế nào, tuyết có rơi. Dù trong này chúng ta có 100, 500 hay 1000 người thì chỉ cần chúng ta đồng lòng với nhau, đêm thi ngày hôm nay nhất định sẽ thành công vang dội. Một tràng vỗ tay cho tất cả sự hiện diện của chúng ta". Top 5 của cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 - Võ Thị Ngọc Lụa cũng từng khiến khán giả phải bật cười trước màn trả lời ứng xử quá đỗi hồn nhiên của mình. Khi Hoa hậu Ngô Phương Lan đặt câu hỏi: “Nếu em là chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 thì em sẽ làm gì để truyền tải thông điệp về môi trường biển?”. Ngọc Lụa vừa cười vừa đáp: “Nếu may mắn được trở thành tân Hoa hậu Đại dương 2017, việc đầu tiên em sẽ chạy về nhà ôm ba mẹ một cái. Về việc tuyên truyền, em sẽ đi vòng vòng trong xóm, kêu những đứa bé lại và dạy chúng cách nhặt rác như thế nào. Sau đó, em dạy những đứa bé đó ý thức bảo vệ môi trường, dạy chúng không được xả rác bừa bãi. Cùng với đó, em sẽ kêu gọi những người bạn cùng trang lứa với mình bảo vệ môi trường”. Trước Võ Ngọc Lụa, thí sinh Phan Thị Thu Phương của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014 cũng có màn trả lời gây "bão". Khi được hỏi về vấn đề Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Thu Phương trả lời: "Em muốn người Trung Quốc hãy mở giàn khoan đó ra và trả lại cho nước Việt Nam xinh đẹp hơn". Sau câu hỏi: "Trong cuộc sống hiện nay ở nước ta, những vấn đề nhức nhối về môi trường, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, em quan tâm nhất đến vấn đề nào và tại sao?", thí sinh Trần Thị Kim Anh - Á hoàng 1 của cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2013 khiến khán giả phải ngỡ ngàng khi coi tai nạn giao thông là "đại dịch". "Em mong có biện pháp giáo dục ý thức người dân về giao thông và có biện pháp hiệu quả ngăn chặn đại dịch này", người đẹp còn nhấn mạnh thêm.Màn ứng xử vô cùng hài hước của thí sinh Vũ Thúy Vy tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ nhất diễn ra vào năm 1999 gây sốt trở lại thời gian gần đây. Khi nhận được câu hỏi: “Em hãy giới thiệu về bản thân và quê hương mình”, Vũ Thúy Vy có câu trả lời tưởng không liên quan mà "liên quan không tưởng": “Em tên là Vũ Thúy Vy. Đó là cái tên mà bố em đã đặt cho em. Có lẽ là do mẹ em có cái tên là Thúy Anh, mà nó tượng trưng cho 1 loài cỏ thơm cho nên bố em muốn em là 1 bông hoa. Thế nhưng mà em lại thích bay hơn. Đúng ra có lẽ em là chim. Thế nên em đã chọn đường hàng không. Em muốn mình có thể bay cao và bay xa để nhìn ngắm quê hương mình...". Cô còn không quên cảm ơn mọi người đã "lắng nghe cái tâm sự của em", khiến khán giả được tràng cười sảng khoái. Xem video phần trả lời ứng xử của Trần Tiểu Vy. Nguồn Youtube/ Hoa hậu Việt Nam:

