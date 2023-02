Chân dung Phạm Hồng Hải Quân “Vì yêu mà đến” vừa qua đời

Phạm Hồng Hải Quân qua đời ngày 6/2 ở tuổi 40. Mẹ của Hải Quân chia sẻ trên Zing, anh ra đi do tràn dịch màng phổi. Ảnh: Zing Hải Quân sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản. Sau khi học xong cấp 3 tại Trà Vinh, anh đi du học ngành kinh doanh quốc tế. Về nước, Hải Quân chính thức bước chân vào lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: Vietnamnet Hải Quân từng mở công ty sản xuất phim, tổ chức sự kiện ca nhạc, thời trang. Anh là nhà sản xuất của một số bộ phim như “4 năm 2 chàng 1 tình yêu”, “Hùng Ali”, “Gái già lắm chiêu”, “Cao thủ ẩn danh”. Ảnh: Vietnamnet Hải Quân có ngoại hình điển trai, chiều cao 1m8. Ảnh: Người Lao Động Khi tham gia “Vì yêu mà đến”, dù được 5 cô gái tỏ tình, anh vẫn từ chối, đề nghị kết bạn trước khi tiến xa hơn. Ảnh: Arttimes Vietnamnet dẫn lời của Hải Quân: “Tôi không phải kiểu người đào hoa. Trước đây tôi từng có mối tình sâu đậm, do không hợp nhau nên đã dừng lại. Khi yêu, tôi rất nghiêm túc, luôn muốn đi đến hôn nhân nhưng duyên phận chưa tới. Bất cứ cô gái nào lên sân khấu tỏ tình, tôi đều trân trọng nhưng chuyện tình cảm không thể gượng ép được”. Ảnh: Vì yêu mà đếnPhạm Hồng Hải Quân từng hẹn hò Oanh Yến. Cả hai nảy sinh tình cảm từ chỗ là anh em bạn bè thân thiết. Ảnh: Dân Việt Tháng 1/2016, Oanh Yến chia sẻ trên Dân Việt, cô đã chia tay Hải Quân. Phía doanh nhân Hải Quân cho biết, anh tôn trọng Oanh Yến và luôn mong cô hạnh phúc nên sau tất cả, anh quyết định trở thành bạn tốt của cô. Ảnh: Dân Việt Việc chia tay Oanh Yến khiến Hải Quân stress. Anh liên tục mất ngủ. Tuy nhiên, nam doanh nhân may mắn tìm được niềm vui trong công việc. Ảnh: Dân Việt Xem video Phạm Hồng Hải Quân trong một tập phát sóng của "Vì yêu mà đến''. Nguồn Vietnamnet

Phạm Hồng Hải Quân qua đời ngày 6/2 ở tuổi 40. Mẹ của Hải Quân chia sẻ trên Zing, anh ra đi do tràn dịch màng phổi. Ảnh: Zing Hải Quân sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản. Sau khi học xong cấp 3 tại Trà Vinh, anh đi du học ngành kinh doanh quốc tế. Về nước, Hải Quân chính thức bước chân vào lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: Vietnamnet Hải Quân từng mở công ty sản xuất phim, tổ chức sự kiện ca nhạc, thời trang. Anh là nhà sản xuất của một số bộ phim như “4 năm 2 chàng 1 tình yêu”, “Hùng Ali”, “Gái già lắm chiêu”, “Cao thủ ẩn danh”. Ảnh: Vietnamnet Hải Quân có ngoại hình điển trai, chiều cao 1m8. Ảnh: Người Lao Động Khi tham gia “Vì yêu mà đến”, dù được 5 cô gái tỏ tình, anh vẫn từ chối, đề nghị kết bạn trước khi tiến xa hơn. Ảnh: Arttimes Vietnamnet dẫn lời của Hải Quân: “Tôi không phải kiểu người đào hoa. Trước đây tôi từng có mối tình sâu đậm, do không hợp nhau nên đã dừng lại. Khi yêu, tôi rất nghiêm túc, luôn muốn đi đến hôn nhân nhưng duyên phận chưa tới. Bất cứ cô gái nào lên sân khấu tỏ tình, tôi đều trân trọng nhưng chuyện tình cảm không thể gượng ép được”. Ảnh: Vì yêu mà đến Phạm Hồng Hải Quân từng hẹn hò Oanh Yến. Cả hai nảy sinh tình cảm từ chỗ là anh em bạn bè thân thiết. Ảnh: Dân Việt Tháng 1/2016, Oanh Yến chia sẻ trên Dân Việt, cô đã chia tay Hải Quân. Phía doanh nhân Hải Quân cho biết, anh tôn trọng Oanh Yến và luôn mong cô hạnh phúc nên sau tất cả, anh quyết định trở thành bạn tốt của cô. Ảnh: Dân Việt Việc chia tay Oanh Yến khiến Hải Quân stress. Anh liên tục mất ngủ. Tuy nhiên, nam doanh nhân may mắn tìm được niềm vui trong công việc. Ảnh: Dân Việt Xem video Phạm Hồng Hải Quân trong một tập phát sóng của "Vì yêu mà đến''. Nguồn Vietnamnet