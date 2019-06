Chân dung “báu vật Hàn Quốc” vướng nghi vấn bị Thu Minh chơi xấu

Thu Minh đang vướng nghi vấn chơi xấu Kim So Hyang. Theo một số cư dân mạng, mic của nữ ca sĩ xứ Hàn bị chỉnh bé khi cô là khách mời song ca cùng Thu Minh. Ảnh: Zing Giữa ồn ào "can thiệp" âm thanh khi song ca với So Hyang, ê kíp ca sĩ Thu Minh đăng bức thư tay của nữ ca sĩ xứ Hàn khẳng định hạnh phúc khi hợp tác. Ảnh: YeahKim So Hyang có quãng giọng rộng hiếm có nhất là với người châu Á cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt và khả năng biến tấu thuần thục. Tại Hàn Quốc, Kim So Hyang được xem là một trong những diva. Ngoài ra, cô còn được mệnh danh “Mariah Carey của Hàn Quốc”. Cộng đồng fan của So Hyang không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả châu Mỹ, châu Phi và ngay tại Việt Nam. Nữ ca sĩ sinh năm 1978 vốn tham gia ca hát tại nhà thờ từ khi còn nhỏ. Năm So Hyang 18 tuổi, tài năng của cô được phát hiện. Sau đó, So Hyang trở thành ca sĩ hát chính cho nhóm POS. Đến năm 2012, cô nổi tiếng khi tham gia chương trình I am singer II. Ngoài là giọng ca tài năng, So Hyang còn là một người đầy nghị lực khi vượt qua căn bệnh ung thư. 20 năm trước, nữ ca sĩ phát hiện bị ung thư tử cung. Sau đó, cô phải cắt buồng trứng. Dù bị bệnh nhưng So Hyang lúc nào trông cũng vui vẻ, thân thiện, trẻ trung. So Hyang vượt qua nỗi buồn bệnh tật nhờ nghị lực của bản thân cũng như nhờ tình yêu của chồng và gia đình chồng. So Hyang kết hôn vào năm 1998 với tay trống của nhóm POS - Kim Hee Jun. Anh cùng bố mẹ luôn yêu thương So Hyang dù cô không thể có con. “Mariah Carey của Hàn Quốc” chiếm được cảm tình của khán giả còn vì là nữ ca sĩ sạch scandal. Xem video "Màn song ca của Thu Minh - Kim So Hyang". Nguồn Youtube

Thu Minh đang vướng nghi vấn chơi xấu Kim So Hyang. Theo một số cư dân mạng, mic của nữ ca sĩ xứ Hàn bị chỉnh bé khi cô là khách mời song ca cùng Thu Minh. Ảnh: Zing Giữa ồn ào "can thiệp" âm thanh khi song ca với So Hyang, ê kíp ca sĩ Thu Minh đăng bức thư tay của nữ ca sĩ xứ Hàn khẳng định hạnh phúc khi hợp tác. Ảnh: Yeah Kim So Hyang có quãng giọng rộng hiếm có nhất là với người châu Á cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt và khả năng biến tấu thuần thục. Tại Hàn Quốc, Kim So Hyang được xem là một trong những diva. Ngoài ra, cô còn được mệnh danh “Mariah Carey của Hàn Quốc”. Cộng đồng fan của So Hyang không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả châu Mỹ, châu Phi và ngay tại Việt Nam. Nữ ca sĩ sinh năm 1978 vốn tham gia ca hát tại nhà thờ từ khi còn nhỏ. Năm So Hyang 18 tuổi, tài năng của cô được phát hiện. Sau đó, So Hyang trở thành ca sĩ hát chính cho nhóm POS. Đến năm 2012, cô nổi tiếng khi tham gia chương trình I am singer II. Ngoài là giọng ca tài năng, So Hyang còn là một người đầy nghị lực khi vượt qua căn bệnh ung thư. 20 năm trước, nữ ca sĩ phát hiện bị ung thư tử cung. Sau đó, cô phải cắt buồng trứng. Dù bị bệnh nhưng So Hyang lúc nào trông cũng vui vẻ, thân thiện, trẻ trung. So Hyang vượt qua nỗi buồn bệnh tật nhờ nghị lực của bản thân cũng như nhờ tình yêu của chồng và gia đình chồng. So Hyang kết hôn vào năm 1998 với tay trống của nhóm POS - Kim Hee Jun. Anh cùng bố mẹ luôn yêu thương So Hyang dù cô không thể có con. “Mariah Carey của Hàn Quốc” chiếm được cảm tình của khán giả còn vì là nữ ca sĩ sạch scandal. Xem video "Màn song ca của Thu Minh - Kim So Hyang". Nguồn Youtube