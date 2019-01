Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn vui vẻ đi xem phim sau ồn ào

Tối ngày 9/1, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn sánh đôi tình tứ đến dự buổi mắt phim của Soobin Hoàng Sơn. Ảnh: Saostar Trước những câu hỏi về ồn ào cách đây không lâu, cả hai từ chối trả lời. Ảnh: Gia đình Việt Nam Xuất hiện sau thời gian kín tiếng, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. Ảnh: Lifestyle Cách đây không lâu, Kiều Minh Tuấn mở lại trang cá nhân đồng thời đăng ảnh bên cháu gái và không hề đả động đến ồn ào đời tư. Ảnh: FBNV Về phía An Nguy, thời gian qua, cô rất kín tiếng. Mới nhất, nữ vlogger đã xóa hết bài đăng trên trang cá nhân Instagram. Ảnh: FBNV Trước đó, An Nguy thừa nhận chuyện tình cảm với Kiều Minh Tuấn là thật đồng thời tung bằng chứng tố Cát Phượng đứng sau scandal. Ảnh: FBNV Cũng cho rằng lùm xùm Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn và An Nguy khiến phim do An Nguy - Kiều Minh Tuấn đóng chung bị lỗ khi ra rạp, nhà sản xuất Dung Bình Dương bày tỏ ý định kiện cả ba. Tuy nhiên, đến nay, bà chưa có thêm bất kì động thái nào. Ảnh: Zing Về phía Cát Phượng, cô luôn khẳng định không đứng sau scandal của An Nguy - Kiều Minh Tuấn. Ảnh: Vietnamnet Hồi tháng 9/2018, Kiều Minh Tuấn - An Nguy thừa nhận phim giả tình thật. Tuy nhiên, nam diễn viên sau đó lại lên tiếng xin lỗi, thừa nhận chỉ say nắng bạn diễn. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Cát Phượng bị tố đứng sau scandal tình ái An Nguy -Kiều Minh Tuấn". Nguồn Youtube/vtc

