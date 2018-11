Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn diễn sâu ở hậu trường phim “Mẹ Tuệ“

Sau "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" (có Kiều Minh Tuấn và An Nguy tham gia) đến lượt "Mẹ Tuệ" ( Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đóng chính) gặp khốn đốn vì scandal chưa có hồi kết của cặp đôi Cát - Kiều với An Nguy. Thậm chí sau khi An Nguy công khai đoạn tin nhắn từ một group có tên "Mẹ Tuệ", tố Cát Phượng dàn xếp scandal Kiều Minh Tuấn, Bá Cường - nhà sản xuất phim "Mẹ Tuệ" lên tiếng sẽ điều tra vì scandal Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy vừa qua đã khiến phim bị "đóng băng", rời ngày ra rạp. Lùm xùm cũng khiến những hình ảnh hậu trường của bộ phim "Mẹ Tuệ" được khán giả tò mò và tìm kiếm. Tuy nhiên, dường như khá e dè trước bê bối tình tay ba của cặp đôi Cát-Kiều và An Nguy nên những hình ảnh hậu trường ít được ê-kíp phim chia sẻ. Thời điểm bộ phim đóng máy, Cát Phượng chia sẻ hình ảnh "tự sướng" trong hậu trường. Trong phim, Cát Phượng vào vai mẹ Tuệ - một người mẹ có hoàn cảnh bất hạnh, phải tảo tần nuôi cậu con trai Tim (bé Huy Khang đóng). Kiều Minh Tuấn đóng vai Giang, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và có ảnh hưởng đến cuộc sống của hai mẹ con Tuệ. Phim "Mẹ Tuệ" dự kiến ra rạp vào ngày 15/10 vừa qua, sau thời điểm Kiều Minh Tuấn và An Nguy công khai yêu nhau. Ảnh: FB Bá Cường. Tuy nhiên, sau lùm xùm liên quan đến hai diễn viên chính, phim dời ngày ra rạp qua năm 2019 nhưng chưa biết thời điểm cụ thể. NSX phim "Mẹ Tuệ" cho rằng, phim đang bị "đóng băng" vì những chuyện hoàn toàn không liên quan tới mình, ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình công ty và gây thiệt hại cho phim. Ảnh: Saostar. Đoàn làm phim chụp ảnh kỷ niệm ngày đóng máy. Ảnh: FB Ái Châu. Xem video "Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn xin lỗi sau ồn ào". Nguồn Youtube/ Hot Showbiz:

