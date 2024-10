Biết gì về “ông trùm” Miss Grand International?

Mới đây, do không hài lòng về BTC Miss Grand Campuchia, ông Nawat Itsaragrisi - Chủ tịch Miss Grand International quyết định chuyển các hoạt động còn lại của cuộc thi cho BTC Miss Grand Thailand. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Ông Nawat thành lập Miss Grand International vào năm 2013. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. “Ông trùm” Miss Grand International xuất thân nghèo khó. Ông Nawat chia sẻ trên Thaipost, ông sinh ra trong gia đình có 12 anh chị em. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Ước mơ của “ông trùm hoa hậu” là xây nhà cho bố mẹ nhưng khi ông thực hiện được thì bố mẹ đã mất. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Trước khi tổ chức cuộc thi nhan sắc, ông Nawat có 20 năm làm MC. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Nhờ danh tiếng của Miss Grand International, ông Nawat trở nên giàu có. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Theo Tiền Phong, trong top 16 người giàu nhất trên sàn chứng khoán của làng giải trí Thái Lan vào tháng 9/2024, ông Nawat đứng thứ 6 trong danh sách với tài sản 1.504 triệu bath, giảm so với thống kê trước đó vào năm 2023. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Năm 2023, Chủ tịch Miss Grand International có khối tài sản ở lĩnh vực chứng khoán là 1.731 triệu baht. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Ông Nawat hiện tại ở trong biệt thự dát vàng, to như cung điện. Ảnh: Znews.Xem video: "Võ Lê Quế Anh đáp trả tin đồn mua giải". Nguồn video: Vietnamnet

Mới đây, do không hài lòng về BTC Miss Grand Campuchia, ông Nawat Itsaragrisi - Chủ tịch Miss Grand International quyết định chuyển các hoạt động còn lại của cuộc thi cho BTC Miss Grand Thailand. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Ông Nawat thành lập Miss Grand International vào năm 2013. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. "Ông trùm" Miss Grand International xuất thân nghèo khó. Ông Nawat chia sẻ trên Thaipost, ông sinh ra trong gia đình có 12 anh chị em. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Ước mơ của "ông trùm hoa hậu" là xây nhà cho bố mẹ nhưng khi ông thực hiện được thì bố mẹ đã mất. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Trước khi tổ chức cuộc thi nhan sắc, ông Nawat có 20 năm làm MC. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Nhờ danh tiếng của Miss Grand International, ông Nawat trở nên giàu có. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Theo Tiền Phong, trong top 16 người giàu nhất trên sàn chứng khoán của làng giải trí Thái Lan vào tháng 9/2024, ông Nawat đứng thứ 6 trong danh sách với tài sản 1.504 triệu bath, giảm so với thống kê trước đó vào năm 2023. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Năm 2023, C hủ tịch Miss Grand International có khối tài sản ở lĩnh vực chứng khoán là 1.731 triệu baht. Ảnh: FB Nawat Itsaragrisil. Ông Nawat hiện tại ở trong biệt thự dát vàng, to như cung điện. Ảnh: Znews.