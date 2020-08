Bị diễn viên Trọng Hưng tố ngược, Âu Hà My đáp trả

(Kiến Thức) - Diễn viên Trọng Hưng nhận sai khi chưa ly hôn Âu Hà My đã quen người khác nhưng lại tố ngược vợ cũ cắt ghép video và dựng chuyện sảy thai. Về phần mình, Hà My nhanh chóng đáp trả.

Mới đây, diễn viên Trọng Hưng lần đầu lên tiếng về ồn ào bị Âu Hà My tố ngoại tình. Mở đầu dòng chia sẻ, Trọng Hưng nhận sai vì chưa chính thức ly hôn đã có một mối quan hệ mới. Tuy nhiên, tiếp đó, nam diễn viên lại tố ngược vợ cũ.



Theo Trọng Hưng, video "bắt ghen" được Hà My đăng tải là sản phẩm cắt ghép. Anh còn khẳng định chuyện Hà My sảy thai là không đúng sự thật vì lúc đó cả hai đang ly thân.

Cũng theo Trọng Hưng, anh không hề vay 1 tỷ từ gia đình Hà My. Nam diễn viên cho biết, mẹ của Hà My từng âm thầm đưa cho mẹ anh 200 triệu để giúp anh vượt khó khăn. Khi biết chuyện, Trọng Hưng muốn trả lại số tiền nhưng mẹ của Hà My không nhận.

Trọng Hưng tố Hà My.

Trước lời tố ngược của Trọng Hưng, Âu Hà My nhanh chóng lên tiếng. Trả lời Pháp luật và Bạn đọc, nữ giảng viên cho biết, từ ngày 16-19/6, vợ chồng cô vẫn đi Phú Quốc. Đến ngày 22/6, Trọng Hưng chủ động đi khỏi nhà. Tuy nhiên, khi ra tòa, nam diễn viên lại cho biết, vợ chồng ly thân 4-5 tháng.

Hà My cũng tuyên bố cô sẽ nhờ pháp luật vào cuộc trước những thông tin từ phía chồng cũ.

Trước đó, Hà My tố Trọng Hưng bỏ mặc vợ lúc đang sảy thai để vui vẻ bên người tình cũng như không quan tâm đến việc mẹ của Hà My bị ngất dù bà từng giúp anh vượt khó khăn trong công việc. Ngoài ra, cô còn đăng tải video "bắt ghen" khiến hình ảnh soái ca bấy lâu nay của Trọng Hưng sụp đổ. Ồn ào khiến Trọng Hưng phải khóa trang cá nhân và giữ im lặng trước truyền thông.