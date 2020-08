Từng hủy hôn với Âu Hà My, Hà Duy giờ ra sao?

Âu Hà My kết hôn vào tháng 10/2019. Mới đây, nữ giảng viên bất ngờ tố chồng của cô - diễn viên Trọng Hưng ngoại tình. Trước khi đến với Trọng Hưng, Âu Hà My từng hẹn hò Hà Duy. Tháng 5/2018, cặp đôi làm lễ dạm ngõ và dự tính kết hôn vào cuối năm 2018. Thế nhưng, sau đó, hai người hủy hôn. Sau khi mối tình với Âu Hà My kết thúc, Hà Duy đến nay vẫn chưa công khai thêm bất kì mối quan hệ tình cảm nào. Hà Duy hiện tại vẫn chọn cuộc sống kín tiếng. Con trai của diễn viên Hương Dung làm phi công cho một hãng hàng không. Sau khi chia tay Âu Hà My, Hà Duy vướng nghi vấn lộ clip nhạy cảm. Lúc đó, anh lên tiếng phủ nhận. Là bạn gái cũ, Âu Hà My bị lôi vào ồn ào. Về phần mình, nữ giảng viên dọa kiện nếu tin đồn thất thiệt bị cư dân mạng đẩy đi quá xa. Sau ồn ào, Hà Duy càng kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Nam diễn viên nhí một thời thi thoảng chia sẻ hình ảnh làm phi công. Tháng 10/2019, sau thời gian giữ vị trí cơ phó, Hà Duy để lộ việc được thăng cấp bậc. Con trai của nghệ sĩ Hương Dung không còn hoạt động nghệ thuật như ngày còn nhỏ. Hà Duy được gia đình định hướng trở thành phi công sau khi rời xa màn ảnh. Tháng 12/2019, Hà Duy là người lái chiếc phi cơ chở U22 Việt Nam về nước sau chiến thắng vang dội tại chung kết SEA Games 30. Mời quý độc giả xem video "Hà Duy làm phi công". Nguồn Facebook Hà Duy

Âu Hà My kết hôn vào tháng 10/2019. Mới đây, nữ giảng viên bất ngờ tố chồng của cô - diễn viên Trọng Hưng ngoại tình. Trước khi đến với Trọng Hưng, Âu Hà My từng hẹn hò Hà Duy. Tháng 5/2018, cặp đôi làm lễ dạm ngõ và dự tính kết hôn vào cuối năm 2018. Thế nhưng, sau đó, hai người hủy hôn. Sau khi mối tình với Âu Hà My kết thúc, Hà Duy đến nay vẫn chưa công khai thêm bất kì mối quan hệ tình cảm nào. Hà Duy hiện tại vẫn chọn cuộc sống kín tiếng. Con trai của diễn viên Hương Dung làm phi công cho một hãng hàng không. Sau khi chia tay Âu Hà My, Hà Duy vướng nghi vấn lộ clip nhạy cảm. Lúc đó, anh lên tiếng phủ nhận. Là bạn gái cũ, Âu Hà My bị lôi vào ồn ào. Về phần mình, nữ giảng viên dọa kiện nếu tin đồn thất thiệt bị cư dân mạng đẩy đi quá xa. Sau ồn ào, Hà Duy càng kín tiếng về cuộc sống riêng tư. Nam diễn viên nhí một thời thi thoảng chia sẻ hình ảnh làm phi công. Tháng 10/2019, sau thời gian giữ vị trí cơ phó, Hà Duy để lộ việc được thăng cấp bậc. Con trai của nghệ sĩ Hương Dung không còn hoạt động nghệ thuật như ngày còn nhỏ. Hà Duy được gia đình định hướng trở thành phi công sau khi rời xa màn ảnh. Tháng 12/2019, Hà Duy là người lái chiếc phi cơ chở U22 Việt Nam về nước sau chiến thắng vang dội tại chung kết SEA Games 30. Mời quý độc giả xem video "Hà Duy làm phi công". Nguồn Facebook Hà Duy