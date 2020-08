Đọ sắc 5 mỹ nhân tranh giải Diễn viên nữ ấn tượng của VTV Awards

Diễm My 9X vừa lọt top đề cử Diễn viên nữ ấn tượng của VTV Awards 2020. Nữ diễn viên sinh năm 1990 đang được chú ý bởi vai Linh trong bộ phim truyền hình "Tình yêu và tham vọng". Diễm My sở hữu gương mặt trẻ trung, body gợi cảm hút mắt. Giống Diễm My 9X, Lã Thanh Huyền cũng có tên trong danh sách top 5 đề cử hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng. Lã Thanh Huyền đóng chung phim "Tình yêu và tham vọng" cùng Diễm My. Tuệ Lâm của "Tình yêu và tham vọng" trẻ trung, gợi cảm hơn sau một lần sinh nở. Cạnh tranh giải với Diễm My 9X và Lã Thanh Huyền, Phương Oanh có 3 dự án phim truyền hình lên sóng trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Đó là "Cô gái nhà người ta", "Những ngày không quên" và "Lựa chọn số phận". So với khi mới bước vào showbiz, Phương Oanh có sự lột xác về ngoại hình. Cô trẻ trung, quyến rũ hơn. Phương Oanh từng nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình xinh đẹp hơn. Hồng Diễm cũng góp mặt trong top 5 đề cử với vai diễn trong "Hoa hồng trên ngực trái". Hồng Diễm từng qua 2 lần sinh nở nhưng gợi cảm không kém Lã Thanh Huyền hay Phương Oanh. Nữ diễn viên hiện tại có tổ ấm vô cùng hạnh phúc. Quỳnh Kool đang nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả sau khi góp mặt trong bộ phim "Đừng bắt em phải quên". Trong top 5 đề cử, cô là diễn viên trẻ tuổi nhất.Lễ trao giải VTV Awards 2020 dự kiến diễn ra vào tối ngày 5/9. Mời quý độc giả xem trailer tập 43 "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Rubic 8

