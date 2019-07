Bị dân mạng 'bóc mẽ' dốt tiếng Anh, Phạm Hương xóa sạch dấu vết

Cách đây ít giờ, trên Instagram Phạm Hương đăng tải dòng trạng thái thích thú. Khoe khu vườn nhỏ bé đầy màu sắc tại Mỹ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 chia sẻ bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh: "A busy day of plants and flowers after the garden... Dreaming of a beautiful small garden with fruit trees and colors of brilliant. Fighting!", Phạm Hương viết.

Đính kèm là đoạn dịch bằng tiếng Việt: "Một ngày bận rộn trồng cây và hoa sau vườn. Đang mơ ước một khu vườn nhỏ xinh đẹp với các loại cây ăn quả và màu sắc của những bông hoa rực rỡ. Cố lên!".