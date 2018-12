An Nguy tươi tắn hơn sau sóng gió với Kiều Minh Tuấn

Lâu rồi không thấy An Nguy xuất hiện, những hình ảnh hiện tại và sự chia sẻ cởi mở của An Nguy đã khiến người hâm mộ phần nào an tâm hơn.

Sau những lùm xùm về tình cảm với Kiều Minh Tuấn trong thời gian qua An Nguy trở nên im hơi lặng tiếng hơn rất nhiều. Tần xuất cô xuất hiện trên mạng xã hội cũng rất hiếm hoi. Lâu lâu người ta mới thấy cô nàng này update hình ảnh đời thường hay những story chia sẻ về cuộc sống của mình trên Instagram.

Tuy nhiên mới đây nhất, nữ diễn viên An Nguy đã bất ngờ năng nổ trở lại trên MXH khi mở cổng tư vấn tâm lý, trò chuyện với người hâm mộ thông qua chức năng hỏi – đáp của Instagram. Lâu ngày không tâm sự với người hâm mộ nên lần này, cô nàng cởi mở hơn hẳn. Từ những thắc mắc nghiêm túc cho đến những câu hỏi hài hước, An Nguy đều nhiệt tình giải đáp.

Cụ thể khi nhận được câu hỏi từ fans rằng: "Chị An ơi, làm sao để mạnh mẽ và bất cần như chị vậy?", An nguy đã thẳng thắn trả lời: "Đủ đau sẽ nhận thấy yếu đuối và bận tâm chả giải quyết được vấn đề gì". An Nguy đã khiến nhiều người liên tưởng rằng câu trả lời của cô cũng chính là cách để người đẹp dùng để bước qua những ồn ào về chuyện tình cảm với nam diễn viên họ Kiều thời gian qua.

Bên cạnh đó, An Nguy đã rất hài hước, trả lời tất cả các câu hỏi của fans.

Có lẽ, sau khi đọc xong những câu chữ này khiến không ít fan nhớ về hình ảnh của An Nguy của những ngày đầu khi mới được biết đến với tư cách là một vlogger: vừa hài hước, lầy lội nhưng cũng không kém phần dễ thương. Lâu rồi không thấy An Nguy xuất hiện, những hình ảnh hiện tại của An Nguy chia sẻ đã khiến người hâm mộ phần nào an tâm hơn.

Sau tất cả những lùm xùm tình cảm từ đồng tính đến người tình tay ba, cách đây ít ngày, An Nguy cũng đã có những chia sẻ về tình trạng hiện tại của cô trong một bài phỏng vấn khiến nhiều người khá bất ngờ.

“Hiện tại, tôi độc thân. Không phải độc thân lúc nào cũng vui, nhưng đó là một trạng thái đáng để tận hưởng. Tôi sẽ có nhiều cơ hội sống như mình muốn, làm những gì mình thích. Người có cơ hội yêu tôi và được tôi yêu nhiều nhất hiện nay là chính bản thân tôi” – nữ diễn viên Chú ơi đừng lấy mẹ con bộc bạch.

Vừa qua những thông tin xoay quanh việc nhà sản xuất bộ phim Chú ơi đừng lấy mẹ con có ý định khởi kiện vì cho rằng hai diễn viên chính là An Nguy và Kiều minh Tuấn cố ý vi phạm hợp đồng cũng không khiến nữ diễn viên này suy sụp hay căng thẳng như người ta vẫn nghĩ.

Thậm chí, An Nguy còn chia sẻ ở một khía cạnh nào đó, nữ diễn viên cho rằng bản thân phải cảm ơn những người đã gây ra sóng gió cho cô thời gian qua, bởi với cô đó có thể được xem là một cơ hội để bản thân trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn.