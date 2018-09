Á hậu Phương Nga: “Tôi lấy chồng hơn tầm 5 tuổi, nhà có điều kiện“

>>> Mời quý độc giả xem video "Bùi Phương Nga khoe tài nhảy hiện đại". Nguồn Youtube/ Hoa hậu Việt Nam:

Phương Nga và Tiểu Vy sau chung kết HH Việt Nam 2018 hiểu nhau hơn. - Sau cuộc thi HH Việt Nam 2018, nhiều người tiếc nuối vì Á hậu Bùi Phương Nga không được giải cao nhất?

- Thực ra kết quả cuộc thi xét trên cả quá trình không đơn thuần là sự thể hiện trong đêm chung kết, Tiểu Vy là HH Việt Nam 2018 là kết quả thuyết phục nhất. Tôi tôn trọng tới những bình luận của khán giả khi tiếc nuối cho tôi không được hoa hậu, bởi khán giả chỉ quan sát về bề nổi.

Đêm chung kết tôi giải tỏa được tâm lý, không tạo áp lực cho bản thân nên có thể tỏa sáng và tự tin, cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ.

Hơn nữa, việc so sánh với Huyền My trong năm Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang cũng chưa thật chính xác. Chắc hẳn phải qua 1, 2 năm nữa mới có thể nhận định được ai hơn ai và mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Tôi không bận tâm nhiều, tuy nhiên sự so sánh của người hâm mộ và dư luận quá lớn vô tình đẩy tôi vào thế khó xử với Tiểu Vy. Có người bênh Tiểu Vy, có người bênh tôi, tôi không biết nên làm như nào cho hài lòng tất cả.

Tôi hay tươi cười thế nhưng thực chất rất hay suy nghĩ, để tâm.

Họ đồng hành cùng nhau trong nhiều sự kiện.

- Cảm nhận đầu tiên của Nga về 2 người bạn Thúy An và Tiểu Vy?



- Về chị An, tôi mới biết và nói chuyện thời gian gần đây còn Tiểu Vy tạo ấn tượng mạnh ngay từ buổi sơ khảo. Kiểu tóc thẳng bay bay, nhẹ nhàng, nhìn là mê. Còn về người bạn thân nhất mà tôi hay chuyện trò tâm sự cùng là Bảo Châu, 2 chị em đều cùng tới từ Hà Nội.

- Vậy về đàn chị HH Đỗ Mỹ Linh, bạn có ấn tượng không?

- HH Đỗ Mỹ Linh chính là người tạo ấn tượng mạnh nhất trong tôi trong số những người đẹp. Bởi, chị ấy được biết đến với cương vị HH Việt Nam 2014, đạt giải HH nhân ái HH Thế giới và thành công trong dự án từ thiện "Cõng điện lên bản" nhưng vẫn hoàn thành tốt việc học tập. Lúc nào tôi cũng cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào ở HH Đỗ Mỹ Linh.

- Mọi người cảm nhận sức trẻ, sự năng động ở Phương Nga với một thần thái rạng rỡ cũng như sự dạn dĩ trước top 3, bạn có bí quyết gì không?

- Thực ra, trước khi thi Hoa hậu, tôi cũng tham gia nhiều cuộc thi rồi hơn nữa lại lớn tuổi hơn Vy nên có chút bạo dạn. Bên cạnh đó, kinh nghiệm sống của tôi cũng khá phong phú khi tiếp xúc với đám đông, giao tiếp cùng người lạ qua những công việc làm thêm thời sinh viên.

Tôi từng làm thêm từ 5 - 6 công việc như lễ tân nhà hàng, quản lý shop online kiêm luôn người mẫu. Hồi đó, thu nhập cũng được khoảng 2 tới 3 triệu mỗi tháng. Tuy nhiên mục đích làm thêm để có kinh nghiệm nên tuổi thọ các công việc tôi làm đều trong thời gian ngắn.

Sự bạo dạn ở Phương Nga khiến người hâm mộ cảm thấy sự gần gũi, thân thiện.

Cô nàng rất hay cười. - Xinh đẹp như Phương Nga chắc hẳn cũng phải trải qua đôi, ba mối tình?

- Có một bài báo từng viết "19 tuổi chưa một lần yêu ai" chính là dành cho tôi và hiện tại vẫn thế, chưa từng yêu ai. Chắc là xinh đẹp nên ai cũng nghĩ phải có người yêu rồi nên chả ai tán.

- Thế tiêu chuẩn về người yêu của bạn là gì?

- Phải biết yêu thương, sẻ chia quan tâm tới tôi, không nhất thiết phải giàu.

- Thực chất, để duy trì tình yêu hạnh phúc hay hôn nhân bền vững phải có điều kiện kinh tế, mẫu người yêu của Phương Nga quá đơn giản?

- Có thể nhà người này phải có điều kiện, qua cách nói chuyện giao tiếp, tôi sẽ biết cách nghĩ hay tư duy của họ. Có hoạch định trong tương lai phải kinh doanh cái này, bao nhiêu năm phải mua được ô tô... tôi vẫn phải tính toán. Chứ không phải yêu một người có quá nhiều tiền, bao cho tôi tất cả mọi thứ. Bởi tôi là một người độc lập, không thích phụ thuộc vào người khác.

- Phương Nga có quan trọng về tuổi tác khi chọn người yêu?

- Thường mọi người nói yêu con trai hơn từ 5 tới 7 tuổi là đẹp nhất, tôi cũng vậy.

- Chúc Phương Nga đạt được thành tích cao trong cuộc thi Miss Grand International sắp tới!