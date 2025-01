Á hậu Huyền My ở “bạch dinh” xa hoa, du lịch muôn nơi

Năm 2024, Á hậu Huyền My chuyển sang ở biệt thự mới sau khi rao bán hai căn hộ. Biệt thự của Huyền My mang tông màu trắng, nội thất hiện đại. Nàng hậu tâm sự, cô chọn nhiều đồ trang trí bằng pha lê cho tổ ấm. "Trước đây luôn nghĩ những thứ này phù phiếm, bây giờ lại mê thế chứ. Bày xong tự thấy tính nữ mình lên cao", Huyền My cho biết. Vào dịp Giáng sinh, Tết Nguyên đán, nàng hậu trang hoàng nhà cửa lộng lẫy. Biệt thự của nàng hậu có khoảng sân rộng rãi để tổ chức tiệc có nhiều người tham dự.Huyền My tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng trong biệt thự vào tháng 12/2024. Tuổi 30, Huyền My thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước. Á hậu sinh năm 1995 khám phá các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc, Dubai, Anh... Huyền My khoe ảnh xinh tươi khi du lịch Anh năm 2024. Cách đây ít năm, người đẹp từng du học ở xứ sở sương mù một thời gian về nghệ thuật và thời trang. Đi du lịch, Huyền My ăn mặc trẻ trung, năng động, sành điệu. Nàng hậu tận hưởng kỳ nghỉ xa xỉ để giải tỏa căng thẳng. Để giữ dáng, Huyền My tập yoga, pilates. Nàng hậu mê môn pickleball từ năm 2024. Huyền My hiện tại kinh doanh, hoạt động trong showbiz. Xem video: "Huyền My đánh golf". Nguồn FB Huyền My

Năm 2024, Á hậu Huyền My chuyển sang ở biệt thự mới sau khi rao bán hai căn hộ. Biệt thự của Huyền My mang tông màu trắng, nội thất hiện đại. Nàng hậu tâm sự, cô chọn nhiều đồ trang trí bằng pha lê cho tổ ấm. "Trước đây luôn nghĩ những thứ này phù phiếm, bây giờ lại mê thế chứ. Bày xong tự thấy tính nữ mình lên cao", Huyền My cho biết. Vào dịp Giáng sinh, Tết Nguyên đán, nàng hậu trang hoàng nhà cửa lộng lẫy. Biệt thự của nàng hậu có khoảng sân rộng rãi để tổ chức tiệc có nhiều người tham dự. Huyền My tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng trong biệt thự vào tháng 12/2024. Tuổi 30, Huyền My thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước. Á hậu sinh năm 1995 khám phá các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc, Dubai, Anh... Huyền My khoe ảnh xinh tươi khi du lịch Anh năm 2024. Cách đây ít năm, người đẹp từng du học ở xứ sở sương mù một thời gian về nghệ thuật và thời trang. Đi du lịch, Huyền My ăn mặc trẻ trung, năng động, sành điệu. Nàng hậu tận hưởng kỳ nghỉ xa xỉ để giải tỏa căng thẳng. Để giữ dáng, Huyền My tập yoga, pilates. Nàng hậu mê môn pickleball từ năm 2024. Huyền My hiện tại kinh doanh, hoạt động trong showbiz. Xem video: "Huyền My đánh golf". Nguồn FB Huyền My