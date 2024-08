Bố Huyền My lúc trẻ điển trai như tài tử, trung niên phong độ

Tháng 5/2020, nhân dịp sinh nhật bố, Á hậu Huyền My từng đăng tải loạt ảnh thời trẻ của bố đồng thời viết: "Chúc bố nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn xì tin như bức ảnh ngày bố còn trẻ. Cả nhà ơi vào xem em dìm hàng bố em này. P/s: Giống tài tử ghê". Diện mạo ngày trẻ của bố Huyền My - ông Nguyễn Đức nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người khen ngợi ông Nguyễn Đức không chỉ điển trai mà còn ăn mặc chất lừ. Ông Nguyễn Đức chia sẻ trên Znews, ngày trẻ, ông theo phong cách của các ca sĩ dòng nhạc Europop, Eurobeat rất thịnh hành thời xưa như các nhóm Modern Talking, Joy, Bad Boys Blue. Bố Huyền My từng du học ở nước ngoài. Ông Nguyễn Đức nổi bật nhờ vẻ sành điệu bên những người nước ngoài. Bố của Huyền My có chiều cao ấn tượng. Ông Nguyễn Đức chia sẻ trên Znews, tuổi trung niên, ông thay đổi phong cách. Bố của Huyền My chuộng trang phục năng động như quần jeans, quần short, áo phông, áo sơ mi. Năm 1995, bố mẹ của Huyền My kết hôn. Ngày trẻ, mẹ Huyền My có dung nhan xinh đẹp không kém hoa hậu. Mẹ Huyền My vẫn trẻ đẹp ở tuổi trung niên còn bố của nàng hậu được nhận xét phong độ. Hôn nhân của bố mẹ Huyền My vẫn hạnh phúc sau 29 năm. Huyền My từng chia sẻ, sau khi đoạt danh hiệu á hậu, bố đã giúp cô làm quản lý kiêm lái xe, còn mẹ là stylist kiêm thủ quỹ. Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

