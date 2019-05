3 nữ MC thân hình đẹp nhất nhì VTV cùng làm mẹ đơn thân

Xuất thân là một trong những hot girl đời đầu, Thanh Vân Hugo (Nguyễn Thanh Vân) nhanh chóng tham gia showbiz và nhận được nhiều yêu mến.

Thanh Vân Hugo

Cũng là một trong những MC nóng bỏng xinh đẹp của VTV, Bạch Lan Phương là một trong những gương mặt quen thuộc đối với khán giả truyền hình.

MC Huyền Châu là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Cô từng gây ấn tượng khi đảm nhận vai trò người dẫn ở các chương trình Thời trang và cuộc sống, Cà phê sáng với VTV3, Bản tin tài chính tiêu dùng, Nói không với thực phẩm bẩn...Huyền Châu sở hữu gương mặt khả ái và thân hình chuẩn. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, cô chính thức theo đuổi con đường làmtừ năm 2006 khi xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình của series 7 ngày công nghệ. Đến năm 2012, Huyền Châu đầu quân về Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế (VTV3).Xinh đẹp và tài năng nhưng MC Huyền Châu lại có cuộc sống hôn nhân thiếu phần may mắn. Bí mật kết hôn cùng doanh nhân hơn 7 tuổi, nữ MC mong ước sẽ có được một gia đình hạnh phúc nhưng mọi thứ lại không dễ dàng như vậy.Sau biến cố hôn nhân, hiện MC đang là bà mẹ đơn thân với hai nhóc tỳ kháu khỉnh. Ngoài công việc ở đài truyền hình, Huyền Châu còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh thời trang với những sản phẩm do chính cô thiết kế. Hiện tại, nhan sắc nữ MC ngày càng xinh đẹp, mặn mà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chia sẻ bí quyết làm đẹp, Huyền Châu cho biết cô thích làm đẹp với các sản phẩm từ tự nhiên và luôn duy trì những thói quen lành mạnh như tập gym.Nổi tiếng từ thời đóng Nhật ký Vàng Anh, khi còn là cô sinh viên Học viên Ngoại giao, đến bây giờ Thanh Vân Hugo đã được biết đến là một nghệ sĩ đa tài của showbiz.là MC quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Chinh Phục, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng (MC tại hiện trường)... Cùng với đó, cô còn được biết đến với vai trò diễn viên qua các bộ phim Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa, Zippo mù tạt và em… Ngoài ra, cô còn là doanh nhân, cô giáo…Những tưởng cuộc sống của nữ MC xinh đẹp sẽ xuôi chèo mát mái, thế nhưng đời sống hôn nhân của cô lại không mấy suôn sẻ.Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ MC 8X quyết định làm mẹ đơn thân nuôi con trai bé nhỏ. Quyết định của bà mẹ trẻ càng khiến nhiều người cảm thông, vì hiểu những sóng gió tình cảm mà cô đã phải trải qua.Nữ MC một mình nuôi con. Dù bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi công tác xa và không có thời gian bên cạnh con, Vân Hugo luôn nói với con trai rằng: “Tất cả những điều mẹ làm đều là vì tương lai của con”.Khán giả truyền hình ngày càng nhận thấy Vân Hugo trẻ, đẹp, biết yêu và chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Vì không tự tin với hình thể sau khi sinh con, Vân Hugo đã quyết định "trùng tu" vòng 1. Cô "lột xác" với phong cách sexy táo bạo, tôn đường cong và vòng một đầy đặn.Hồi năm 2016, Thanh Vân bất ngờ chia sẻ cô đang gặp căn bệnh hiếm khiến nhiều khán giả bất ngờ. Theo đó, nữ MC sinh năm 1985 cho biết cô gần như bị hỏng một bên mắt và đang mất dần giọng nói. Thế nhưng cô vẫn lạc quan vừa chữa bệnh vừa tiếp tục công việc.Nói về cuộc sống hiện tại, Thanh Vân Hugo chia sẻ: "Tôi đã có mọi thứ mà mình cần, một ngôi nhà ấm cúng, một công việc mình đam mê và cậu con trai ngoan ngoãn. Với tôi, vậy là quá đủ".Tuy nhiên ít ai biết ngoài đời, nữ MC sinh năm 1986 mang gương mặt của một hot girl 9X này hiện đang vừa làm bà chủ của một hệ thống spa có tiếng tại Hà Nội, đồng thời còn là mẹ của một bé gái năm nay vừa vào lớp 1.Lan Phương làm đơn thân đã lâu nhưng luôn khiến mọi người phải ghen tỵ vì cuộc sống đầm ấm hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười cùng cô con gái nhỏ. Đặc biệt, cô luôn được báo chí truyền thông nhắc đến với cái biệt danh “nữ MC VTV có thân hình nóng bỏng”.Do đặc thù công việc nên khi lên hình, Lan Phương thường chọn trang phục kín đáo, nhã nhặn. Thế nhưng ngoài đời cô lại lựa chọn style gợi cảm, nóng bỏng khoe đường cong cơ thể.Chia sẻ về quan điểm chăm chút cho bản thân sau khi có con, Lan Phương từng nói: “Mình là người mang con đến thế giới này. Có con là có thêm một người để đồng hành, để chia sẻ, để bầu bạn. Nhưng trên hết mình vẫn phải là mình. Tuy rằng việc chăm sóc, hỗ trợ cho con những năm tháng đầu đời cũng chiếm một phần đáng kể thời gian, xong bỏ quên việc chăm sóc bản thân là không nên”.Cô cũng có những quy tắc làm đẹp cho riêng mình: “Có hai việc mình không bao giờ quên, đó là bôi kem chống nắng vào mỗi buổi sáng, và dưỡng da vào mỗi buổi tối. Cho dù có bận rộn hay mệt mỏi đến đâu...”.Để có được sắc vóc nhiều cô gái ao ước, "hot mom" một con luôn dành khoảng thời gian cố định trong ngày tập gym.