Bị tẩy chay vì ngoại tình, á hậu Hong Kong biến mất khỏi các phim TVB

Bê bối ngoại tình của Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh khiến TVB chịu thiệt hại nặng nề khi buộc phải quay lại các bộ phim có sự góp mặt của cô như "Bằng chứng thép 4", "Finding Her Voice".

Đài TVB vẫn đang thực hiện chiến dịch "đóng băng" sự nghiệp của Á hậu Hong Kong Hoàng Tâm Dĩnh. Sau khi bị cắt vai trong Bằng chứng thép 4 và buộc ê-kíp "bom tấn truyền hình" này chịu tổn thất hàng chục triệu HKD để quay lại, Hoàng Tâm Dĩnh tiếp tục bị "xóa sổ" khỏi bộ phim Finding Her Voice.



Hoàng Vỹ Thanh, giám chế của Finding Her Voice, cho hay việc quay lại bộ phim sẽ chờ chỉ thị từ cấp trên. So với Bằng chứng thép 4 được đầu tư ngoại cảnh tại Đài Loan, chi phí quay lại cho Finding Her Voice không tốn kém bằng.

Ê-kíp phim The offliners và Finding Her Voice bị ảnh hưởng nặng nề vì Hoàng Tâm Dĩnh. Ảnh: Kknews.

Finding Her Voice được quay từ tháng 6/2018 và là bộ phim mà Hoàng Tâm Dĩnh thủ vai nữ chính. Hợp tác với cô là những tên tuổi gạo cội như Chung Cảnh Huy, Ngô Đại Dung, Tăng Vỹ Quyền, Âu Thoại Vỹ...

Bộ phim The offliners của Hoàng Tâm Dĩnh vốn dự kiến lên sóng vào tháng sau cũng bị "xếp xó" và được TVB thay thế bằng Đối tác hôn nhân của Dương Minh và Cao Hải Ninh.

Nguồn tin hành lang tiết lộ Ngô Đại Dung tỏ ra không hài lòng trước tình cảnh ê-kíp phim chịu tổn thất vì Hoàng Tâm Dĩnh. Diễn viên kỳ cựu Chung Cảnh Huy đã hơn 80 tuổi, sức khỏe không còn tốt nhưng cũng đành phải trở lại phim trường.

"Xui xẻo" nhất có lẽ là Trương Chấn Lãng - nam diễn viên tham gia cả hai bộ phim Finding Her Voice và The offliners cùng Hoàng Tâm Dĩnh. Trong đó, The offliners còn là bộ phim đầu tiên mà Trương Chấn Lãng thủ vai chính. Báo chí cho biết anh rất tức giận vì hậu quả mà Hoàng Tâm Dĩnh gây ra.

Không chỉ bị xóa tên trong các dự án phim truyền hình, cựu á hậu còn bị lọc giọng trong nhạc phim Mái ấm gia đình 4. Vai trò MC trong show Tôi yêu Hong Kong của Hoàng Tâm Dĩnh cũng bị thay thế. Có thể nói, cách xử lý dứt khoát của TVB đối với nghệ sĩ gây rắc rối đã hoàn toàn làm hài lòng người hâm mộ.

Trước đó, video ngoại tình của Hoàng Tâm Dĩnh và Hứa Chí An bị rò rỉ vào ngày 16/4 gây ra làn sóng chỉ trích từ khán giả. Hình tượng của á hậu Hong Kong tại quê nhà đã "xuống cấp" nặng nề.