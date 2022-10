3 mỹ nhân cùng lên xe hoa ngày 10/10: Ai gợi cảm nhất?

Phương Nga sắp lên xe hoa với Bình An. Đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2022. Á hậu Phương Nga sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, cá tính vì vậy không khó hiểu khi Bình An ngày càng mê mẩn vợ sắp cưới. Chân dài sinh năm 1998 diện trang phục có khoảng hở vừa phải giúp hình ảnh quyến rũ, không gây phản cảm. Trong cuộc phỏng vấn với Người đưa tin, Phương Nga cho biết, nhiều người nhận xét cô có ngoại hình khá cân đối nhưng cô vẫn nhận ra những yếu điểm về sắc vóc của bản thân.Vợ sắp cưới của Bình An xin được giữ những điểm yếu về sắc vóc cho riêng mình. Giống Phương Nga, Diệu Nhi cũng chọn ngày 10/10 tới đây để tổ chức đám cưới. Ông xã của nữ diễn viên là diễn viên Anh Tú. Cả hai đã đăng ký kết hôn vào ngày 10/10/2019. Diệu Nhi được xem là một trong những mỹ nhân làng hài. Cô sở hữu vóc dáng thon gọn, quyến rũ không kém Phương Nga. Sau tin đồn sinh con, bà xã Anh Tú được khen ngợi mặn mà hơn xưa. Sắp đến ngày cưới, Diệu Nhi chăm tập luyện để giữ vóc dáng thon gọn. Cũng lên xe hoa ngày 10/10, Liêu Hà Trinh xinh đẹp không kém cạnh Diệu Nhi và Phương Nga. Liêu Hà Trinh có vóc dáng cân đối, gương mặt khả ái. Nữ MC sinh năm 1988 khéo lựa chọn trang phục tôn những điểm mạnh hình thể như vòng eo con kiến, vai trần gợi cảm, đôi chân nuột nà. Liêu Hà Trinh kết hôn với doanh nhân kém cô 2 tuổi tên Anh Khoa. Vì yêu Liêu Hà Trinh, doanh nhân Anh Khoa bỏ lại công việc ở Hà Lan để về Việt Nam sinh sống. Xem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

Phương Nga sắp lên xe hoa với Bình An. Đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2022. Á hậu Phương Nga sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, cá tính vì vậy không khó hiểu khi Bình An ngày càng mê mẩn vợ sắp cưới. Chân dài sinh năm 1998 diện trang phục có khoảng hở vừa phải giúp hình ảnh quyến rũ, không gây phản cảm. Trong cuộc phỏng vấn với Người đưa tin, Phương Nga cho biết, nhiều người nhận xét cô có ngoại hình khá cân đối nhưng cô vẫn nhận ra những yếu điểm về sắc vóc của bản thân. Vợ sắp cưới của Bình An xin được giữ những điểm yếu về sắc vóc cho riêng mình. Giống Phương Nga, Diệu Nhi cũng chọn ngày 10/10 tới đây để tổ chức đám cưới. Ông xã của nữ diễn viên là diễn viên Anh Tú. Cả hai đã đăng ký kết hôn vào ngày 10/10/2019. Diệu Nhi được xem là một trong những mỹ nhân làng hài. Cô sở hữu vóc dáng thon gọn, quyến rũ không kém Phương Nga. Sau tin đồn sinh con, bà xã Anh Tú được khen ngợi mặn mà hơn xưa. Sắp đến ngày cưới, Diệu Nhi chăm tập luyện để giữ vóc dáng thon gọn. Cũng lên xe hoa ngày 10/10, Liêu Hà Trinh xinh đẹp không kém cạnh Diệu Nhi và Phương Nga. Liêu Hà Trinh có vóc dáng cân đối, gương mặt khả ái. Nữ MC sinh năm 1988 khéo lựa chọn trang phục tôn những điểm mạnh hình thể như vòng eo con kiến, vai trần gợi cảm, đôi chân nuột nà. Liêu Hà Trinh kết hôn với doanh nhân kém cô 2 tuổi tên Anh Khoa. Vì yêu Liêu Hà Trinh, doanh nhân Anh Khoa bỏ lại công việc ở Hà Lan để về Việt Nam sinh sống. Xem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam