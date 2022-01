Đường tình ngọt ngào của Bình An - Phương Nga trước tin về chung một nhà

Bình An - Phương Nga bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ năm 2017. Đến tháng 2/2019, đôi trai tài gái sắc mới thừa nhận chuyện tình cảm sau nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò. Đối với Phương Nga, Bình An là tình đầu. Còn về phần mình, Bình An say nắng nụ cười của bạn gái ngay từ lần gặp đầu tiên. Bình An chia sẻ, anh và Phương Nga “trái dấu” nên hút nhau. “Tính cách của tôi thì sôi nổi, em người yêu thì nhẹ nhàng”, Bình An tâm sự. Bình An luôn chăm sóc, quan tâm bạn gái từ những điều nhỏ nhặt nhất như ân cần lau mồ hôi cho Phương Nga khi cả hai tham gia hoạt động thiện nguyện, không ngại cúi người chỉnh váy để bạn gái có bức ảnh đẹp, sửa váy, chỉnh giày cho Phương Nga. Mỗi khi tranh cãi, giận hờn với Phương Nga, Bình An là người làm lành trước. Cả hai cũng chưa giận nhau quá ba ngày. Tháng 9/2019, Phương Nga và Bình An lộ ảnh hậu trường chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, nàng Á hậu cho biết đây chỉ là ảnh chụp quảng cáo cho studio ảnh cưới. Tháng 11/2019, Phương Nga gây xôn xao khi khai trong bản sơ yếu lý lịch mối quan hệ với Bình An là vợ chồng. Trước thông tin đã kết hôn, Phương Nga phủ nhận. Cô cho biết tờ khai lý lịch đó chỉ là bản viết nháp cô gửi cho Bình An để trêu chọc. Kể từ khi công khai là "cậu - mợ" của nhau, Phương Nga và Bình An dính như sam. Khi được hỏi về đám cưới, bạn trai của Phương Nga cho biết, anh sẽ kết hôn vào tháng 9 âm nhưng chưa biết là năm nào. Mới đây, Bình An chia sẻ hình ảnh về căn nhà mới cùng bạn gái, đính kèm dòng trạng thái: "Sắp xong rồi. Cố lên nào". Nhiều người cho rằng cặp đôi sắp về chung nhà. Xem video "Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

Bình An - Phương Nga bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ năm 2017. Đến tháng 2/2019, đôi trai tài gái sắc mới thừa nhận chuyện tình cảm sau nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò. Đối với Phương Nga, Bình An là tình đầu. Còn về phần mình, Bình An say nắng nụ cười của bạn gái ngay từ lần gặp đầu tiên. Bình An chia sẻ, anh và Phương Nga “trái dấu” nên hút nhau. “Tính cách của tôi thì sôi nổi, em người yêu thì nhẹ nhàng”, Bình An tâm sự. Bình An luôn chăm sóc, quan tâm bạn gái từ những điều nhỏ nhặt nhất như ân cần lau mồ hôi cho Phương Nga khi cả hai tham gia hoạt động thiện nguyện, không ngại cúi người chỉnh váy để bạn gái có bức ảnh đẹp, sửa váy, chỉnh giày cho Phương Nga. Mỗi khi tranh cãi, giận hờn với Phương Nga, Bình An là người làm lành trước. Cả hai cũng chưa giận nhau quá ba ngày. Tháng 9/2019, Phương Nga và Bình An lộ ảnh hậu trường chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, nàng Á hậu cho biết đây chỉ là ảnh chụp quảng cáo cho studio ảnh cưới. Tháng 11/2019, Phương Nga gây xôn xao khi khai trong bản sơ yếu lý lịch mối quan hệ với Bình An là vợ chồng. Trước thông tin đã kết hôn, Phương Nga phủ nhận. Cô cho biết tờ khai lý lịch đó chỉ là bản viết nháp cô gửi cho Bình An để trêu chọc. Kể từ khi công khai là "cậu - mợ" của nhau, Phương Nga và Bình An dính như sam. Khi được hỏi về đám cưới, bạn trai của Phương Nga cho biết, anh sẽ kết hôn vào tháng 9 âm nhưng chưa biết là năm nào. Mới đây, Bình An chia sẻ hình ảnh về căn nhà mới cùng bạn gái, đính kèm dòng trạng thái: "Sắp xong rồi. Cố lên nào". Nhiều người cho rằng cặp đôi sắp về chung nhà. Xem video "Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam