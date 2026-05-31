Phước Bình: Liên danh Đức Thịnh Phát trúng thầu công trình 5,17 tỷ đồng

Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Bình vừa phê duyệt gói cải tạo trường THCS Phước Bình có giá hơn 5,17 tỷ cho Liên danh Đức Thịnh Phát là nhà thầu thi công.

Minh bạch thông tin gói thầu cải tạo hạ tầng giáo dục tại địa bàn

Công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục nhằm đáp ứng tiêu chuẩn học đường công lập tại tỉnh Đồng Nai đang được triển khai đồng bộ qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia e-GP. Ghi nhận thực tế tại phường Phước Bình (TP Đồng Nai), Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Bình vừa hoàn tất các thủ tục pháp lý để công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây dựng + thiết bị.

Đây là gói thầu cốt lõi thuộc dự án Đầu tư cải tạo trụ sở UBND phường Phước Bình cũ thành các phòng học, phòng chức năng trường THCS Phước Bình. Việc chuyển đổi công năng trụ sở cũ thành hạ tầng giáo dục được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ nhu cầu phòng học cho học sinh trên địa bàn phường Phước Bình trong giai đoạn phát triển mới.

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 151/QĐ-VP do Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phước Bình Phạm Viết Thuật ký ban hành, quyền thực hiện gói thầu xây lắp đồng bộ này đã được giao cho Liên danh Đức Thịnh Phát (bao gồm các thành viên: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát (Mã số thuế: 3801069739) và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Sản xuất Minh Phương (Mã số thuế: 3801203374)).

Cơ cấu tài chính và chỉ số tiết kiệm ngân sách nhà nước

Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) của gói thầu xây dựng + thiết bị quy định phương thức lựa chọn nhà thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng cơ chế một giai đoạn một túi hồ sơ. Nguồn vốn triển khai công trình được trích từ ngân sách Nhà nước phân bổ cho mục tiêu phát triển hạ tầng địa phương.

Dữ liệu dự toán được phê duyệt công khai cho gói thầu này là 5.234.424.806 đồng. Sau quá trình mở thầu và thực hiện chấm điểm độc lập từ tổ chuyên gia, giá trúng thầu chính thức của Liên danh Đức Thịnh Phát được xác lập ở mức giá cụ thể là 5.171.361.239 đồng.

Biên độ chênh lệch giảm giá sau đấu thầu mang lại giá trị tiết kiệm trực tiếp cho quỹ ngân sách nhà nước là 63.063.567 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,2% so với giá dự toán, loại hình hợp đồng trọn gói. Thời gian thực hiện thi công xây lắp và cung ứng lắp đặt thiết bị quy định là 150 ngày liên tục. Trước đó, danh mục kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể đã được thiết lập chặt chẽ thông qua văn bản phê duyệt số 113/QĐ-VP.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 151/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Nguyên nhân kỹ thuật dẫn đến việc loại bỏ hồ sơ nhà thầu Phú Hưng

Biên bản mở thầu trực tuyến ghi nhận sự tham gia của 02 đơn vị kinh tế độc lập nộp hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) đúng kỳ hạn. Đối trọng trực tiếp với liên danh trúng thầu tại công trình này là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Phú Hưng, đơn vị đưa ra mức giá dự thầu công khai tại thời điểm mở hệ thống là 5.207.560.763 đồng.

Tuy nhiên, tiến trình chấm thầu chi tiết phản ánh rằng hồ sơ của Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Phú Hưng đã không thể vượt qua bước đánh giá năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật. Lý do cụ thể được tổ chuyên gia ghi nhận trong báo cáo đánh giá là do nhà thầu không cung cấp, đính kèm các tài liệu minh chứng pháp lý bắt buộc theo quy định của E-HSMT.

Các tài liệu thiếu hụt bao gồm phụ lục khối lượng hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, biên bản thanh lý hợp đồng hoặc văn bản xác nhận chính thức từ phía các chủ đầu tư trước đây để chứng minh quy mô, cấp công trình của các hợp đồng tương tự. Việc thiếu sót các minh chứng nền tảng này khiến tổ chuyên gia không có cơ sở xác minh năng lực thực tế của doanh nghiệp, dẫn tới kết quả không đạt.

Phân tích hệ thống dữ liệu lịch sử năng lực liên danh trúng thầu

Đơn vị trúng thầu tại gói thầu cải tạo trường học này là Liên danh Đức Thịnh Phát. Hệ thống dữ liệu đấu thầu trực tuyến cho thấy liên danh này được cấu thành từ hai pháp nhân xây dựng có mật độ hoạt động kinh doanh đậm đặc tại địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thành viên thứ nhất là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Đức Thịnh Phát (mã số thuế: 3801069739), đặt văn phòng điều hành tại xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này từng tham gia tổng cộng 51 gói thầu công, ghi nhận kết quả trúng thầu 46 gói và trượt 5 gói. Đáng chú ý, tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là khoảng 260.641.564.872 đồng.

Thành viên thứ hai của liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Sản xuất Minh Phương (mã số thuế: 3801203374), đặt trụ sở hoạt động tại xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai. Đơn vị này từng tham gia 27 gói thầu, trúng 25 gói và chỉ trượt 2 gói trên hệ thống e-GP. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 81.348.748.728 đồng. Dữ liệu cũng chỉ ra hai thành viên liên danh này từng có mối quan hệ đa chiều khi vừa là đối tác liên danh, vừa từng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở 2 gói thầu xây lắp công ích trước đây.

Ý kiến chuyên gia về việc hoàn thiện kỹ năng nộp hồ sơ qua mạng

Đánh giá về diễn biến chấm thầu dưới góc độ phổ biến kiến thức pháp luật và nâng cao nghiệp vụ thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định, việc loại bỏ hồ sơ dự thầu do thiếu minh chứng năng lực kinh nghiệm là bước xử lý hoàn toàn phù hợp và tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành.

Chuyên gia pháp lý phân tích, các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP luôn đặt yêu cầu rất cao về tính minh bạch và trách nhiệm chứng minh của nhà thầu thông qua hệ thống văn bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng kinh tế rõ ràng.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

