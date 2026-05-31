Phòng Kinh tế xã Đại An chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng

Dự án giao thông nông thôn sử dụng ngân sách tỉnh

Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên xã, liên ấp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, UBND xã Đại An (tỉnh Vĩnh Long) đã ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình "Sửa chữa các tuyến đường nhựa ấp Giồng Đình, Chợ". Dự án có tổng mức đầu tư 2.250.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để thực hiện duy tu, sửa chữa.

Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 56/QĐ-PKT, Phòng Kinh tế xã Đại An (đơn vị được giao làm chủ đầu tư) đã triển khai quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình. Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 1.842.168.000 đồng.

Chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm 5%

Theo Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 60/QĐ-PKT do ông Lê Văn Phú - Trưởng phòng Kinh tế xã Đại An ký, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hải Trà đã được lựa chọn làm đơn vị thi công gói thầu này. Giá chỉ định thầu được ấn định là 1.750.059.000 đồng, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công trong vòng 90 ngày.

Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu số 60/QĐ-PKT. Nguồn: MSC

Sau quá trình thương thảo hợp đồng tại Biên bản số 55/BB-TTHĐ, giá trị trúng thầu giảm được 92.109.000 đồng so với giá gói thầu ban đầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tương đương khoảng 5%.

Chân dung nhà thầu địa phương

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hải Trà (mã số thuế: 2100606172, có trụ sở tại ấp Tà Rom A, xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long) là một doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp. Doanh nghiệp do ông Lâm Thanh Dũng làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hải Trà đã tham gia khoảng 29 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 19 gói và trượt 10 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) khoảng 26.610.536.195 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập ghi nhận khoảng 12.674.158.285 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 13.936.377.910 đồng).

Trong giai đoạn 2025 - 2026 ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên nhà thầu này còn trúng một số gói có giá trị lớn như: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Đường giao thông số 1 ấp Sa Văng tại Phòng Kinh tế xã Đôn Châu, trị giá 1.800.000.000 đồng, trúng tháng 04/2026; Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình tại Phòng Kinh tế xã Đại An, trị giá 1.747.929.700 đồng, trúng tháng 11/2025; Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình công trình Sửa chữa, duy tu các tuyến đường nhựa trên địa bàn xã Đại An tại Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú, trị giá 3.845.257.435 đồng, trúng tháng 05/2025

Góc nhìn chuyên gia:

Phân tích về khía cạnh pháp lý dưới góc độ tuyên truyền pháp luật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp thường được áp dụng trong các hạn mức luật định cụ thể hoặc các trường hợp cấp bách nhằm bảo đảm tính thời sự và tiến độ triển khai dự án. Tuy nhiên, việc áp dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 để tránh việc chia nhỏ gói thầu hoặc hạn chế tính cạnh tranh lành mạnh.

Dưới góc nhìn tối ưu hóa quản lý đầu tư, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Chỉ định thầu là phương thức giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư công một cách hiệu quả. Song, đi kèm với quyền hạn đó là trách nhiệm giải trình rất lớn của người đứng đầu cơ quan phê duyệt. Chủ đầu tư cần minh chứng được quá trình thương thảo giá đã đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu cho ngân sách, đồng thời năng lực kỹ thuật của nhà thầu được chọn phải hoàn toàn tương xứng với quy mô hạng mục công trình, tránh rủi ro về chất lượng khi đưa vào vận hành thực tế".

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

