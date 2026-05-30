Phường Tam Hiệp: Công ty Hoàng Đăng trúng thầu sau nhiều lần đổi nhân sự

Dù phải nhiều lần làm rõ hồ sơ và thay thế nhân sự chủ chốt, Công ty Hoàng Đăng đã trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách là 0,11%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 18/05/2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tam Hiệp đã ký Quyết định số 184/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng + Chi phí đảm bảo an toàn giao thông.

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng với giá 3.121.121.650 đồng. So với giá gói thầu là 3.124.855.686 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 3.700.000 đồng, tương đương tỷ lệ 0,11%. Đáng chú ý, để đi đến kết quả này là cả một quá trình đánh giá hồ sơ chứa đựng nhiều chi tiết bất thường từ cả nhà thầu trúng lẫn nhà thầu trượt.

Ngoài ra, Quyết định 184/QĐ-VP ghi Mã số thuế của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng là 3603530982, trong khi dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ghi nhận mã số thuế của công ty này là 3603530972. Đây có thể là lỗi đánh máy văn bản. Đề nghị cơ quan chức năng và chủ đầu tư kiểm tra, làm rõ sự sai lệch này để đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ.

Quyết định số 184/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng + Chi phí đảm bảo an toàn giao thông. (Nguồn MSC)

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 95/2026/BCĐG-ĐK ngày 11/05/2026 do Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa ký duyệt, gói thầu trên áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh và thu hút hai đơn vị nộp hồ sơ. Nhà thầu thứ nhất là Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng - Thương mại Thái Long đã đưa ra mức giá dự thầu khá cạnh tranh là 2.974.134.983 đồng, đồng thời có thư giảm giá 1,2%, đưa giá đánh giá xuống còn 2.938.445.363 đồng.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng - Thương mại Thái Long lại bị loại một cách đầy tiếc nuối ngay tại bước đánh giá kỹ thuật với những lỗi hết sức sơ đẳng. Cụ thể, báo cáo đánh giá chỉ rõ nhà thầu này nộp biện pháp thi công cống đúc sẵn và rãnh đổ tại chỗ hoàn toàn không đúng với bản vẽ thiết kế được duyệt.

Thêm vào đó, hồ sơ thiếu hụt hàng loạt bản vẽ thi công các hạng mục quan trọng như móng, đèn hiệu ban đêm, và hoàn toàn không có biện pháp quản lý vật tư. Khó hiểu hơn, dù E-HSMT quy định thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày, nhà thầu này lại đề xuất tiến độ thi công kéo dài tới 140 ngày. Việc một doanh nghiệp tham gia đấu thầu nhưng lại nộp hồ sơ sai lệch nghiêm trọng so với yêu cầu cơ bản khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính nghiêm túc thực sự khi tham dự gói thầu này.

Khi đối thủ tự loại bởi những lỗi kỹ thuật sơ đẳng, cơ hội trúng thầu của Xây dựng Hoàng Đăng cũng không hề bằng phẳng. Dữ liệu từ quá trình xét thầu cho thấy, hồ sơ dự thầu ban đầu của Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng không đáp ứng ngay các yêu cầu.

Từ ngày 16/04/2026 đến ngày 06/05/2026, Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn đã phải liên tục ban hành nhiều văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ và thay thế nhân sự chủ chốt. Phải mất gần một tháng loay hoay bổ sung, đến ngày 11/05/2026, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng mới có văn bản trả lời làm rõ lần 2, đáp ứng đủ điều kiện trúng thầu.

Một phần tờ trình số 160/2026/TTr-ĐK về việc trình kết quả đánh giá E-HSDT của gói thầu số 2 (xây lắp). (Nguồn MSC)

Nhìn lại lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng (địa chỉ tại Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) không phải là cái tên xa lạ. Doanh nghiệp này từng tham gia 35 gói thầu, trúng 25 gói với tổng giá trị hơn 110.000.000.000 đồng. Đặc biệt, dữ liệu ghi nhận nhà thầu này có mối liên hệ khá có duyên với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa khi đã tham gia 9 gói thầu do đơn vị này tư vấn và trúng tới 6 gói, tỷ lệ trúng thầu so với giá dự toán luôn duy trì ở mức rất cao.

Trao đổi dưới góc nhìn pháp lý và chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: "Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP hoàn toàn cho phép nhà thầu làm rõ hồ sơ và thay thế nhân sự chủ chốt để tăng tính cạnh tranh. Tuy nhiên, việc một gói thầu có hai nhà thầu tham gia nhưng một bên mắc lỗi sai thiết kế trầm trọng, bên còn lại phải chật vật thay thế nhân sự nhiều lần mới đạt chuẩn, cho thấy chất lượng chuẩn bị hồ sơ của các nhà thầu là chưa cao. Đáng nói hơn, kết quả cuối cùng lại dẫn đến việc trúng thầu sát giá, tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,11%. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả kinh tế của hình thức chào hàng cạnh tranh trong trường hợp này. Các cơ quan quản lý cần có cái nhìn tổng thể hơn về việc lập, thẩm định và đánh giá hồ sơ nhằm ngăn chặn nguy cơ lãng phí nguồn lực đầu tư công".

CƠ CHẾ LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ GIỚI HẠN PHÁP LÝ CHO PHÉP Làm rõ hồ sơ dự thầu là quy trình quan trọng để đảm bảo tính chính xác trong đánh giá. Theo Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm giải thích các nội dung chưa rõ theo yêu cầu của bên mời thầu. Nếu hồ sơ thiếu tài liệu về tư cách hợp lệ, báo cáo tài chính, nhân sự hoặc thiết bị, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh. Thậm chí, nhà thầu có quyền chủ động gửi tài liệu làm rõ nếu phát hiện sai sót sau khi đóng thầu. Tuy nhiên, việc làm rõ phải tuân thủ nguyên tắc "không làm thay đổi bản chất" quy định tại Khoản 3 Điều 30. Cụ thể: Không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp và tuyệt đối không được thay đổi giá dự thầu. Các tài liệu bổ sung sau thời điểm đóng thầu chỉ được chấp nhận để chứng minh năng lực, kinh nghiệm đã có trước đó chứ không phải là tạo ra năng lực mới cho nhà thầu. Toàn bộ quá trình làm rõ phải được thực hiện bằng văn bản và lưu trữ như một phần của hồ sơ dự thầu. Đối với các gói thầu thực hiện qua mạng, việc làm rõ cũng phải tiến hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính minh bạch và lưu vết giao dịch. Quy định này giúp loại bỏ tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu "thỏa thuận ngầm" để hợp thức hóa các hồ sơ yếu kém, bảo vệ quyền lợi của các nhà thầu tuân thủ đúng luật tại mọi địa phương.

