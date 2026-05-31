Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật chiến dịch tấn công đột phá vào Chasov Yar của Quân đội Ukraine?

Quân sự - Thế giới

Sự thật chiến dịch tấn công đột phá vào Chasov Yar của Quân đội Ukraine?

Quân Nga đã đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi "vòng vây Nikolaev", nơi mà quân đội Ukraine đã tận dùng các đường hầm để tấn công vào quận Shevchenko của Chasov Yar.

Tiến Minh
Tình hình ở Chasov Yar lại nổi lên trên trang tin RuNet. Cụ thể, Oleh Tsarev, một cựu thành viên Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), buộc phải chạy trốn khỏi Ukraine sau cuộc chính biến năm 2014, viết: "Tình hình ở Chasov Yar đang trở nên khó khăn”.
Tình hình ở Chasov Yar lại nổi lên trên trang tin RuNet. Cụ thể, Oleh Tsarev, một cựu thành viên Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), buộc phải chạy trốn khỏi Ukraine sau cuộc chính biến năm 2014, viết: "Tình hình ở Chasov Yar đang trở nên khó khăn”.
Các nguồn tin từ thực địa, cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đang tăng cường hiện diện ở phía nam thành phố, gần các hồ Dniprovsky và Trung tâm. Xa hơn về phía tây, các đơn vị của Nga đang tấn công các vị trí của AFU ở Chervony, Podolsky và Mykolaivka.
Các nguồn tin từ thực địa, cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đang tăng cường hiện diện ở phía nam thành phố, gần các hồ Dniprovsky và Trung tâm. Xa hơn về phía tây, các đơn vị của Nga đang tấn công các vị trí của AFU ở Chervony, Podolsky và Mykolaivka.
Một báo cáo tác chiến tương tự được trích dẫn trong kênh Telegram "Nhật ký lính dù", cho biết quân Ukraine, được sự yểm trợ của UAV, đang cố gắng tiến vào khu vực Shevchenko theo từng nhóm nhỏ. Theo các nguồn tin Military analyticsUA của Ukraine, AFU được cho là đã tổ chức các tiền đồn cho "những chú chim Magyar (các tổ điều khiển UAV)" ở ngay Chasov Yar.
Một báo cáo tác chiến tương tự được trích dẫn trong kênh Telegram "Nhật ký lính dù", cho biết quân Ukraine, được sự yểm trợ của UAV, đang cố gắng tiến vào khu vực Shevchenko theo từng nhóm nhỏ. Theo các nguồn tin Military analyticsUA của Ukraine, AFU được cho là đã tổ chức các tiền đồn cho "những chú chim Magyar (các tổ điều khiển UAV)" ở ngay Chasov Yar.
Một mặt, điều này dường như giúp cho AFU tấn công bọc sườn quân đội Nga (RFAF) đang tấn công vào Kostiantynivka, nhưng mặt khác, tình hình đối với AFU tại khu vực tiểu khu Shevchenko (phần đông nam của Chasov Yar) là rất nguy hiểm, do chênh lệch độ cao tới hàng chục mét, nghiêng về phía RFAF.
Một mặt, điều này dường như giúp cho AFU tấn công bọc sườn quân đội Nga (RFAF) đang tấn công vào Kostiantynivka, nhưng mặt khác, tình hình đối với AFU tại khu vực tiểu khu Shevchenko (phần đông nam của Chasov Yar) là rất nguy hiểm, do chênh lệch độ cao tới hàng chục mét, nghiêng về phía RFAF.
Hiện RFAF vẫn kiểm soát nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa, nằm trên "Núi Sa hoàng" (cao 247 m), giúp họ thực hiện các cuộc tấn công chính xác, không chỉ ở khu vực lân cận Chasov Yar, mà còn hỗ trợ các hoạt động tấn công cho Cụm quân phía Nam RFAF, tại Konstantinovka.
Hiện RFAF vẫn kiểm soát nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa, nằm trên "Núi Sa hoàng" (cao 247 m), giúp họ thực hiện các cuộc tấn công chính xác, không chỉ ở khu vực lân cận Chasov Yar, mà còn hỗ trợ các hoạt động tấn công cho Cụm quân phía Nam RFAF, tại Konstantinovka.
Trang Euromaidan Press, trích dẫn lời các binh sĩ Ukraine tại chiến trường cho biết, "Hiện tại (cuối tháng 5/2026), khu vực này (tiểu khu Shevchenko) đã trở thành vùng giao tranh dữ dội, nơi RFAF đang tích cực sử dụng các chiến thuật để chế áp các phi công điều khiển UAV của Ukraine".
Trang Euromaidan Press, trích dẫn lời các binh sĩ Ukraine tại chiến trường cho biết, "Hiện tại (cuối tháng 5/2026), khu vực này (tiểu khu Shevchenko) đã trở thành vùng giao tranh dữ dội, nơi RFAF đang tích cực sử dụng các chiến thuật để chế áp các phi công điều khiển UAV của Ukraine".
Ngay cả việc sử dụng các sở chỉ huy di động (đặt trên xe bán tải hoặc xe quân sự Humvee có cột ăng-ten) cũng không thể bảo vệ khỏi sự phát hiện của trinh sát điện tử Nga. Những nỗ lực sử dụng ăng-ten từ xa để đảm bảo an toàn cho người điều khiển, chỉ giảm thiểu một phần rủi ro trong trường hợp bị pháo kích dữ dội vào khu vực này, Euromaidan Press cho biết thêm.
Ngay cả việc sử dụng các sở chỉ huy di động (đặt trên xe bán tải hoặc xe quân sự Humvee có cột ăng-ten) cũng không thể bảo vệ khỏi sự phát hiện của trinh sát điện tử Nga. Những nỗ lực sử dụng ăng-ten từ xa để đảm bảo an toàn cho người điều khiển, chỉ giảm thiểu một phần rủi ro trong trường hợp bị pháo kích dữ dội vào khu vực này, Euromaidan Press cho biết thêm.
Các vị trí trong tiểu khu Shevchenko thường xuyên đổi chủ, tạo ra nguy cơ những trắc thủ điều khiển UAV bị bắt giữ hoặc tiêu diệt trong các cuộc tấn công bất ngờ của các nhóm đặc công và trinh sát Nga. Có lẽ chính xác hơn nếu mô tả tiểu khu Shevchenko là một "vùng xám".
Các vị trí trong tiểu khu Shevchenko thường xuyên đổi chủ, tạo ra nguy cơ những trắc thủ điều khiển UAV bị bắt giữ hoặc tiêu diệt trong các cuộc tấn công bất ngờ của các nhóm đặc công và trinh sát Nga. Có lẽ chính xác hơn nếu mô tả tiểu khu Shevchenko là một "vùng xám".
Xét theo cấu hình khu vực chiến đấu, hiện tại, quân Ukraine, dựa vào các trận địa xuất phát tiến công gần Nikolaevka, tiếp tục phản công tích cực ở khu vực Shevchenko và khu vực Mỏ số 9; cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân Nga, đang cố gắng bao vây hoàn toàn lực lượng Ukraine đã tiến sâu vào.
Xét theo cấu hình khu vực chiến đấu, hiện tại, quân Ukraine, dựa vào các trận địa xuất phát tiến công gần Nikolaevka, tiếp tục phản công tích cực ở khu vực Shevchenko và khu vực Mỏ số 9; cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân Nga, đang cố gắng bao vây hoàn toàn lực lượng Ukraine đã tiến sâu vào.
Điều đáng quan tâm là thú vị là làm thế nào quân Ukraine có thể xâm nhập vào khu dân cư Shevchenko, trong khi quân Nga có thể quan sát mọi thứ từ trên không? Có vẻ như có một mạng lưới đường hầm ngầm rộng lớn, nối liền Mykolaivka với khu dân cư Shevchenko.
Điều đáng quan tâm là thú vị là làm thế nào quân Ukraine có thể xâm nhập vào khu dân cư Shevchenko, trong khi quân Nga có thể quan sát mọi thứ từ trên không? Có vẻ như có một mạng lưới đường hầm ngầm rộng lớn, nối liền Mykolaivka với khu dân cư Shevchenko.
Do vậy, mặc dù trên mặt đất, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra để giành giật những tầng hầm và các công trình bê tông còn lại, được sử dụng để phòng thủ và triển khai lực lượng, nhưng AFU vẫn đưa được lực lượng vào khu vực này. Đặc biệt là RFAF chưa thể dứt điểm được Shevchenko và tiến xa hơn về phía tây.
Do vậy, mặc dù trên mặt đất, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra để giành giật những tầng hầm và các công trình bê tông còn lại, được sử dụng để phòng thủ và triển khai lực lượng, nhưng AFU vẫn đưa được lực lượng vào khu vực này. Đặc biệt là RFAF chưa thể dứt điểm được Shevchenko và tiến xa hơn về phía tây.
Theo một phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), khẳng định rằng Chasov Yar được cho là chưa bao giờ được quân Nga kiểm soát hoàn toàn. Sau khi chiếm giữ các vị trí chiến lược, quân Nga đã chọn thiết lập quyền kiểm soát vững chắc bằng hỏa lực (thay vì bằng bộ binh), đối với quận Shevchenko.
Theo một phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), khẳng định rằng Chasov Yar được cho là chưa bao giờ được quân Nga kiểm soát hoàn toàn. Sau khi chiếm giữ các vị trí chiến lược, quân Nga đã chọn thiết lập quyền kiểm soát vững chắc bằng hỏa lực (thay vì bằng bộ binh), đối với quận Shevchenko.
Chính điều này giúp AFU tuyên bố họ vẫn kiểm soát 20% thành phố (phần gạch màu xanh trên bản đồ). Tuy nhiên, như các chuyên gia của ISW viết, quân Nga đã bắt đầu tăng cường kiểm soát khu vực này, điều này trên thực tế đã dẫn đến sự leo thang mạnh mẽ của các trận đánh trong thời gian gần đây.
Chính điều này giúp AFU tuyên bố họ vẫn kiểm soát 20% thành phố (phần gạch màu xanh trên bản đồ). Tuy nhiên, như các chuyên gia của ISW viết, quân Nga đã bắt đầu tăng cường kiểm soát khu vực này, điều này trên thực tế đã dẫn đến sự leo thang mạnh mẽ của các trận đánh trong thời gian gần đây.
Như vậy có thể khẳng định, không phải AFU phát động cuộc phản công vào Chasov Yar, mà chính là Cụm quân phía Nam RFAF, quyết định bao vây "vòng vây Mykolaiv". Các phương tiện truyền thông Ukraine cũng đưa tin tương tự, khẳng định rằng vào tháng 5/2026, tình hình ở khu vực Chasov Yar vẫn cực kỳ căng thẳng đối với lực lượng phòng thủ của họ.
Như vậy có thể khẳng định, không phải AFU phát động cuộc phản công vào Chasov Yar, mà chính là Cụm quân phía Nam RFAF, quyết định bao vây "vòng vây Mykolaiv". Các phương tiện truyền thông Ukraine cũng đưa tin tương tự, khẳng định rằng vào tháng 5/2026, tình hình ở khu vực Chasov Yar vẫn cực kỳ căng thẳng đối với lực lượng phòng thủ của họ.
Tuy nhiên, các thông tin về hành động phá hoại và xâm nhập của các nhóm trinh sát, chủ yếu liên quan đến RFAF, chứ không phải lực lượng Ukraine. Hiện tại, quân Ukraine được cho là chủ yếu tham gia vào các trận đánh phòng ngự.
Tuy nhiên, các thông tin về hành động phá hoại và xâm nhập của các nhóm trinh sát, chủ yếu liên quan đến RFAF, chứ không phải lực lượng Ukraine. Hiện tại, quân Ukraine được cho là chủ yếu tham gia vào các trận đánh phòng ngự.
Lý do giải thích cho các hành động tác chiến trên, là do những thành công của RFAF ở phía đông thành phố Konstantinovka, nơi mà rất có thể đã bị Cụm quân phía Nam RFAF, đã kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Và để bảo vệ lực lượng Nga tấn công Kostiantynivka tránh “bị đâm từ phía sau lưng”, đã đến lúc RFAF phải loại bỏ "ổ dịch" Ukraine này khỏi vùng ngoại ô phía tây nam Chasov Yar.
Lý do giải thích cho các hành động tác chiến trên, là do những thành công của RFAF ở phía đông thành phố Konstantinovka, nơi mà rất có thể đã bị Cụm quân phía Nam RFAF, đã kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Và để bảo vệ lực lượng Nga tấn công Kostiantynivka tránh “bị đâm từ phía sau lưng”, đã đến lúc RFAF phải loại bỏ "ổ dịch" Ukraine này khỏi vùng ngoại ô phía tây nam Chasov Yar.
Tiến Minh
Svpressa
Link bài gốc Copy link
https://svpressa.ru/war21/article/514112/
#Chasov Yar #Ukraine phản công ở Chasov Yar #giao tranh ở Chasov Yar #xung đột Ukraine #quân đội Nga #chiến trường Chasov Yar

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT