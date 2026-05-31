Bí ẩn khối đá có tên gọi 'Thiên Thần Sáng' trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA trên sao Hỏa tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về một khối đá có tên gọi là “Bright Angel” (Thiên Thần Sáng), thu hút sự chú ý của giới khoa học. Các nhà khoa học suy đoán rằng, khối đá Thiên Thần Sáng này có thể là vật liệu cổ đại lộ ra sau quá trình xói mòn của dòng sông cổ xưa trên Hỏa tinh.

Theo các báo cáo, tàu thám hiểm Perseverance trên sao Hỏa đã vượt qua một cồn cát và một lòng sông khô cạn, cuối cùng đến được khối đá lấp lánh trên đường chân trời. Tàu đã tìm thấy một tảng đá được gọi là "Thiên thần Sáng" và bắt đầu một loạt các cuộc thám hiểm khoa học chuyên sâu, sử dụng tia X để thăm dò và quét khối đá sao Hỏa.

Tên gọi "Thiên Thần Sáng" (Bright Angel) xuất phát từ hình ảnh được chụp từ tàu quỹ đạo, cho thấy vẻ ngoài sáng bất thường của tảng đá, khiến nó nổi bật trên bề mặt sao Hỏa và thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Khu vực này nằm ở rìa thung lũng Neretva, gần một con sông đã khô cạn, và cũng là một phần của khu vực cát thuộc miệng núi lửa Jezero.

Các nhà khoa học tin rằng, khối đá Thiên Thần Sáng có thể chứa đựng những manh mối về thời kỳ ẩm ướt trong quá khứ của sao Hỏa, vì vậy sau khi tàu Perseverance tiếp cận khối đá này, các nhà khoa học trên Trái đất đã bắt đầu quan sát cận cảnh tảng đá này lần đầu tiên.

Sau vài ngày thăm dò và chụp ảnh, một mũi khoan tốc độ cao đã được đưa vào bề mặt để loại bỏ bụi. Quá trình khoan nông này được gọi là "mài mòn", cho phép tàu thăm dò loại bỏ lớp ngoài bị phong hóa và tiếp cận lớp đá nguyên sơ bên trong. Các nhà khoa học hiện đang xử lý dữ liệu và sẽ phân tích thành phần của nó trong vài tháng tới để hiểu cách Bright Angel hình thành và mối liên hệ của nó với các thung lũng và lòng sông trên sao Hỏa cổ xưa.