Bí ẩn khối đá có tên gọi 'Thiên Thần Sáng' trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA trên sao Hỏa đã phát hiện ra tảng đá có màu sắc bất thường, kỳ lạ.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA trên sao Hỏa tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về một khối đá có tên gọi là “Bright Angel” (Thiên Thần Sáng), thu hút sự chú ý của giới khoa học. Các nhà khoa học suy đoán rằng, khối đá Thiên Thần Sáng này có thể là vật liệu cổ đại lộ ra sau quá trình xói mòn của dòng sông cổ xưa trên Hỏa tinh.

Theo các báo cáo, tàu thám hiểm Perseverance trên sao Hỏa đã vượt qua một cồn cát và một lòng sông khô cạn, cuối cùng đến được khối đá lấp lánh trên đường chân trời. Tàu đã tìm thấy một tảng đá được gọi là "Thiên thần Sáng" và bắt đầu một loạt các cuộc thám hiểm khoa học chuyên sâu, sử dụng tia X để thăm dò và quét khối đá sao Hỏa.

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA trên sao Hỏa phát hiện khối đá có tên gọi là “Bright Angel” (Thiên Thần Sáng). Ảnh: @NASA.

Tên gọi "Thiên Thần Sáng" (Bright Angel) xuất phát từ hình ảnh được chụp từ tàu quỹ đạo, cho thấy vẻ ngoài sáng bất thường của tảng đá, khiến nó nổi bật trên bề mặt sao Hỏa và thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Khu vực này nằm ở rìa thung lũng Neretva, gần một con sông đã khô cạn, và cũng là một phần của khu vực cát thuộc miệng núi lửa Jezero.

Các nhà khoa học tin rằng, khối đá Thiên Thần Sáng có thể chứa đựng những manh mối về thời kỳ ẩm ướt trong quá khứ của sao Hỏa, vì vậy sau khi tàu Perseverance tiếp cận khối đá này, các nhà khoa học trên Trái đất đã bắt đầu quan sát cận cảnh tảng đá này lần đầu tiên.

Sau vài ngày thăm dò và chụp ảnh, một mũi khoan tốc độ cao đã được đưa vào bề mặt để loại bỏ bụi. Quá trình khoan nông này được gọi là "mài mòn", cho phép tàu thăm dò loại bỏ lớp ngoài bị phong hóa và tiếp cận lớp đá nguyên sơ bên trong. Các nhà khoa học hiện đang xử lý dữ liệu và sẽ phân tích thành phần của nó trong vài tháng tới để hiểu cách Bright Angel hình thành và mối liên hệ của nó với các thung lũng và lòng sông trên sao Hỏa cổ xưa.

Kho tri thức

Bí ẩn hiện tượng lần đầu tiên ghi nhận ở sao Hỏa

Tàu vũ trụ MAVEN của NASA lần đầu tiên ghi nhận hiệu ứng Zwan-Wolf trong bầu khí quyển của sao Hỏa.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, tàu vũ trụ MAVEN - đang làm nhiệm vụ khảo sát tầng khí quyển trên, tầng điện ly và từ quyển của sao Hỏa - đã lần đầu tiên ghi nhận một hiện tượng độc đáo gọi là "hiệu ứng Zwan-Wolf".

"Khi nghiên cứu dữ liệu MAVEN, tôi đột nhiên nhận thấy một số dao động rất thú vị. Tôi không bao giờ ngờ rằng nó lại có hiệu ứng như thế này. Bởi vì nó chưa từng được quan sát thấy trong bầu khí quyển của một hành tinh nào trước đây”, tác giả chính của nghiên cứu, TS Christopher Fowler từ Đại học West Virginia (Mỹ) cho biết.

Kho tri thức

Bộ mặt thật của 'hành tinh đỏ' khiến nhiều người bất ngờ

Bộ mặt thật của "hành tinh đỏ" Sao Hỏa đã được hé lộ, thông qua một phân tích toàn diện từ thành phần khoáng chất đến quan sát hình ảnh.

Từ lâu, sao Hỏa với vẻ ngoài màu nâu đỏ đặc trưng, ​​tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm và được biết đến với cái tên "Hành tinh Đỏ". Cái tên này đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, khơi gợi sự tò mò và khám phá vô tận về hành tinh láng giềng này.

Tuy nhiên, màu sắc thực sự của sao Hỏa là gì? Tạp chí SPACE, trích dẫn thông tin từ tờ The Conversation, cho biết tên tiếng Anh "Mars" (sao Hỏa) bắt nguồn từ La Mã cổ đại, bởi vì màu sắc của sao Hỏa gợi lên hình ảnh chiến tranh và máu. Tuy nhiên, màu đỏ của sao Hỏa thực chất đến từ oxit sắt (gỉ sét) trong đá và bụi bao phủ bề mặt của nó.

Kho tri thức

Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.

