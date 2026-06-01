Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Giao tranh tiếp diễn, Israel kiểm soát lâu đài chiến lược ở Lebanon

Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng Hezbollah, Quân đội Israel tuyên bố đã chiếm được lâu đài chiến lược Beaufort ở miền nam Lebanon.

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 31/5, người phát ngôn của quân đội Israel, Avichay Adraee, đã đăng tải những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy binh lính Israel đi bộ bên ngoài lâu đài Beaufort, gần thành phố Nabatiyeh, ở miền Nam Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng: “Việc chiếm đóng Beaufort là một bước ngoặt kịch tính và một sự thay đổi mạnh mẽ trong các chính sách mà chúng ta đang theo đuổi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố họ đã treo cờ Israel trên lâu đài. “26 năm sau khi rút quân khỏi khu vực an ninh ở Lebanon, lá cờ Israel lại tung bay trên đỉnh núi nhìn ra các thị trấn vùng Galilee”, ông Katz phát biểu hôm 31/5 tại lễ tưởng niệm các binh sĩ Israel thiệt mạng trong thời gian chiếm đóng miền nam Lebanon trước đây.

ap26151394428967.jpg
Lâu đài Beaufort ở miền nam Lebanon nhìn từ miền bắc Israel ngày 31/5/2026. Ảnh: AP/Ariel Schalit.

Bộ trưởng Katz cho biết Israel dự định chiếm đóng lâu đài trong khi lực lượng nước này tiến hành phá hủy hàng ngàn ngôi nhà khác mà Tel Aviv cho là được lực lượng Hezbollah sử dụng cũng như các cơ sở hạ tầng quân sự khác ở miền nam Lebanon.

ap26151589548402.jpg
Những tòa nhà bị phá hủy do các cuộc không kích của Israel ở thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon, ngày 31/5/2026. Ảnh: AP.

Lâu đài Beaufort, nằm trên đỉnh ngọn đồi của Lebanon và nhìn ra sông Litani, vốn là một "cơ sở quân sự chiến lược" trong nhiều thế kỷ.

Được biết, quân đội Israel từng chiếm lâu đài này vào năm 1982 và kiểm soát cho đến khi rút quân khỏi Lebanon vào năm 2000.

Vào năm 2000, lâu đài được trùng tu một phần và mở cửa cho du khách tham quan. Lâu đài nằm cách biên giới Israel vài km về phía bắc và nhìn ra một vùng rộng lớn ở miền nam Lebanon và miền bắc Israel.

Trong cuộc xung đột Israel-Hezbollah năm 2024, UNESCO đã tăng cường bảo vệ 34 di tích văn hóa ở Lebanon, bao gồm cả lâu đài Beaufort, để bảo vệ chúng khỏi bị hư hại.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở rộng không kích tại Lebanon hồi tháng 4/2026

Nguồn video: VTV
#Israel kiểm soát lâu đài chiến lược ở Lebanon #giao tranh Israel - Hezbollah #xung đột Israel Hezbollah #Israel #Lebanon #đàm phán Israel - Lebanon

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Israel mở rộng tấn công, yêu cầu cư dân khắp Nam Lebanon sơ tán

Quân đội Israel đã yêu cầu cư dân khắp miền Nam Lebanon sơ tán khi họ mở rộng các hoạt động quân sự tại khu vực này.

AP đưa tin, Quân đội Israel ngày 27/5 đã yêu cầu cư dân khắp miền Nam Lebanon sơ tán trong bối cảnh họ mở rộng các hoạt động quân sự tại khu vực này, đồng thời tuyên bố sẽ "sử dụng vũ lực tối đa" chống lại lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Lời cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Quân đội Israel giao tranh với lực lượng Hezbollah dọc theo một con sông chiến lược ở miền Nam Lebanon, và Quân đội Israel tiến sâu hơn về phía bắc.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Israel tấn công miền Nam Lebanon, 19 người thiệt mạng

Các cuộc oanh kích của Israel tại miền nam Lebanon đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và 3 trẻ em.  

AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc không kích của Israel vào miền Nam Lebanon ngày 19/5 đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và 3 trẻ em. Vụ tấn công diễn ra bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về số thương vong hoặc thông tin chi tiết, nhưng cho biết từ chiều 18/5 đến chiều 19/5, họ đã tấn công hơn 25 địa điểm cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Số người thiệt mạng vì giao tranh ở Lebanon vượt quá 3.000

Bộ Y tế Lebanon cho biết số người tử vong trong các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon từ ngày 2/3 đến nay đã vượt quá 3.000 người.

AP đưa tin, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn hàng ngày, ngay cả sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ ngày 17/4 và được gia hạn đến tháng 6/2026. Quân đội Israel vẫn hiện diện trên nhiều vùng rộng lớn ở miền nam Lebanon.

Theo Bộ Y tế Lebanon ngày 18/5, số người tử vong trong các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon kể từ ngày 2/3 đến nay đã vượt quá 3.000 người.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới