Giao tranh tiếp diễn, Israel kiểm soát lâu đài chiến lược ở Lebanon

Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng Hezbollah, Quân đội Israel tuyên bố đã chiếm được lâu đài chiến lược Beaufort ở miền nam Lebanon.

AP đưa tin ngày 31/5, người phát ngôn của quân đội Israel, Avichay Adraee, đã đăng tải những bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy binh lính Israel đi bộ bên ngoài lâu đài Beaufort, gần thành phố Nabatiyeh, ở miền Nam Lebanon.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng: “Việc chiếm đóng Beaufort là một bước ngoặt kịch tính và một sự thay đổi mạnh mẽ trong các chính sách mà chúng ta đang theo đuổi”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố họ đã treo cờ Israel trên lâu đài. “26 năm sau khi rút quân khỏi khu vực an ninh ở Lebanon, lá cờ Israel lại tung bay trên đỉnh núi nhìn ra các thị trấn vùng Galilee”, ông Katz phát biểu hôm 31/5 tại lễ tưởng niệm các binh sĩ Israel thiệt mạng trong thời gian chiếm đóng miền nam Lebanon trước đây.

Lâu đài Beaufort ở miền nam Lebanon nhìn từ miền bắc Israel ngày 31/5/2026. Ảnh: AP/Ariel Schalit.

Bộ trưởng Katz cho biết Israel dự định chiếm đóng lâu đài trong khi lực lượng nước này tiến hành phá hủy hàng ngàn ngôi nhà khác mà Tel Aviv cho là được lực lượng Hezbollah sử dụng cũng như các cơ sở hạ tầng quân sự khác ở miền nam Lebanon.

Những tòa nhà bị phá hủy do các cuộc không kích của Israel ở thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon, ngày 31/5/2026. Ảnh: AP.

Lâu đài Beaufort, nằm trên đỉnh ngọn đồi của Lebanon và nhìn ra sông Litani, vốn là một "cơ sở quân sự chiến lược" trong nhiều thế kỷ.

Được biết, quân đội Israel từng chiếm lâu đài này vào năm 1982 và kiểm soát cho đến khi rút quân khỏi Lebanon vào năm 2000.

Vào năm 2000, lâu đài được trùng tu một phần và mở cửa cho du khách tham quan. Lâu đài nằm cách biên giới Israel vài km về phía bắc và nhìn ra một vùng rộng lớn ở miền nam Lebanon và miền bắc Israel.

Trong cuộc xung đột Israel-Hezbollah năm 2024, UNESCO đã tăng cường bảo vệ 34 di tích văn hóa ở Lebanon, bao gồm cả lâu đài Beaufort, để bảo vệ chúng khỏi bị hư hại.

