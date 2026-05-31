Mỹ chặn tàu thương mại cố tiến vào cảng Iran

Quân đội Mỹ mới đây chặn một tàu thương mại cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa các cảng Iran do Washington áp đặt.

AP đưa tin ngày 31/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội Mỹ đã ngăn chặn một tàu hàng thương mại cố gắng vượt qua vòng phong tỏa các cảng Iran bằng cách bắn tên lửa vào phòng máy của tàu này.

Theo quân đội Mỹ, tàu chở hàng Lian Star treo cờ Gambia đã phớt lờ hơn 20 cảnh báo từ lực lượng Mỹ trong đêm khi cố gắng tiến vào một cảng của Iran. Tàu hiện đang trôi dạt trên Vịnh Oman và lực lượng Mỹ chưa lên tàu, một quan chức Mỹ giấu tên am hiểu tình hình tiết lộ.

Tàu chở hàng neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngày 4/5/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Với hành động mới nhất này, quân đội Mỹ đã ngăn chặn tổng cộng 6 tàu cố gắng vượt qua vòng phong tỏa. Một tàu đã được phép tiếp tục hành trình. Ngoài ra, 116 tàu khác đã bị chuyển hướng, theo thông tin từ quân đội Mỹ.

Mỹ bắt đầu áp đặt phong tỏa từ ngày 17/4 nhằm đáp trả việc Tehran gần như đóng cửa eo biển Hormuz sau khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát với các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2.

Vòng phong tỏa của Mỹ nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu của Iran và làm suy yếu hơn nữa khả năng tiếp cận nguồn tiền mặt của nước này, khiến nền kinh tế vốn đã yếu kém của Iran càng thêm khó khăn.

Một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã được duy trì từ ngày 7/4. Hiện khu vực này đang chờ đợi thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, trong khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tiến hành.

Diễn biến tại eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy trọng yếu, đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu. Việc vận chuyển một lượng lớn dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các mặt hàng liên quan như phân bón bị đình trệ, gây áp lực lớn lên người tiêu dùng và các nhà sản xuất lương thực.

Dù vậy, lưu lượng hàng hóa thương mại vẫn âm thầm tiếp tục qua eo biển, bất chấp tuyên bố của Iran rằng mọi hoạt động quá cảnh đều phải được nước này phê duyệt.

“Bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các quy định này sẽ đặt an ninh của các chuyến tàu vào nguy cơ nghiêm trọng”, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Iran cảnh báo trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước hôm 30/5, đồng thời nhấn mạnh mọi tàu quân sự can thiệp sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp với các cố vấn tại Nhà Trắng vào ngày 29/5 nhưng vẫn chưa quyết định có tiến tới thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển hay không. Về phần mình, Iran cho biết thỏa thuận này vẫn chưa được hoàn tất.

