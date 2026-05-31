Mỹ chặn tàu thương mại cố tiến vào cảng Iran

Quân đội Mỹ mới đây chặn một tàu thương mại cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa các cảng Iran do Washington áp đặt.

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 31/5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội Mỹ đã ngăn chặn một tàu hàng thương mại cố gắng vượt qua vòng phong tỏa các cảng Iran bằng cách bắn tên lửa vào phòng máy của tàu này.

Theo quân đội Mỹ, tàu chở hàng Lian Star treo cờ Gambia đã phớt lờ hơn 20 cảnh báo từ lực lượng Mỹ trong đêm khi cố gắng tiến vào một cảng của Iran. Tàu hiện đang trôi dạt trên Vịnh Oman và lực lượng Mỹ chưa lên tàu, một quan chức Mỹ giấu tên am hiểu tình hình tiết lộ.

Tàu chở hàng neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngày 4/5/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Với hành động mới nhất này, quân đội Mỹ đã ngăn chặn tổng cộng 6 tàu cố gắng vượt qua vòng phong tỏa. Một tàu đã được phép tiếp tục hành trình. Ngoài ra, 116 tàu khác đã bị chuyển hướng, theo thông tin từ quân đội Mỹ.

Mỹ bắt đầu áp đặt phong tỏa từ ngày 17/4 nhằm đáp trả việc Tehran gần như đóng cửa eo biển Hormuz sau khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát với các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2.

Vòng phong tỏa của Mỹ nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu của Iran và làm suy yếu hơn nữa khả năng tiếp cận nguồn tiền mặt của nước này, khiến nền kinh tế vốn đã yếu kém của Iran càng thêm khó khăn.

Một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã được duy trì từ ngày 7/4. Hiện khu vực này đang chờ đợi thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, trong khi các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tiến hành.

Diễn biến tại eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy trọng yếu, đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu. Việc vận chuyển một lượng lớn dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các mặt hàng liên quan như phân bón bị đình trệ, gây áp lực lớn lên người tiêu dùng và các nhà sản xuất lương thực.

Dù vậy, lưu lượng hàng hóa thương mại vẫn âm thầm tiếp tục qua eo biển, bất chấp tuyên bố của Iran rằng mọi hoạt động quá cảnh đều phải được nước này phê duyệt.

“Bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các quy định này sẽ đặt an ninh của các chuyến tàu vào nguy cơ nghiêm trọng”, Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Iran cảnh báo trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước hôm 30/5, đồng thời nhấn mạnh mọi tàu quân sự can thiệp sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã họp với các cố vấn tại Nhà Trắng vào ngày 29/5 nhưng vẫn chưa quyết định có tiến tới thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển hay không. Về phần mình, Iran cho biết thỏa thuận này vẫn chưa được hoàn tất.

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận sơ bộ?

Theo một quan chức, Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ vào ngày 28/5 nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu một vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vào tối 28/5 xác nhận đã có một thỏa thuận sơ bộ, nhưng cho biết chưa rõ liệu Tổng thống Donald Trump có phê duyệt hay không.

Quân sự - Thế giới

Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt thêm các lệnh trừng phạt như một phần của chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran.

Theo AP, lệnh trừng phạt được công bố vào cuối ngày 27/5 sau khi lực lượng Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào một cơ sở quân sự của Iran.

Các biện pháp trừng phạt nhắm vào Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hợp tác với cơ quan này. Được biết, Iran trước đó đã thành lập Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư để kiểm soát eo biển Hormuz, phê duyệt việc quá cảnh qua eo biển và thu phí có thể lên tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu.

Quân sự - Thế giới

Phản ứng của Iran sau cuộc tấn công mới nhất của Mỹ

Iran cho rằng cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào miền nam nước này là hành động "thiếu thiện chí", vi phạm lệnh ngừng bắn.

AP đưa tin, Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền nam Iran hôm 25/5, nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu rải thủy lôi của nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ khẳng định vụ tấn công là hành động phòng thủ, đồng thời cho biết Washington đã rất "kiềm chế" trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ tấn công, cho rằng đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và cảnh báo rằng Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả, nhưng không nêu rõ chi tiết.

