Đề và đáp án môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 THPT Hải Phòng

Chiều 31/5, hơn 61 nghìn thí sinh trên địa bàn TP Hải Phòng chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, Năm nay, toàn thành phố có 70.626 học sinh lớp 9, tăng 7.288 học sinh so với năm 2025.

Và có hơn 61.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập. Trong đó, trên 58.000 thí sinh dự thi hệ đại trà; hơn 3.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên Trần Phú và THPT chuyên Nguyễn Trãi. Thành phố tổ chức 102 hội đồng thi đại trà với 2.510 phòng thi.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là 48.611 học sinh, tăng 4.674 học sinh so với năm trước, đạt tỷ lệ 68,8%. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tiếp tục thực hiện theo quy định tuyển sinh không phân biệt địa giới hành chính.

Khối chuyên có 3 hội đồng thi với 128 phòng thi môn đại trà và 144 phòng thi môn chuyên. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng huy động khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và khoảng 750 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi.

Thí sinh kiểm tra phòng thi trước khi vào bước vào môn thi đầu tiên chiều 31/5/ Nguồn VOV

Kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hải Phòng năm nay diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 2/6, sớm hơn so với những năm trước. Đối với hệ THPT công lập không chuyên, thí sinh hoàn thành 3 môn thi gồm Ngoại ngữ, Ngữ văn và Toán trong vòng 1,5 ngày. Thí sinh dự thi vào các trường chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên trong ngày 2/6.

Các khâu từ in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi đến chấm thi, công bố kết quả đều được xây dựng phương án tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đề thi tiếng Anh/Nguồn tuyensinh247

Gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2026- Hải Phòng từ tuyensinh247 như sau: