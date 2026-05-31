Lộc Thành: Độc lập dự thầu, Công ty Hoàng Ngọc trúng gói thầu hơn 5 tỷ đồng

Gói thầu hạ tầng mương đá hộc tại xã Lộc Thành đã thuộc về Công ty TNHH MTV Hoàng Ngọc với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1%.

Theo thông tin được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 04/5/2026 Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, TP Đồng Nai đã ký Quyết định số 812/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Mương đá hộc tuyến đường khu dân cư trung tâm ấp Lộc Bình 1.

Dự án hạ tầng dân sinh này được phê duyệt danh mục đầu tư ban đầu theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 26/3/2026 của UBND xã Lộc Thành với tổng mức đầu tư 6.000.000.000 đồng, sử dụng hoàn toàn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chi tiết cơ cấu dòng vốn của dự án bao gồm chi phí xây dựng trực tiếp là 5.338.623.390 đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chiếm 390.530.979 đồng, chi phí quản lý dự án là 161.439.971 đồng, phần còn lại phân bổ cho các khoản chi phí khác và chi phí dự phòng phát sinh rủi ro. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu để trực tiếp thực hiện gói thầu xây lắp chính là Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngọc.

Quyết định số 812/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Mương đá hộc tuyến đường khu dân cư trung tâm ấp Lộc Bình 1. (Nguồn MSC)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể đã được thông qua tại Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 06/4/2026 của chủ đầu tư, xác định gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng và phương thức lựa chọn một giai đoạn một túi hồ sơ. Tiếp đó, hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được ban hành theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 15/4/2026. Công tác lập hồ sơ mời thầu và tổ chức thẩm định, đánh giá hồ sơ được chủ đầu tư giao cho một đơn vị tư vấn độc lập đảm nhiệm là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Thương mại 379.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu nêu trên ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngọc dự thầu. Báo cáo đánh giá số 10/BCĐG-Cty379 ngày 25 tháng 4 năm 2026 của tổ chuyên gia thuộc đơn vị tư vấn, hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp được kết luận đạt đầy đủ các tiêu chí về tư cách hợp lệ pháp lý, năng lực tài chính và biện pháp kỹ thuật, từ đó đề xuất chủ đầu tư lựa chọn trúng thầu.

Đáng chú ý, khi soi chiếu vào khía cạnh hiệu quả kinh tế và giá trị tiết kiệm tài chính cho cơ quan quản lý, các con số thống kê cho thấy một tỷ lệ chênh lệch giảm giá tương đối hạn chế. Giá dự toán của gói thầu Thi công xây dựng mương đá hộc được phê duyệt ở mức 5.338.623.390 đồng (bao gồm chi phí xây dựng gốc và chi phí dự phòng). Trong khi đó, mức giá trúng thầu được phê duyệt tại quyết định cuối cùng của UBND xã Lộc Thành là 5.285.235.958 đồng. Qua phép tính đối soát, công quỹ nhà nước chỉ ghi nhận khoản tiền chênh lệch giảm giá giữ lại được là 53.387.432 đồng, tỷ lệ giảm giá tiết kiệm tài chính cho cơ quan quản lý chỉ đạt vỏn vẹn khoảng 1%.

Song song với gói xây lắp chính, dự án hạ tầng này cũng áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với 4 gói thầu tư vấn phụ trợ bao gồm: tư vấn quản lý dự án (161.439.971 đồng), tư vấn giám sát thi công (170.996.107 đồng), tư vấn kiểm toán công trình (57.223.346 đồng) và bảo hiểm rủi ro công trình (13.346.559 đồng).

Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Ngọc (mã số thuế: 3800655240) chính thức đi vào hoạt động kinh doanh từ tháng 12/2010, hiện có địa chỉ trụ sở đăng ký sau khi cập nhật địa giới hành chính mới tại địa bàn TP Đồng Nai. Đây là một doanh nghiệp sở hữu lịch sử tham gia đấu thầu tương đối đặc biệt trên hệ thống mạng quốc gia.

Thống kê dữ liệu lịch sử thầu ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia 21 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 34.594.196.179 đồng. Việc một doanh nghiệp am hiểu địa bàn vượt qua các bước chấm thầu chuyên môn để trở thành pháp nhân duy nhất trúng thầu dự án mương đá hộc tại ấp Lộc Bình 1 phản ánh năng lực chuẩn bị hồ sơ và tiếp cận thông tin thị trường thầu rất linh hoạt của đơn vị này.

Bình luận dưới góc độ thực thi pháp lý và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, tinh thần cốt lõi xuyên suốt của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn hành chính mới như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, Thông tư số 79/2025/TT-BTC là nhằm tăng cường tối đa tính cạnh tranh sòng phẳng, sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo đảm hiệu quả kinh tế sử dụng ngân sách công.

Hiện tượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, dẫn tới giá trúng thầu tiệm cận sát nút giá dự toán gói thầu là thực trạng diễn ra khá phổ biến ở cấp cơ sở xã, phường hiện nay. Tuy pháp luật không cấm việc chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu cho trường hợp một nhà thầu tham gia nếu toàn bộ quy trình tổ chức bảo đảm tính hợp pháp và hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu khắt khe của E-HSMT, song điều này vô hình trung làm giảm tính cạnh tranh trực tiếp về mặt giá cả giữa các nhà thầu.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

Bình Minh: Loại 1 nhà thầu, Liên danh Anh Dũng-Cường Thanh trúng thầu sát giá

Sự rời cuộc của đối thủ sau khi bị loại khiến gói thầu 4,8 tỷ đồng tại xã Bình Minh vào tay Liên danh Anh Dũng - Cường Thanh với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,8%.

Công tác quản lý, phân bổ nguồn vốn đầu tư công tại chính quyền địa phương cấp cơ sở luôn đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ, minh bạch nhằm tối ưu hóa hiệu quả chi tiêu trên từng đồng vốn ngân sách. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh qua mạng được xem là giải pháp căn cơ để kích thích tính đối kháng về giá giữa các doanh nghiệp, từ đó mang lại tỷ lệ tiết kiệm cao cho công quỹ.

Diễn biến tại gói thầu xây lắp hạ tầng giao thông vừa hoàn thành do Văn phòng HĐND-UBND xã Bình Minh làm chủ đầu tư đang thu hút sự quan tâm khi biên độ chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu đạt tỷ lệ khá khiêm tốn, chưa đầy 1%.

Xã Bác Ái: Gói thầu hơn 2 tỷ chỉ tiết kiệm hơn 5 triệu đồng

Quyết định phê duyệt kết quả gói thầu xây dựng trụ sở thôn Suối Rớ (xã Bác Ái) có giá trúng thầu hơn 2,1 tỷ đồng gây chú ý khi tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt 0,25%.

Vừa qua, Ban quản lý dự án xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho một gói thầu xây lắp quy mô hơn 2 tỷ đồng thuộc công trình Nâng cấp trụ sở thôn Suối Rớ. Hồ sơ đấu thầu công khai trên hệ thống ghi nhận một đơn vị duy nhất tham gia nộp hồ sơ và trúng thầu sát nút với giá gói thầu, đồng thời xuất hiện một số sai sót kỹ thuật hành chính trong việc định danh thông tin doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 20/05/2026, Giám đốc Ban quản lý dự án xã Bác Ái đã ký Quyết định số 155/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp trụ sở thôn Suối Rớ. Theo nội dung quyết định này, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH xây dựng Phát Gia Bảo. Giá trúng thầu công bố chính thức là 2.114.786.074 đồng, bằng đúng với giá đề nghị thương thảo trúng thầu được thiết lập trước đó.

Gói thầu xây lắp 1,3 tỷ đồng ở phường Đông Ninh Hòa: Ai được chỉ định thầu?

Công ty TNHH TV-XD Trọng Tín vừa được chỉ định gói thầu xây lắp 1,3 tỷ đồng thuộc Dự án Sửa chữa nâng cấp cơ quan Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

Dự án Sửa chữa, nâng cấp hội trường, nhà làm việc 2 tầng, nhà chỉ huy quân sự, nền sân, mái che, tường rào và lắp đặt thiết bị cơ quan Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu. Đây là dự án mang tính cấp thiết nhằm cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu hoạt động của cơ quan địa phương. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo Quyết định số 32-QĐ/VPĐU ngày 19/05/2026 của Văn phòng Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa, Công ty TNHH TV - XD Trọng Tín là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu nêu trên. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.372.261.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%). Trước đó, dự án này có tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 597/QĐ-CTUBND ngày 23/03/2026 là 1.925.485.000 đồng. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu có giá trị trên 1,3 tỷ đồng đòi hỏi chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

