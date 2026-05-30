Bạn đọc - Phản biện

Phường Tân Triều: Công ty Thiên Phú Thịnh được chỉ định gói thầu 1,8 tỷ đồng

Gói thầu số 04 dự án Hẻm 3 - 4 nhánh 1 qua nhánh 2 (Phường Tân Triều) được chỉ định thầu cho Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh thực hiện thi công.

Dự án Hẻm 3 - 4 nhánh 1 qua nhánh 2 (phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) vừa ghi nhận một dấu mốc mới trong công tác lựa chọn nhà thầu, khi Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tân Triều chính thức phê duyệt kết quả chỉ định thầu tại Quyết định số 161/QĐ-TTDVTH ngày 25/5/2026.

Theo quyết định này, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 04 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng + Chi phí di dời hạ tầng với giá trị 1.802.398.000 đồng. Đây là gói thầu quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu cải thiện hạ tầng giao thông tại địa phương, vốn đã được UBND phường Tân Triều phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 09/4/2026.

Quyết định số 161/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng + Chi phí di dời hạ tầng. (Nguồn MSC)

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho dự án này, theo hồ sơ, đã được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 157/QĐ-TTDVTH ngày 22/5/2026. Loại hợp đồng được áp dụng là trọn gói với thời gian thực hiện 60 ngày kể từ ngày khởi công. Đối với các hợp đồng trọn gói, trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác giám sát, quản lý thi công và kiểm soát chi phí trở nên cực kỳ quan trọng, đặc biệt là việc ngăn ngừa các phát sinh không hợp lệ so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh (mã số thuế 3603293217, địa chỉ tại Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai), là một "gương mặt" quen thuộc trong các dự án hạ tầng tại khu vực tỉnh Đồng Nai. Theo dữ liệu trích xuất từ hồ sơ, đến cuối tháng 5/2026, nhà thầu này đã tham gia 206 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, với tỷ lệ trúng thầu ấn tượng là 144 gói. Tại riêng địa bàn tỉnh Đồng Nai, con số này là 148 gói thầu tham gia và 99 gói thầu trúng.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhấn mạnh, sự minh bạch trong đấu thầu không chỉ nằm ở việc đăng tải thông tin đúng quy định theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC, mà còn ở sự giám sát chặt chẽ từ phía người dân và các cơ quan chức năng đối với năng lực thực thi của nhà thầu. Trong bối cảnh các quy định về đầu tư công ngày càng siết chặt theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, bất kỳ sự thiếu sót nào trong quá trình chỉ định thầu đều có thể dẫn đến hệ lụy về chất lượng công trình, điều mà người dân đang trực tiếp thụ hưởng sẽ là đối tượng chịu thiệt thòi đầu tiên.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

Hiệu quả tiết kiệm từ gói thầu hơn 5 tỷ đồng ở xã Bác Ái đạt bao nhiêu?

Qua đấu thầu công khai công trình đường thôn Suối Đá do Ban QLDA xã Bác Ái làm CĐT, ngân sách địa phương giảm được hơn 15 triệu đồng trên tổng dự toán 5,2 tỷ.

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, kết nối các tuyến đường nội đồng phục vụ khu sản xuất và chăn nuôi tại địa phương luôn đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế cơ sở. Đi liền với ý nghĩa dân sinh, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn vốn công đòi hỏi phải bảo đảm các nguyên tắc cạnh tranh công bằng, minh bạch và đặc biệt là tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, dữ liệu kết quả đấu thầu qua mạng vừa được công bố đối với một gói thầu xây lắp giao thông quy mô lớn tại xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa đang ghi nhận một tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn, đi kèm các bước phân bổ điều chỉnh văn bản vốn qua từng giai đoạn hồ sơ.

Gói thầu hơn 6,8 tỷ đồng tại xã Nha Bích: Ghi nhận một nhà thầu tham dự

Đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng gói thầu xây lắp giá hơn 6,8 tỷ đồng tại xã Nha Bích chỉ ghi nhận một doanh nghiệp dự thầu với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,73%.

Công tác quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tư công tại các địa phương luôn đòi hỏi tính công khai, công bằng và cạnh tranh lành mạnh nhằm tối ưu hóa hiệu quả tài chính. Việc tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng được xem là giải pháp hữu hiệu để thu hút các dòng năng lực kinh tế tham gia, từ đó mang lại tỷ lệ tiết kiệm cao cho ngân sách nhà nước.

Ngày 22/5/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nha Bích đã ký Quyết định số 169/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Xây dựng + thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giải phóng mặt bằng, nâng cấp, mở rộng đường kết nối Chợ Minh Lập và cải tạo các hạng mục chợ. Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Một thành viên Hà Minh. Giá trúng thầu phê duyệt chính thức ở mức 6.809.274.000 đồng.

Gói thầu xây hội trường xã Bác Ái chỉ tiết kiệm hơn 3 triệu đồng

Công ty Minh Tiển Ninh Thuận trúng gói thầu xây lắp công sở hơn 3,4 tỷ đồng mà không gặp phải bất kỳ áp lực cạnh tranh nào, tỷ lệ tiết kiệm ở mức 0,09%.

Hoạt động quản lý, phân bổ và giải ngân nguồn vốn đầu tư công tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở luôn đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác cao về mặt hồ sơ pháp lý, nhằm bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng và tối ưu hóa giá trị kinh tế sử dụng ngân sách nhà nước. Vừa qua, Ban quản lý dự án xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với một gói thầu xây lắp công sở quy mô lớn. Hồ sơ thầu được đăng tải công khai trên hệ thống ghi nhận giá trị tiết kiệm ngân sách công đạt mức khiêm tốn, đồng thời bộc lộ lỗi sao chép văn bản hành chính lặp lại mang tính biểu mẫu.

Cụ thể, ngày 22/05/2026, Giám đốc Ban quản lý dự án xã Bác Ái đã ký Quyết định số 157/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 05: Thi công xây dựng + thiết bị thuộc công trình Xây dựng hội trường UBND xã, nhà để xe và nhà vệ sinh. Theo nội dung quyết định này, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Tiển Ninh Thuận, giá trúng thầu chính thức được phê duyệt là 3.467.560.315 đồng.

