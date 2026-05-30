Phường Tân Triều: Công ty Thiên Phú Thịnh được chỉ định gói thầu 1,8 tỷ đồng

Dự án Hẻm 3 - 4 nhánh 1 qua nhánh 2 (phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) vừa ghi nhận một dấu mốc mới trong công tác lựa chọn nhà thầu, khi Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tân Triều chính thức phê duyệt kết quả chỉ định thầu tại Quyết định số 161/QĐ-TTDVTH ngày 25/5/2026.

Theo quyết định này, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 04 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng + Chi phí di dời hạ tầng với giá trị 1.802.398.000 đồng. Đây là gói thầu quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu cải thiện hạ tầng giao thông tại địa phương, vốn đã được UBND phường Tân Triều phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 09/4/2026.

Quyết định số 161/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng + Chi phí di dời hạ tầng.

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho dự án này, theo hồ sơ, đã được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 157/QĐ-TTDVTH ngày 22/5/2026. Loại hợp đồng được áp dụng là trọn gói với thời gian thực hiện 60 ngày kể từ ngày khởi công. Đối với các hợp đồng trọn gói, trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác giám sát, quản lý thi công và kiểm soát chi phí trở nên cực kỳ quan trọng, đặc biệt là việc ngăn ngừa các phát sinh không hợp lệ so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thiên Phú Thịnh (mã số thuế 3603293217, địa chỉ tại Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai), là một "gương mặt" quen thuộc trong các dự án hạ tầng tại khu vực tỉnh Đồng Nai. Theo dữ liệu trích xuất từ hồ sơ, đến cuối tháng 5/2026, nhà thầu này đã tham gia 206 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, với tỷ lệ trúng thầu ấn tượng là 144 gói. Tại riêng địa bàn tỉnh Đồng Nai, con số này là 148 gói thầu tham gia và 99 gói thầu trúng.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt nhấn mạnh, sự minh bạch trong đấu thầu không chỉ nằm ở việc đăng tải thông tin đúng quy định theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC, mà còn ở sự giám sát chặt chẽ từ phía người dân và các cơ quan chức năng đối với năng lực thực thi của nhà thầu. Trong bối cảnh các quy định về đầu tư công ngày càng siết chặt theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, bất kỳ sự thiếu sót nào trong quá trình chỉ định thầu đều có thể dẫn đến hệ lụy về chất lượng công trình, điều mà người dân đang trực tiếp thụ hưởng sẽ là đối tượng chịu thiệt thòi đầu tiên.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

