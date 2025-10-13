Hà Nội

Xã hội

Gỉải cứu nam sinh viên bị bắt cóc online, tự nhốt mình trong nhà hoang

D. cho biết, trước đó bị nhóm đối tượng lừa qua điện thoại, yêu cầu tải ứng dụng Zoom để làm việc với công an, rồi dụ đến nhà bỏ hoang tự nhốt mình.

Gia Đạt

Ngày 13/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 17h15 ngày 1/10, Công an xã Phùng Nguyên tiếp nhận tin báo của gia đình nam sinh D. (sinh năm 2007, trú tại xã Phùng Nguyên, sinh viên đại học) về việc nhận cuộc gọi lạ thông báo con trai họ bị khống chế, chuẩn bị đưa sang Campuchia và yêu cầu chuyển 100 triệu đồng để chuộc.

561516015-1134936652100220-2584109566136624859-n.jpg
Nam sinh tự nhốt mình trong nhà hoang.

Không liên lạc được với con, gia đình hoảng sợ mang 30 triệu đồng ra ngân hàng định chuyển cho đối tượng. Tuy nhiên, Công an xã đã kịp thời phát hiện, động viên gia đình bình tĩnh phối hợp xác minh.

Sau khoảng một giờ, lực lượng chức năng tìm thấy D. trong một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn. D. cho biết, trước đó bị nhóm đối tượng lừa qua điện thoại, yêu cầu tải ứng dụng Zoom để làm việc với công an, rồi dụ đến nhà bỏ hoang tự nhốt mình và cung cấp số điện thoại gia đình để chúng gọi điện tống tiền.

Công an xã Phùng Nguyên đã giải cứu an toàn cho D, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn bắt cóc online - hình thức lừa đảo tinh vi đang gia tăng, nhắm vào học sinh, sinh viên.

Nguồn: ĐTHĐT.
