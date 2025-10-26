Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giải cứu cô gái bị công an 'rởm' khống chế phá két sắt, lấy tiền ở Hà Nội

Cháu N cho biết, các đối tượng giả danh cán bộ Công an đe dọa cháu có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý và khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.

Gia Đạt

Ngày 26/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phương Liệt vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ giải cứu một cô gái trẻ bị Công an “rởm” bắt cóc online, khống chế phá két sắt, lấy tiền của gia đình.

3.jpg
Công an phường Phương Liệt bàn giao tài sản cho gia đình.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 24/10, Công an phường Phương Liệt nhận được tin trình báo của gia đình cháu N (SN 2007, trú tại Hà Nội) về việc phát hiện cháu không ở nhà và két sắt bị đập phá. Gia đình gọi điện cho cháu N nhưng không được đồng thời kiểm tra phát hiện bị mất hơn 130 triệu đồng tiền mặt và 18 chỉ vàng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Phương Liệt đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Đến khoảng 0h15’ ngày 25/10/2025, Công an phường đã phát hiện cháu N đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Quá trình làm việc, cháu N cho biết các đối tượng giả danh cán bộ Công an liên hệ qua nhiều ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Zoom chat, Gmail từ ngày 22/10/2025. Các đối tượng đe dọa cháu có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý, gửi cho cháu các Lệnh bắt, Lệnh tạm giam để khống chế, yêu cầu cháu làm theo lời các đối tượng và hướng dẫn cháu mua các công cụ để phá két sắt lấy tài sản của gia đình mang theo.

Sau khi được Công an phường phường giải thích, cháu N cùng gia đình đã nhận thức được đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Phương Liệt đã kịp thời giải cứu cháu N và thu hồi toàn bộ tài sản của gia đình.

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn trẻ bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân: Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#giả danh công an #khống chế phá két sắt #giải cứu cô gái #bảo vệ người dân #tội phạm Hà Nội

Bài liên quan

Xã hội

Sau cuộc điện thoại 'trúng học bổng' nữ sinh viên sập bẫy bắt cóc online

Sau 2h tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã giải cứu thành công một nữ sinh viên bị bắt cóc online.

Ngày 24/10, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an các phường trên địa bàn thành phố giải cứu thành công một nữ sinh viên bị bắt cóc online sau hơn 2 giờ tiếp nhận nguồn tin.

Vào lúc 6h ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận trình báo của một người dân về việc em ruột tên là L.T. A.N. (SN 2006, hiện đang là sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn) nghi ngờ bị "bắt cóc online”.

Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu nam thanh niên sập bẫy “bắt cóc online” ở Hà Tĩnh

Đối tượng lừa đảo thông báo anh L.H.B liên quan đến đường dây mua bán ma túy, yêu cầu không tiết lộ thông tin cho ai và phải khắc phục số tiền 300 triệu đồng.

Ngày 20/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo dàn dựng màn “bắt cóc online” để tống tiền 300 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 20/10, Công an xã Kỳ Anh tiếp nhận tin báo của chị L.T.L (trú tại xã Kỳ Anh) về việc em trai là L.H.B (SN 2005), rời khỏi nhà trong trạng thái lo âu, hoảng sợ sau khi liên tục nghe điện thoại của người lạ.

Xem chi tiết

Xã hội

Giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi bị bố đẻ đe dọa treo cổ ở Bắc Ninh

Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh vừa giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi, bị bố đẻ đe dọa treo cổ tại thôn Dùm, xã Nghĩa Phương.

Ngày 20/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 7h30 cùng ngày, Công an xã Nghĩa Phương, nhận được tin báo của chị Lý Thị Hồng Nhung, sinh năm 1993, trú tại thôn Dùm, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh, về việc: Khoảng 06h40 cùng ngày, chị Nhung nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo của chồng là Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1966, ở cùng thôn, về hình ảnh cháu Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 2021 (là con của chị Nhung và ông Tuấn) đang bị treo cổ trên trần nhà bằng sợi dây vải, không rõ cháu Hiền còn sống hay không?

4159.jpg
Cháu Hiền được lực lượng Công an giải cứu an toàn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới