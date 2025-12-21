Hà Nội

Xã hội

Giải cứu 2 bệnh nhân và 1 nhân viên y tế mắc kẹt trong thang máy bệnh viện ở Đà Nẵng

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa giải cứu kịp thời 3 nạn nhân mắc kẹt trong thang máy bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Theo Thành Long/VOV miền Trung

Vào khoảng 0h48 phút rạng sáng nay (21/12), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về việc có người bị mắc kẹt trong thang máy ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, thuộc phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng. Thời điểm xảy ra vụ việc vào ban đêm, tại cơ sở y tế đang có nhiều bệnh nhân điều trị, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý người bị nạn.

thang-may.jpg
Công tác cứu nạn được triển khai kịp thời

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công tác Cứu nạn, cứu hộ – Tổ Bàn Thạch đến hiện trường làm nhiệm vụ. Qua trinh sát nhanh, xác định trong thang máy có 3 người bị mắc kẹt, gồm 2 bệnh nhân và 1 nhân viên y tế. Các nạn nhân có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ do không gian kín và thời gian mắc kẹt kéo dài.

thang-may-2.jpg
2 người bệnh được đưa ra khỏi thang máy

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, vừa trấn an tinh thần nạn nhân, vừa khẩn trương tiếp cận, dùng thiết bị chuyên dụng để mở cửa thang máy bảo đảm an toàn. Đến 0h55 phút, lực lượng cứu nạn đã giải cứu thành công 3 nạn nhân, đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Vụ việc được xử lý nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, thể hiện kỹ năng nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm cao của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn trong công tác bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân.


