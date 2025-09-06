Giá xăng hôm nay 06/9: Đồng loạt tăng?

Giá xăng 06/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 06/9 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 06/9/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 28/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng đồng loạt tăng. Trong đó, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Ảnh minh hoạ.

Tại kỳ điều hành hôm nay, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô WTI ở mức 63,33 USD/thùng, giảm 0,15 USD/thùng; tương ứng giảm 0,24%. Dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 63,48 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 63,30 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 66,85 USD/thùng, giảm 0,14 USD/thùng, tương ứng giảm 0,21%. Dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 66,99 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với giá 66,83 USD/ thùng.