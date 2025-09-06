Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Giá xăng hôm nay 06/9: Đồng loạt tăng?

Giá xăng 06/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Hạo Nhiên

Bảng giá xăng dầu hôm nay 06/9 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 06/9/2025 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 28/8 của liên bộ Tài chính – Công Thương

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng đồng loạt tăng. Trong đó, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

gia-xang-13.jpg
Ảnh minh hoạ.

Tại kỳ điều hành hôm nay, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới

Theo đó, giá dầu thô WTI ở mức 63,33 USD/thùng, giảm 0,15 USD/thùng; tương ứng giảm 0,24%. Dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 63,48 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với mức 63,30 USD/thùng.

Dầu Brent ở mức 66,85 USD/thùng, giảm 0,14 USD/thùng, tương ứng giảm 0,21%. Dầu Brent đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 66,99 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay với giá 66,83 USD/ thùng.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
#Xăng dầu #giá cả #thị trường #trong nước #thế giới

Bài liên quan

Kinh doanh

Giá xăng hôm nay 04/9: Tăng đến khi nào?

Giá xăng 04/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 04/9 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá xăng hôm nay 03/9: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng 03/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 03/9 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá xăng hôm nay 02/9: Tụt dốc?

Giá xăng 02/9 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 02/9 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Xu hướng mua gốm sứ online bùng nổ

Xu hướng mua gốm sứ online bùng nổ

Xu hướng mua gốm sứ trực tuyến phát triển mạnh, giới trẻ đam mê hàng độc, cá nhân hóa và decor, mở ra cơ hội lớn cho ngành nghề thủ công Việt Nam.
Nhãn Ido bất ngờ tăng giá mạnh

Nhãn Ido bất ngờ tăng giá mạnh

Nhãn Ido hiện có giá 18.000-20.000 đồng/kg, giúp nông dân Cần Thơ tăng thu nhập và thị trường tiêu thụ sôi động do nhu cầu trong và ngoài nước tăng mạnh.