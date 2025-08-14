Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 14/8: Đảo chiều bật tăng?

Giá vàng hôm nay 14/8 trên thị trường thế giới và trong nước được dự đoán tăng nhẹ. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 13/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 123 – 124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 300.000 đồng/lượng (bán ra) so với hôm qua.

gia-vang0.jpg
Ảnh minh họa

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng thế giới

Lúc 22h15 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.359,30 - 3.361,30 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng nhẹ do sự suy yếu của đồng USD, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ đã củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

#giá vàng hôm nay #giá vàng 14/8 #giá vàng trong nước #giá vàng thế giới #tăng giá vàng #giá vàng SJC

Bài liên quan

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 13/8: Đồng loạt giảm?

Giá vàng hôm nay 13/8 trên thế giới nối dài đà giảm sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội về việc miễn thuế nhập khẩu vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 12/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,7 – 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm qua.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 12/8: Rơi từ đỉnh?

Giá vàng hôm nay 12/8 giảm mạnh trên tất cả các sàn giao dịch trong nước và quốc tế. 

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 11/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,7 – 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8 trên thế giới được dự đoán tiếp tục tăng, trong bối cảnh thị trường chờ loạt dữ liệu lạm phát và sức khỏe tiêu dùng Mỹ tuần tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 10/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 123,2 – 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

POM báo lỗ hơn 170 tỷ trong quý 2

POM báo lỗ hơn 170 tỷ trong quý 2

Pomina tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế 170,3 tỷ đồng trong quý 2, giảm so với khoản lỗ 280 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý lỗ thứ 13 liên tiếp và quý thứ 12 liên tục có mức lỗ vượt 100 tỷ đồng.
Giá xăng hôm nay 17/7: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 12/8: Giảm mạnh?

Giá xăng 12/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.