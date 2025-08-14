Giá vàng hôm nay 14/8: Đảo chiều bật tăng?

Giá vàng hôm nay 14/8 trên thị trường thế giới và trong nước được dự đoán tăng nhẹ.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 13/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 123 – 124,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 300.000 đồng/lượng (bán ra) so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng thế giới

Lúc 22h15 ngày 13/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.359,30 - 3.361,30 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng nhẹ do sự suy yếu của đồng USD, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ đã củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.