Giá vàng hôm nay 13/8: Đồng loạt giảm?

Giá vàng hôm nay 13/8 trên thế giới nối dài đà giảm sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội về việc miễn thuế nhập khẩu vàng.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 12/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,7 – 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 116,5 - 119 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 116,3 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 300.000 đồng/lượng (bán ra) so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h00 ngày 12/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.333,80 - 3.335,80 USD/ounce, giảm 7,9 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng giảm do tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội về việc miễn thuế nhập khẩu vàng. Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư vội vàng bán tháo để chốt lời.

Hiện, giới đầu tư tập trung chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ. Thông tin này được kỳ vọng sẽ cung cấp manh mối quan trọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Theo ông Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại Bloomberg Intelligence, dù có biến động ngắn hạn, vàng vẫn duy trì được mức hỗ trợ quan trọng trên 3.300 USD/ounce từ tháng 4 đến nay.