Giá vàng hôm nay 12/8: Rơi từ đỉnh?

Giá vàng hôm nay 12/8 giảm mạnh trên tất cả các sàn giao dịch trong nước và quốc tế.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 11/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 122,7 – 123,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h00 ngày 11/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.345,20 - 3.347,20 USD/ounce, giảm 52,4 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi chạm đỉnh vào cuối tuần trước. Đà giảm chủ yếu đến từ việc giới đầu tư chuyển sự chú ý sang hai sự kiện lớn: cuộc đàm phán Mỹ - Nga về xung đột Ukraine và dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 để bàn giải pháp hòa bình đã khiến căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, làm giảm nhu cầu vàng như kênh trú ẩn.

Bên cạnh đó, chính sách lãi suất của Fed tiếp tục là tâm điểm. Dữ liệu CPI Mỹ công bố vào ngày mai sẽ định hình động thái tiếp theo của Fed. Nếu lạm phát cao hơn dự báo, đồng USD có thể mạnh lên, gây áp lực giảm giá vàng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng lực mua bắt đáy sẽ hỗ trợ thị trường nếu giá điều chỉnh.