Kinh doanh

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8 trên thế giới được dự đoán tiếp tục tăng, trong bối cảnh thị trường chờ loạt dữ liệu lạm phát và sức khỏe tiêu dùng Mỹ tuần tới.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 10/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 123,2 – 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

gia-vang.jpg
Giá vàng được dự báo tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 21h28 ngày 10/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.397,60 - 3.399,60 USD/ounce, tăng 2,7 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Tuần qua, thị trường vàng thế giới trải qua những cú nhảy “tàu lượn” khi tin đồn Mỹ sẽ áp thuế 39% với vàng thỏi nhập từ Thụy Sĩ xuất hiện vào chiều thứ Năm. Tin này ngay lập tức đẩy giá vàng giao ngay vượt mốc kháng cự 3.400 USD/ounce, dù sau đó Nhà Trắng phủ nhận.

Trước đó, giá vàng mở tuần ở mức 3.360,52 USD/ounce, nhiều lần dao động giữa 3.345 – 3.396 USD/ounce khi lực mua – bán giằng co. Đáng chú ý, ngay cả khi tin áp thuế bị bác bỏ, giá vàng chỉ giảm nhẹ rồi bật trở lại, duy trì quanh ngưỡng 3.400 USD đến cuối tuần.

Điều này cho thấy tâm lý “mua trú ẩn” của nhà đầu tư vẫn mạnh, đặc biệt khi lo ngại suy thoái gia tăng do lạm phát Mỹ nhích lên và tăng trưởng việc làm chậm lại.

