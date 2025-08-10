Giá vàng hôm nay 10/8: Neo mốc kỷ lục?

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch 09/8, giá vàng miếng được SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 123,2 – 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại Công ty SJC được niêm yết có giá 117,3 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với hôm qua.

Nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 117,5 - 120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,8 - 120,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới

Lúc 22h20 ngày 09/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới trên sàn Kitco đạt 3.397,60 - 3.399,60 USD/ounce, tăng 2,7 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới tăng, tiến sát ngưỡng 3.400 USD/ounce.

Tuần qua, giá vàng thế giới trải qua nhiều biến động lớn, đặc biệt trong hai ngày giao dịch cuối khi thông tin về thuế nhập khẩu vàng khiến nhiều người lo lắng.

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, các chuyên gia trong ngành tỏ ra lạc quan về triển vọng giá vàng. Trong khi đó, nhà đầu tư cũng duy trì kỳ vọng giá sẽ tăng trong thời gian tới.