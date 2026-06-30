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[GALLERY] Xiaomi chơi ván cược lớn, quyết chiếm thị trường gia dụng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Xiaomi chơi ván cược lớn, quyết chiếm thị trường gia dụng

Không chỉ bán thiết bị, Xiaomi đang xây dựng hệ sinh thái gia dụng thông minh toàn diện với tham vọng trở thành lựa chọn lâu dài của mọi gia đình.

Thiên Trang (TH)
Sau thành công ở lĩnh vực điện thoại thông minh và những bước tiến mạnh mẽ trong ngành xe điện, Xiaomi đang âm thầm mở ra một mặt trận mới đầy tham vọng khi chính thức gia nhập thị trường gia dụng tại Việt Nam với hàng loạt sản phẩm như máy lạnh, tủ lạnh và máy giặt, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghệ toàn diện.
Sau thành công ở lĩnh vực điện thoại thông minh và những bước tiến mạnh mẽ trong ngành xe điện, Xiaomi đang âm thầm mở ra một mặt trận mới đầy tham vọng khi chính thức gia nhập thị trường gia dụng tại Việt Nam với hàng loạt sản phẩm như máy lạnh, tủ lạnh và máy giặt, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghệ toàn diện.
Khác với thị trường smartphone vốn thay đổi nhanh theo từng năm, ngành gia dụng là cuộc chơi dài hạn nơi yếu tố niềm tin, độ bền và dịch vụ hậu mãi có vai trò quyết định, bởi người tiêu dùng thường chỉ thay thế các thiết bị lớn sau 10 đến 15 năm sử dụng, khiến các thương hiệu mới phải đối mặt với rào cản tâm lý không hề nhỏ.
Khác với thị trường smartphone vốn thay đổi nhanh theo từng năm, ngành gia dụng là cuộc chơi dài hạn nơi yếu tố niềm tin, độ bền và dịch vụ hậu mãi có vai trò quyết định, bởi người tiêu dùng thường chỉ thay thế các thiết bị lớn sau 10 đến 15 năm sử dụng, khiến các thương hiệu mới phải đối mặt với rào cản tâm lý không hề nhỏ.
Để giải quyết bài toán này, Xiaomi lựa chọn con đường kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển, sản xuất đến kiểm định chất lượng thông qua tổ hợp nhà máy gia dụng hiện đại tại Vũ Hán với tổng vốn đầu tư hàng tỷ nhân dân tệ và quy mô lên tới 500.000 m².
Để giải quyết bài toán này, Xiaomi lựa chọn con đường kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển, sản xuất đến kiểm định chất lượng thông qua tổ hợp nhà máy gia dụng hiện đại tại Vũ Hán với tổng vốn đầu tư hàng tỷ nhân dân tệ và quy mô lên tới 500.000 m².
Nhà máy được vận hành bằng nền tảng sản xuất thông minh Hyper Intelligent Manufacturing với hơn 120.000 điểm thu thập dữ liệu theo thời gian thực, giúp Xiaomi kiểm soát chất lượng sản phẩm ở mức cao, đồng thời đảm bảo năng lực sản xuất đủ lớn để phục vụ nhu cầu của nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Nhà máy được vận hành bằng nền tảng sản xuất thông minh Hyper Intelligent Manufacturing với hơn 120.000 điểm thu thập dữ liệu theo thời gian thực, giúp Xiaomi kiểm soát chất lượng sản phẩm ở mức cao, đồng thời đảm bảo năng lực sản xuất đủ lớn để phục vụ nhu cầu của nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Không chỉ đầu tư vào sản xuất, Xiaomi còn đặc biệt chú trọng hệ thống hậu mãi khi xây dựng mạng lưới 66 trung tâm bảo hành trên toàn quốc và khai trương trung tâm bảo hành chuyên biệt dành cho thiết bị gia dụng lớn tại TP.HCM nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng sau mua.
Không chỉ đầu tư vào sản xuất, Xiaomi còn đặc biệt chú trọng hệ thống hậu mãi khi xây dựng mạng lưới 66 trung tâm bảo hành trên toàn quốc và khai trương trung tâm bảo hành chuyên biệt dành cho thiết bị gia dụng lớn tại TP.HCM nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng sau mua.
Điểm đáng chú ý là Xiaomi đưa ra chính sách bảo hành vượt mặt bằng chung của thị trường, với thời gian bảo hành máy nén điều hòa và tủ lạnh lên tới 10 năm, trong khi động cơ máy giặt sấy cửa trước được bảo hành tới 12 năm, cho thấy sự tự tin của hãng vào chất lượng và độ bền sản phẩm.
Điểm đáng chú ý là Xiaomi đưa ra chính sách bảo hành vượt mặt bằng chung của thị trường, với thời gian bảo hành máy nén điều hòa và tủ lạnh lên tới 10 năm, trong khi động cơ máy giặt sấy cửa trước được bảo hành tới 12 năm, cho thấy sự tự tin của hãng vào chất lượng và độ bền sản phẩm.
Song song với đó, Xiaomi liên tục mở rộng danh mục sản phẩm Mijia từ tủ lạnh dung tích lớn, máy giặt đa dạng tải trọng đến các dòng điều hòa tích hợp công nghệ Inverter và luồng gió thông minh, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một phân khúc cụ thể.
Song song với đó, Xiaomi liên tục mở rộng danh mục sản phẩm Mijia từ tủ lạnh dung tích lớn, máy giặt đa dạng tải trọng đến các dòng điều hòa tích hợp công nghệ Inverter và luồng gió thông minh, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau thay vì chỉ tập trung vào một phân khúc cụ thể.
Quan trọng hơn cả, toàn bộ thiết bị đều được kết nối trong nền tảng Xiaomi Home, tạo nên một hệ sinh thái nhà thông minh đồng bộ, nơi các sản phẩm có thể tương tác và vận hành như một thể thống nhất, qua đó giúp Xiaomi không chỉ bán thiết bị gia dụng mà còn từng bước xây dựng lòng tin và sự gắn bó lâu dài với người dùng Việt Nam.
Quan trọng hơn cả, toàn bộ thiết bị đều được kết nối trong nền tảng Xiaomi Home, tạo nên một hệ sinh thái nhà thông minh đồng bộ, nơi các sản phẩm có thể tương tác và vận hành như một thể thống nhất, qua đó giúp Xiaomi không chỉ bán thiết bị gia dụng mà còn từng bước xây dựng lòng tin và sự gắn bó lâu dài với người dùng Việt Nam.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#Xiaomi #gia dụng #hệ sinh thái #bảo hành #Việt Nam #sản phẩm thông minh

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