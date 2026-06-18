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Số hóa - Xe

Xiaomi SU7 tiếp tục mất an toàn đâm vào đống đất "bay lên trời"

Chiếc Xiaomi SU7 này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái dựa trên 11 camera, 12 cảm biến siêu âm, 1 radar sóng mm và bộ xử lý Nvidia tính toán tối đa 84 TOPS.

Thảo Nguyễn
Video: Xiaomi SU7 lao qua ụ đất dù có hàng chục cảm biến hỗ trợ tránh va chạm.

Theo trang Sina, một chiếc xe điện Xiaomi SU7 đã gặp tai nạn trên đường quốc lộ tại Trung Quốc vào ngày 13/6 vừa qua, với nguyên nhân trực tiếp nằm ở các hệ thống hỗ trợ giữ làn (LCC) và phanh khẩn cấp tự động (AEB) đã không hoạt động đúng chức năng khi gặp phải chướng ngại vật.

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Xiaomi SU7 tiếp tục mất an toàn, "không nhìn thấy" đống đất giữa đường.

Cụ thể, chiếc xe điện đang vận hành với tính năng hỗ trợ giữ làn, xe đi qua khúc cua và gặp một ụ đất phía trước nhưng hệ thống an toàn đã không chủ động giảm tốc độ, đồng thời tính năng phanh khẩn cấp tự động cũng không kích hoạt.

Hậu quả, chiếc Xiaomi SU7 đã đâm vào ụ đất, bay lên trời rồi đáp xuống, khiến một phần chắn bùn trước và tấm bảo vệ gầm xe bị bung ra. Cùng với đó, cả hai túi khí ở hàng ghế trước đã được triển khai. May mắn, người lái không gặp chấn thương nào sau vụ việc, và xe cũng không có dấu hiệu có khói hoặc bốc cháy.

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Hậu quả, chiếc Xiaomi SU7 đã đâm vào ụ đất, bay lên trời rồi đáp xuống, khiến một phần chắn bùn trước và tấm bảo vệ gầm xe bị bung ra.

Chiếc xe trong vụ việc thuộc đời năm 2024 (chưa được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc xe như mẫu Xiaomi SUV7 đời 2026) vận hành hệ thống an toàn dựa trên 11 camera, 12 cảm biến siêu âm, một radar sóng milimet và chip Nvidia.

Trước đó, các xe điện Xiaomi liên tục gặp các vấn đề liên quan đến an toàn, dấy lên những nghi ngờ về khả năng vận hành ổn định. Cụ thể, một chiếc SU7 đã từng gây tai nạn liên hoàn tại Trung Quốc vào tháng 5/2025 do hệ thống phanh khẩn cấp tự động đã không hoạt động đúng chức năng, khiến xe bất ngờ dừng lại giữa đường.

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Trước đó, các xe điện Xiaomi liên tục gặp các vấn đề liên quan đến an toàn, dấy lên những nghi ngờ về khả năng vận hành ổn định.

Ngoài ra, mẫu xe điện Xiaomi SU7 Ultra cũng đang dính đến hàng loạt vụ hỏa hoạn tại thị trường Trung Quốc; trong đó có một chiếc Xiaomi SU7 Ultra vừa bị cháy ngay đầu tháng 6/2026 tại tỉnh Giang Tây, cùng với các vụ cháy tương tự xảy ra vào tháng 2/2026 và tháng 10/2025.

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