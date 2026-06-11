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[GALLERY] Robot Xiaomi tự chụp ảnh bằng 17T Pro khiến khán giả trầm trồ

Số hóa - Xe

[GALLERY] Robot Xiaomi tự chụp ảnh bằng 17T Pro khiến khán giả trầm trồ

Robot hình người của Xiaomi gây chú ý khi tự cầm Xiaomi 17T Pro, zoom và chụp ảnh trên sân khấu, cho thấy bước tiến lớn về AI và robot.

Thiên Trang (TH)
Xiaomi vừa gây bất ngờ tại sự kiện ra mắt Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro ở Trung Quốc khi trình diễn robot hình người thế hệ mới có khả năng tự cầm smartphone, điều chỉnh mức thu phóng và chụp ảnh ngay trên sân khấu, tạo nên một trong những khoảnh khắc được quan tâm nhất chương trình bên cạnh màn giới thiệu sản phẩm chủ lực.
Xiaomi vừa gây bất ngờ tại sự kiện ra mắt Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro ở Trung Quốc khi trình diễn robot hình người thế hệ mới có khả năng tự cầm smartphone, điều chỉnh mức thu phóng và chụp ảnh ngay trên sân khấu, tạo nên một trong những khoảnh khắc được quan tâm nhất chương trình bên cạnh màn giới thiệu sản phẩm chủ lực.
Trong phần trình diễn ngắn nhưng đầy ấn tượng, robot của Xiaomi đã sử dụng bàn tay sinh học để nâng chiếc Xiaomi 17T Pro, sau đó thao tác các phím vật lý nhằm điều chỉnh zoom trước khi tự động thực hiện thao tác chụp ảnh, cho thấy khả năng tương tác với thiết bị điện tử ngày càng tiệm cận hành vi của con người.
Trong phần trình diễn ngắn nhưng đầy ấn tượng, robot của Xiaomi đã sử dụng bàn tay sinh học để nâng chiếc Xiaomi 17T Pro, sau đó thao tác các phím vật lý nhằm điều chỉnh zoom trước khi tự động thực hiện thao tác chụp ảnh, cho thấy khả năng tương tác với thiết bị điện tử ngày càng tiệm cận hành vi của con người.
Bức ảnh do chính robot chụp được trình chiếu ngay sau đó khiến nhiều người tham dự bất ngờ, đồng thời chứng minh hệ thống cảm biến, khả năng nhận diện vật thể và độ chính xác trong thao tác của robot đã đạt đến một cấp độ mới so với những màn trình diễn công nghệ trước đây.
Bức ảnh do chính robot chụp được trình chiếu ngay sau đó khiến nhiều người tham dự bất ngờ, đồng thời chứng minh hệ thống cảm biến, khả năng nhận diện vật thể và độ chính xác trong thao tác của robot đã đạt đến một cấp độ mới so với những màn trình diễn công nghệ trước đây.
Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho tham vọng phát triển robot hình người của Xiaomi, lĩnh vực mà hãng đã đầu tư mạnh trong nhiều năm qua với mục tiêu không chỉ tạo ra các nguyên mẫu trình diễn mà còn hướng đến những ứng dụng thực tiễn trong sản xuất công nghiệp và đời sống hàng ngày.
Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho tham vọng phát triển robot hình người của Xiaomi, lĩnh vực mà hãng đã đầu tư mạnh trong nhiều năm qua với mục tiêu không chỉ tạo ra các nguyên mẫu trình diễn mà còn hướng đến những ứng dụng thực tiễn trong sản xuất công nghiệp và đời sống hàng ngày.
Theo Xiaomi, robot thế hệ mới được trang bị bàn tay sinh học hoàn toàn cải tiến với kích thước nhỏ hơn khoảng 60% so với phiên bản trước, tương đương bàn tay của một công nhân trưởng thành, giúp tăng tính linh hoạt và khả năng thực hiện các thao tác đòi hỏi độ chính xác cao.
Theo Xiaomi, robot thế hệ mới được trang bị bàn tay sinh học hoàn toàn cải tiến với kích thước nhỏ hơn khoảng 60% so với phiên bản trước, tương đương bàn tay của một công nhân trưởng thành, giúp tăng tính linh hoạt và khả năng thực hiện các thao tác đòi hỏi độ chính xác cao.
Hệ thống bàn tay này còn được nâng cấp đáng kể về phần cảm biến khi tích hợp vùng xúc giác có diện tích lên tới 8.200 mm², cho phép robot nhận biết trạng thái tiếp xúc của vật thể tốt hơn, đồng thời tăng 64% số bậc tự do để thực hiện những chuyển động tự nhiên và phức tạp hơn.
Hệ thống bàn tay này còn được nâng cấp đáng kể về phần cảm biến khi tích hợp vùng xúc giác có diện tích lên tới 8.200 mm², cho phép robot nhận biết trạng thái tiếp xúc của vật thể tốt hơn, đồng thời tăng 64% số bậc tự do để thực hiện những chuyển động tự nhiên và phức tạp hơn.
Không chỉ dừng lại ở khả năng trình diễn, robot Xiaomi đã được đưa vào thử nghiệm thực tế tại nhà máy sản xuất ô tô của hãng, nơi thiết bị có thể làm việc liên tục trong các ca kéo dài ba giờ và đạt tỷ lệ thành công hơn 90% trong các nhiệm vụ lắp ráp đòi hỏi sử dụng đồng thời cả hai tay.
Không chỉ dừng lại ở khả năng trình diễn, robot Xiaomi đã được đưa vào thử nghiệm thực tế tại nhà máy sản xuất ô tô của hãng, nơi thiết bị có thể làm việc liên tục trong các ca kéo dài ba giờ và đạt tỷ lệ thành công hơn 90% trong các nhiệm vụ lắp ráp đòi hỏi sử dụng đồng thời cả hai tay.
Nhà sáng lập Xiaomi, Lei Jun, cho biết mục tiêu cuối cùng của công ty là phát triển những robot có thể tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất và đời sống thay vì chỉ biểu diễn trong môi trường kiểm soát, qua đó mở ra tương lai mới cho ngành robot hình người trong những năm tới.
Nhà sáng lập Xiaomi, Lei Jun, cho biết mục tiêu cuối cùng của công ty là phát triển những robot có thể tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất và đời sống thay vì chỉ biểu diễn trong môi trường kiểm soát, qua đó mở ra tương lai mới cho ngành robot hình người trong những năm tới.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp
Thiên Trang (TH)
#Xiaomi #robot hình người #17T Pro #AI #công nghệ

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