Toyota Việt Nam (TMV) vừa chính thức giới thiệu Land Cruiser FJ 2026 tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có giá bán từ 1,198 tỷ đồng.

Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser FJ 2026 giá từ 1,198 tỷ đồng.

Theo Toyota Việt Nam, Land Cruiser FJ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý trên toàn quốc từ ngày 28/7/2026. Xe được phân phối dưới với ba lựa chọn màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Đen và Nâu. Xe có một phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.7L, hộp số tự động và hệ dẫn động hai cầu, với giá bán lẻ từ 1,198 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

Toyota Land Cruiser FJ 2026 chốt giá bán tại Việt Nam, từ 1,198 tỷ đồng.

Về thiết kế, Land Cruiser FJ áp dụng ngôn ngữ "Fun Robust Dice Motif", kết hợp các đường nét vuông vức với phong cách hiện đại nhằm tạo nên diện mạo đậm chất SUV địa hình. Phần đầu xe nổi bật với dòng chữ TOYOTA thay cho logo truyền thống, cụm đèn thiết kế mới cùng cản trước cỡ lớn. Thân xe được nhấn mạnh bằng các vòm bánh mở rộng, ốp bảo vệ màu đen và bộ mâm hợp kim 18 inch, trong khi phần đuôi vẫn giữ phong cách vuông vức nhằm tối ưu khả năng quan sát và sử dụng thực tế.

Land Cruiser FJ áp dụng ngôn ngữ "Fun Robust Dice Motif", kết hợp các đường nét vuông vức với phong cách hiện đại nhằm tạo nên diện mạo đậm chất SUV địa hình.

Bên trong khoang lái, Toyota lựa chọn thiết kế theo phương ngang nhằm mở rộng tầm quan sát cho người lái. Xe được trang bị màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Hàng ghế sau có thể gập, trượt và điều chỉnh độ ngả nhằm tăng tính linh hoạt giữa không gian hành khách và khoang hành lý.

Xe được trang bị màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch.

Land Cruiser FJ được phát triển trên nền tảng IMV đã được Toyota cải tiến cho khả năng vận hành địa hình. Theo hãng, xe sở hữu khoảng sáng gầm, góc tiếp cận và hành trình dao động bánh xe tương đương Land Cruiser 70 Series. So với Land Cruiser Prado, chiều dài cơ sở của Land Cruiser FJ được rút ngắn 270 mm, kết hợp bán kính quay vòng tối thiểu 5,5 m nhằm tăng tính linh hoạt khi vận hành trong đô thị cũng như trên các cung đường hẹp hoặc địa hình phức tạp.

So với Land Cruiser Prado, chiều dài cơ sở của Land Cruiser FJ rút ngắn 270 mm, kết hợp bán kính quay vòng tối thiểu 5,5 m nhằm tăng tính linh hoạt khi vận hành.

Mẫu SUV mới sử dụng động cơ xăng 2.7L kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Xe được trang bị khóa vi sai cầu sau, chế độ 2nd Start Mode hỗ trợ khởi hành trên bề mặt có độ bám thấp cùng hệ thống hỗ trợ đổ đèo DAC (Downhill Assist Control) nhằm cải thiện khả năng kiểm soát khi di chuyển trên địa hình khó.

Về tiện nghi, Land Cruiser FJ được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập đi kèm bộ lọc bụi mịn PM2.5 và hệ thống camera toàn cảnh 360 độ hỗ trợ quan sát khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc trên địa hình off-road.

Xe sử dụng động cơ xăng 2.7L, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Các công nghệ an toàn chủ động trên xe thuộc gói Toyota Safety Sense, bao gồm hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), kiểm soát hành trình chủ động (DRCC), cảnh báo chệch làn đường (LDA), đèn chiếu xa thích ứng (AHS) và hệ thống hỗ trợ phanh khi đỗ xe (PKSB). Ngoài ra, xe còn được trang bị 7 túi khí cùng các hệ thống an toàn tiêu chuẩn.

Toyota cũng cho biết Land Cruiser FJ được phát triển với khả năng cá nhân hóa thông qua hệ thống phụ kiện chính hãng, cho phép khách hàng lựa chọn nhiều trang bị phục vụ cả nhu cầu sử dụng trong đô thị lẫn các hành trình khám phá. Danh mục phụ kiện bao gồm các chi tiết bảo vệ thân xe, tấm chắn bùn, ống thở, bạt phủ xe, lưới khoang hành lý cùng nhiều phụ kiện trang trí ngoại thất và nội thất.