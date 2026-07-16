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[GALLERY] "Hàng nóng" Toyota Land Cruiser FJ cập cảng Việt Nam, chờ ra mắt

Số hóa - Xe

[GALLERY] "Hàng nóng" Toyota Land Cruiser FJ cập cảng Việt Nam, chờ ra mắt

Loạt hình ảnh thực tế của mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ 2026 mới đây đã xuất hiện tại Việt Nam. Xe dự kiến ra mắt vào khoảng đầu tháng 8 tới.

Hải Nam
Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã có mặt tại Việt Nam. Trước đó, một số đại lý Toyota trong nước đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Land Cruiser FJ. Xe dự kiến được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã có mặt tại Việt Nam. Trước đó, một số đại lý Toyota trong nước đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Land Cruiser FJ. Xe dự kiến được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
Theo một số nguồn tin từ đại lý cho biết mức giá tạm tính của mẫu xe vào khoảng 1,2 tỷ đồng. Tham khảo thị trường Thái Lan, giá khởi điểm của Toyota Land Cruiser FJ được công bố ở mức 1.269.000 baht (quy đổi ra khoảng gần 1 tỷ đồng).
Theo một số nguồn tin từ đại lý cho biết mức giá tạm tính của mẫu xe vào khoảng 1,2 tỷ đồng. Tham khảo thị trường Thái Lan, giá khởi điểm của Toyota Land Cruiser FJ được công bố ở mức 1.269.000 baht (quy đổi ra khoảng gần 1 tỷ đồng).
Land Cruiser FJ được phát triển dưới mã dự án “500D”, sử dụng nền tảng IMV0 với cấu trúc body-on-frame tương tự Hilux Champ. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cấu hình trục cơ sở ngắn SSWB (Super Short Wheelbase), giúp chiếc SUV này linh hoạt hơn trong điều kiện đô thị mà vẫn duy trì khả năng off-road đặc trưng.
Land Cruiser FJ được phát triển dưới mã dự án “500D”, sử dụng nền tảng IMV0 với cấu trúc body-on-frame tương tự Hilux Champ. Tuy nhiên, điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cấu hình trục cơ sở ngắn SSWB (Super Short Wheelbase), giúp chiếc SUV này linh hoạt hơn trong điều kiện đô thị mà vẫn duy trì khả năng off-road đặc trưng.
Về kích thước, Land Cruiser FJ dài 4.610 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.890 mm, trục cơ sở đạt 2.580 mm. Khoảng sáng gầm lên tới 245 mm cùng khả năng lội nước 700 mm cho thấy rõ định hướng địa hình của mẫu xe này. Trong khi đó, bán kính quay vòng chỉ 5,5 m giúp việc di chuyển trong phố trở nên thuận tiện hơn đáng kể.
Về kích thước, Land Cruiser FJ dài 4.610 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.890 mm, trục cơ sở đạt 2.580 mm. Khoảng sáng gầm lên tới 245 mm cùng khả năng lội nước 700 mm cho thấy rõ định hướng địa hình của mẫu xe này. Trong khi đó, bán kính quay vòng chỉ 5,5 m giúp việc di chuyển trong phố trở nên thuận tiện hơn đáng kể.
Bên trong cabin, Land Cruiser FJ hướng đến sự đơn giản và bền bỉ với tông màu đen chủ đạo. Nội thất được trang bị các tiện ích cơ bản như vô-lăng bọc da chỉnh 4 hướng, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống lọc bụi PM2.5. Hàng ghế sau có thể trượt, ngả và gập linh hoạt, giúp mở rộng khoang hành lý lên tới hơn 1.500 lít khi cần thiết.
Bên trong cabin, Land Cruiser FJ hướng đến sự đơn giản và bền bỉ với tông màu đen chủ đạo. Nội thất được trang bị các tiện ích cơ bản như vô-lăng bọc da chỉnh 4 hướng, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống lọc bụi PM2.5. Hàng ghế sau có thể trượt, ngả và gập linh hoạt, giúp mở rộng khoang hành lý lên tới hơn 1.500 lít khi cần thiết.
Hệ thống giải trí trên xe ở mức đủ dùng với màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình sau vô-lăng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Đây là cấu hình phù hợp với định hướng thực dụng thay vì chạy theo yếu tố công nghệ. Điểm nhấn lớn nhất của Land Cruiser FJ nằm ở hệ thống an toàn khi được trang bị gói Toyota Safety Sense.
Hệ thống giải trí trên xe ở mức đủ dùng với màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình sau vô-lăng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Đây là cấu hình phù hợp với định hướng thực dụng thay vì chạy theo yếu tố công nghệ. Điểm nhấn lớn nhất của Land Cruiser FJ nằm ở hệ thống an toàn khi được trang bị gói Toyota Safety Sense.
Toyota Land Cruiser FJ sử dụng động cơ xăng bốn xi-lanh 2TR-FE dung tích 2.7L, cung cấp công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, đi kèm hộp số tự động sáu cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian.
Toyota Land Cruiser FJ sử dụng động cơ xăng bốn xi-lanh 2TR-FE dung tích 2.7L, cung cấp công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, đi kèm hộp số tự động sáu cấp cùng hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian.
Về công nghệ an toàn, Land Cruiser FJ được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ.
Về công nghệ an toàn, Land Cruiser FJ được trang bị gói Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ.
Ngoài ra còn có camera toàn cảnh 360 độ tích hợp chế độ hiển thị khu vực bên dưới gầm xe, hỗ trợ người lái quan sát chướng ngại vật khi vận hành trên địa hình phức tạp. Các công nghệ hỗ trợ off-road gồm kiểm soát hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống kiểm soát lực kéo.
Ngoài ra còn có camera toàn cảnh 360 độ tích hợp chế độ hiển thị khu vực bên dưới gầm xe, hỗ trợ người lái quan sát chướng ngại vật khi vận hành trên địa hình phức tạp. Các công nghệ hỗ trợ off-road gồm kiểm soát hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hệ thống kiểm soát lực kéo.
Video: Xem chi tiết Toyota Land Cruiser FJ sắp bán tại Việt Nam.
Hải Nam
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