Top 5 phụ kiện dễ mua, dễ dùng để bảo vệ ôtô mùa nắng nóng

Mùa hè, khi nhiệt độ ngoài trời lên cao, ôtô dễ trở thành "buồng nhiệt". Chủ xe có thể trang bị thêm phim cách nhiệt, bạt phủ, rèm che nắng... để giảm nhiệt.

Video: Tất tần tật cách chống nóng cho ôtô.

Vào mùa hè, khi mà nhiệt độ ngoài trời có thể lên 38 đến trên 40 độ C (thậm chí cao hơn trong hè 2026 này). Khi xe đóng kín cửa và đỗ lâu dưới nắng, khoang cabin dễ tăng nhiệt rất nhanh, ảnh hưởng đến nội thất cũng như trải nghiệm sử dụng. Để hạn chế tình trạng này, chủ xe có thể tham khảo 5 loại phụ kiện chống nóng phổ biến dưới đây.

Phim cách nhiệt

Phim cách nhiệt gần như là lựa chọn quen thuộc với nhiều chủ xe tại Việt Nam. Không ít người dán phim ngay sau khi nhận xe, nhất là với những mẫu ôtô thường xuyên di chuyển hoặc đỗ ngoài trời.

Tác dụng chính của phim cách nhiệt là giảm lượng nhiệt truyền qua kính, đồng thời hạn chế tia UV tác động trực tiếp vào người ngồi và vật liệu nội thất. Với những loại phim chất lượng tốt, khoang xe có thể đỡ nóng hơn khi phơi nắng, người ngồi bên trong cũng giảm cảm giác rát da khi ánh nắng chiếu qua kính.

Tác dụng chính của phim cách nhiệt là giảm lượng nhiệt truyền qua kính ôtô.

Một lợi ích khác là điều hòa có thể làm mát nhẹ nhàng hơn do cabin không hấp thụ quá nhiều nhiệt. Về lâu dài, việc giảm tác động của nắng cũng giúp hạn chế tình trạng bạc màu, nứt nẻ hoặc lão hóa sớm ở một số chi tiết nội thất.

Chi phí dán phim cách nhiệt hiện khá rộng. Các gói phổ thông cho xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ thường ở mức khoảng 2-3 triệu đồng, trong khi các dòng cao cấp có thể vượt 10 triệu đồng tùy thương hiệu, thông số cản nhiệt và vị trí kính.

Tuy vậy, chủ xe không nên chọn phim quá tối màu bởi có thể làm giảm tầm nhìn khi lái ban đêm, đi dưới mưa hoặc trong hầm thiếu sáng.

Bạt phủ và tấm che kính

Bạt phủ ôtô là phụ kiện đơn giản, dễ mua và có tác dụng bảo vệ xe khi đỗ lâu ngoài trời. Loại phụ kiện này giúp giảm nắng chiếu trực tiếp lên thân xe, hạn chế bụi bẩn, nước mưa và một số va quệt nhẹ trong bãi đỗ.

Với xe ít sử dụng, bạt phủ toàn thân có thể là giải pháp phù hợp. Khi được chọn đúng kích thước và chất liệu, bạt giúp lớp sơn ít tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt, đồng thời giảm phần nào nhiệt lượng truyền vào khoang nội thất.

Bạt phủ ôtô là phụ kiện đơn giản, có tác dụng bảo vệ xe khi đỗ lâu ngoài trời.

Tuy nhiên, bạt phủ cũng có nhược điểm. Việc trùm và tháo bạt khá mất thời gian, đặc biệt với xe kích thước lớn. Trong nhiều trường hợp, thao tác sẽ thuận tiện hơn nếu có hai người cùng thực hiện. Nếu thân xe hoặc mặt trong bạt còn bụi cát, quá trình kéo bạt có thể tạo vết xước nhỏ trên sơn hoặc kính.

Tại Việt Nam hiện nay, giá bạt phủ xe con loại bình dân thường dao động khoảng 300.000-700.000 đồng tùy chất liệu. Những loại dày hơn, có lớp bạc phản quang hoặc khả năng chống nước tốt hơn có thể trên 1 triệu đồng.

Với người dùng cần thao tác nhanh, tấm che kính lái hoặc bạt phủ nửa thân trên là lựa chọn gọn hơn. Một số loại có nam châm hoặc dây cố định, giá khoảng 200.000-400.000 đồng. Dù không bảo vệ toàn bộ xe, chúng vẫn giúp giảm nắng chiếu trực tiếp qua kính lái, khu vực thường khiến táp-lô và vô lăng nóng nhanh.

Ô che nắng tự động gắn nóc

Ô che nắng ôtô gắn nóc là phụ kiện mới chỉ xuất hiện tại Việt Nam trong vài năm gần đây. Sản phẩm thường sử dụng giác hút chân không để cố định trên nóc xe, đi kèm mô-tơ điện giúp đóng mở tự động.

Ô che nắng tự động không phải lựa chọn hoàn hảo trong mọi tình huống. Diện tích che phủ thường chỉ tương đương khoảng 70-80% thân xe, chủ yếu bảo vệ phần mui và kính.

Ưu điểm của loại ô này nằm ở sự tiện lợi và hình thức hiện đại hơn so với bạt phủ truyền thống. Người dùng không phải kéo bạt phủ sát toàn bộ thân xe, từ đó giảm nguy cơ ma sát gây xước sơn. Khi bung ra, ô tạo một lớp che phía trên, giúp giảm nắng chiếu trực tiếp vào mui, kính lái và một phần kính bên.

Do không ôm sát thân xe, phụ kiện này cũng hạn chế hiện tượng hấp nhiệt hoặc giữ hơi ẩm giữa lớp phủ và bề mặt sơn như một số loại bạt giá rẻ.

Dù vậy, ô che nắng tự động không phải lựa chọn hoàn hảo trong mọi tình huống. Diện tích che phủ thường chỉ tương đương khoảng 70-80% thân xe, chủ yếu bảo vệ phần mui và kính. Khả năng chống bụi, chống mưa tạt hoặc chống gió lớn vì thế không thể bằng bạt phủ toàn thân.

Giá bán của ô che nắng gắn nóc cũng cao hơn nhiều phụ kiện chống nóng thông thường. Các mẫu phổ biến thường ở mức 1-2 triệu đồng, trong khi phiên bản kích thước lớn, có điều khiển từ xa hoặc vật liệu chống UV tốt hơn có thể lên 3-4 triệu đồng.

Rèm lưới che nắng cửa kính

Trên đa số các mẫu xe phổ thông, rèm lưới che nắng cửa kính không phải trang bị tiêu chuẩn, khiến hành khách phía sau dễ bị nắng chiếu trực tiếp khi di chuyển ban ngày.

Rèm lưới giúp giảm cường độ ánh sáng đi vào cabin, tạo cảm giác mát mẻ và riêng tư hơn. So với việc dán phim kính quá tối, rèm có ưu điểm là linh hoạt hơn vì có thể tháo ra khi không cần dùng. Tài xế cũng ít bị ảnh hưởng tầm quan sát nếu rèm được lắp đúng vị trí và không che khuất gương hoặc kính lái.

Rèm lưới giúp giảm cường độ ánh sáng vào cabin, tạo cảm giác mát mẻ riêng tư.

Loại phổ biến hiện nay là rèm lưới gắn nam châm, được may theo form từng dòng xe để ôm sát khung cửa. Tại Việt Nam, một bộ gồm 4 cửa và kính sau có giá dao động khoảng 500.000-700.000 đồng. Ưu điểm của loại này là lắp đặt nhanh, gọn và ít làm thay đổi kết cấu xe.

Ngoài ra, còn có các loại rèm dùng giác hút gắn trực tiếp lên kính, giá khoảng 200.000-300.000 đồng mỗi bộ. Một số mẫu đơn lẻ có giá chỉ vài chục nghìn đồng, phù hợp với nhu cầu che nắng tạm thời. Tuy nhiên, chủ xe cần tránh các loại rèm quá tối hoặc dễ rơi khi xe di chuyển.

Thảm chống nóng cho táp lô

Thảm phủ táp lô là một trong những món phụ kiện được nhiều chủ xe trang bị khi thời tiết nắng nóng. Sản phẩm này thường được đặt trực tiếp lên bề mặt táp lô để giảm tác động của ánh nắng, qua đó hạn chế tình trạng bạc màu, khô cứng hoặc nứt nẻ sau thời gian dài sử dụng.

Các loại thảm táp lô hiện nay thường được làm từ nỉ, da lộn hoặc vật liệu có khả năng cách nhiệt. Bên cạnh việc giúp khu vực khoang lái bớt nóng hơn, thảm còn có tác dụng giảm hiện tượng ánh sáng hắt lên kính lái, nhờ đó người lái đỡ bị chói khi di chuyển dưới trời nắng mạnh.

Bên cạnh việc giúp khu vực khoang lái bớt nóng hơn, thảm còn có tác dụng giảm hiện tượng ánh sáng hắt lên kính lái, nhờ đó người lái đỡ bị chói khi di chuyển dưới trời nắng mạnh.

Phần lớn thảm táp lô được sản xuất theo từng mẫu xe cụ thể, nên việc lắp đặt khá đơn giản và ít ảnh hưởng đến thẩm mỹ nội thất. Nếu chọn đúng loại, phụ kiện này có thể tạo cảm giác gọn gàng, đồng bộ hơn cho khoang cabin.

Giá thảm táp lô thường dao động từ khoảng 500.000 đồng đến 2-3 triệu đồng, tùy chất liệu và độ hoàn thiện. Người dùng nên cân nhắc kỹ với các sản phẩm quá rẻ, bởi chúng có thể nhanh xuống cấp, dễ bám bụi hoặc phát sinh mùi khó chịu. Cần chọn loại có thiết kế đúng với xe để tránh che cảm biến, loa hoặc các cửa gió điều hòa trên táp lô.