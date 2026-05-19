Sony tung combo máy ảnh hơn 200 triệu cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp

Sony vừa ra mắt Alpha 7R VI cùng ống kính FE 100-400mm G Master với cảm biến 66,8 MP, quay 8K và giá bán vượt 200 triệu đồng.

Sony tiếp tục khuấy đảo thị trường máy ảnh chuyên nghiệp khi chính thức trình làng bộ đôi Sony Alpha 7R VI và ống kính FE 100-400mm F4.5 GM OSS với tổng giá trị hơn 229 triệu đồng, hướng tới nhiếp ảnh gia thể thao, động vật hoang dã và nhà sáng tạo nội dung cao cấp. (Ảnh: Genk)
Alpha 7R VI được trang bị cảm biến full-frame Exmor RS CMOS xếp chồng có độ phân giải lên tới 66,8 MP kết hợp bộ xử lý Bionz XR2 cùng chip AI chuyên dụng, cho khả năng nhận diện chủ thể nhanh và chính xác hơn đáng kể so với thế hệ trước.
Sony cho biết mẫu mirrorless mới có thể chụp liên tiếp 30 khung hình/giây không blackout, đồng thời thực hiện tới 60 phép tính AF/AE mỗi giây nhằm tăng độ chính xác khi theo dõi chủ thể chuyển động nhanh như xe đua, chim bay hay vận động viên thể thao.(Ảnh: Genk)
Khả năng quay video cũng là điểm nhấn lớn khi Alpha 7R VI hỗ trợ quay 8K 30p oversampling từ dữ liệu 8,2K cùng chế độ 4K 120p toàn khung hình không crop, đi kèm hệ thống tản nhiệt mới cho phép ghi hình liên tục tới 120 phút.(Ảnh: Genk)
Máy còn tích hợp chống rung quang học 5 trục đạt hiệu quả tới 8,5 stop ở trung tâm khung hình, hỗ trợ Dual Gain Shooting giảm nhiễu vùng tối và chuẩn xác thực hình ảnh C2PA nhằm phục vụ nhu cầu tác nghiệp báo chí và nội dung số chuyên nghiệp.(Ảnh: Genk)
Đi cùng thân máy là ống kính FE 100-400mm F4.5 GM OSS thuộc dòng G Master cao cấp với thiết kế zoom trong, bốn động cơ lấy nét tuyến tính XD Linear Motor và khả năng bám nét nhanh hơn khoảng 3 lần so với thế hệ trước.
Ống kính này sở hữu hàng loạt công nghệ quang học như thấu kính XA, Super ED, lớp phủ Nano AR Coating II và chống rung Active Mode, giúp tối ưu chất lượng hình ảnh khi chụp động vật hoang dã, thể thao hoặc quay video tele chuyên nghiệp.(Ảnh: Genk)
Tại Việt Nam, Sony Alpha 7R VI có giá tham khảo 113,99 triệu đồng trong khi ống kính FE 100-400mm F4.5 GM OSS được niêm yết ở mức 115,99 triệu đồng, biến đây trở thành một trong những combo máy ảnh mirrorless đắt đỏ và mạnh mẽ nhất mà Sony từng tung ra thị trường.(Ảnh: Genk)
