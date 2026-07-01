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[GALLERY] OpenAI tung GPT-5.6 siêu mạnh nhưng Nhà Trắng chặn phát hành

Số hóa - Xe

[GALLERY] OpenAI tung GPT-5.6 siêu mạnh nhưng Nhà Trắng chặn phát hành

GPT-5.6 vừa được OpenAI ra mắt với khả năng bảo mật vượt trội, nhưng người dùng phổ thông vẫn chưa thể trải nghiệm do phải chờ chính phủ Mỹ phê duyệt.

Thiên Trang (TH)
OpenAI vừa chính thức công bố GPT-5.6, thế hệ mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất với ba phiên bản Sol, Terra và Luna, tuy nhiên trái với các lần phát hành trước, model này chưa được mở cho người dùng đại trà khi chỉ khoảng 20 tổ chức trên toàn cầu được phép truy cập sau khi trải qua quy trình phê duyệt từ chính phủ Mỹ.
OpenAI vừa chính thức công bố GPT-5.6, thế hệ mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất với ba phiên bản Sol, Terra và Luna, tuy nhiên trái với các lần phát hành trước, model này chưa được mở cho người dùng đại trà khi chỉ khoảng 20 tổ chức trên toàn cầu được phép truy cập sau khi trải qua quy trình phê duyệt từ chính phủ Mỹ.
Phiên bản cao cấp nhất mang tên Sol được OpenAI đánh giá là mô hình mạnh nhất hãng từng phát triển trong lĩnh vực phân tích an ninh mạng và bảo mật, có khả năng phát hiện lỗ hổng phần mềm ở mức rất cao, khiến Nhà Trắng lo ngại công nghệ này có thể bị lợi dụng để phục vụ các cuộc tấn công mạng nếu được phát hành rộng rãi.
Phiên bản cao cấp nhất mang tên Sol được OpenAI đánh giá là mô hình mạnh nhất hãng từng phát triển trong lĩnh vực phân tích an ninh mạng và bảo mật, có khả năng phát hiện lỗ hổng phần mềm ở mức rất cao, khiến Nhà Trắng lo ngại công nghệ này có thể bị lợi dụng để phục vụ các cuộc tấn công mạng nếu được phát hành rộng rãi.
Theo OpenAI, GPT-5.6 gồm ba phiên bản với mức giá khác nhau, trong đó Sol hướng đến nghiên cứu và lập trình chuyên sâu, Terra cân bằng giữa hiệu năng và chi phí dành cho doanh nghiệp, còn Luna được tối ưu tốc độ xử lý và chi phí thấp để phục vụ các tác vụ tự động hóa phổ thông.
Theo OpenAI, GPT-5.6 gồm ba phiên bản với mức giá khác nhau, trong đó Sol hướng đến nghiên cứu và lập trình chuyên sâu, Terra cân bằng giữa hiệu năng và chi phí dành cho doanh nghiệp, còn Luna được tối ưu tốc độ xử lý và chi phí thấp để phục vụ các tác vụ tự động hóa phổ thông.
Việc GPT-5.6 bị giới hạn quyền truy cập diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký lệnh hành pháp mới về AI và an ninh mạng vào đầu tháng 6/2026, cho phép chính phủ xem xét các mô hình AI tiên tiến trong tối đa 30 ngày trước khi được phát hành rộng rãi và có quyền quyết định những đơn vị nào được tiếp cận sớm.
Việc GPT-5.6 bị giới hạn quyền truy cập diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký lệnh hành pháp mới về AI và an ninh mạng vào đầu tháng 6/2026, cho phép chính phủ xem xét các mô hình AI tiên tiến trong tối đa 30 ngày trước khi được phát hành rộng rãi và có quyền quyết định những đơn vị nào được tiếp cận sớm.
Đây được xem là lần đầu tiên chính phủ Mỹ trực tiếp yêu cầu một công ty AI kiểm soát việc phát hành mô hình ngay từ giai đoạn thử nghiệm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cách Washington giám sát các công nghệ AI tiên tiến có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Đây được xem là lần đầu tiên chính phủ Mỹ trực tiếp yêu cầu một công ty AI kiểm soát việc phát hành mô hình ngay từ giai đoạn thử nghiệm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cách Washington giám sát các công nghệ AI tiên tiến có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Động thái này diễn ra không lâu sau vụ Anthropic buộc phải ngắt quyền truy cập model Fable 5 trên phạm vi toàn cầu theo yêu cầu của Bộ Thương mại Mỹ, sau khi xuất hiện thông tin về một kỹ thuật có thể vượt qua lớp bảo vệ của hệ thống và khai thác dữ liệu nhạy cảm.
Động thái này diễn ra không lâu sau vụ Anthropic buộc phải ngắt quyền truy cập model Fable 5 trên phạm vi toàn cầu theo yêu cầu của Bộ Thương mại Mỹ, sau khi xuất hiện thông tin về một kỹ thuật có thể vượt qua lớp bảo vệ của hệ thống và khai thác dữ liệu nhạy cảm.
Dù chấp hành yêu cầu của chính phủ, OpenAI vẫn công khai bày tỏ quan điểm rằng cơ chế kiểm duyệt trước khi phát hành không nên trở thành thông lệ lâu dài vì có thể làm chậm quá trình đổi mới, hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của doanh nghiệp cũng như người dùng trên toàn thế giới.
Dù chấp hành yêu cầu của chính phủ, OpenAI vẫn công khai bày tỏ quan điểm rằng cơ chế kiểm duyệt trước khi phát hành không nên trở thành thông lệ lâu dài vì có thể làm chậm quá trình đổi mới, hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của doanh nghiệp cũng như người dùng trên toàn thế giới.
Theo kế hoạch, GPT-5.6 sẽ được mở rộng lên ChatGPT và API trong vài tuần tới sau khi hoàn tất các thủ tục đánh giá cần thiết, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được công bố, đồng nghĩa người dùng phổ thông hiện vẫn phải tiếp tục sử dụng các mô hình AI thế hệ cũ trong thời gian chờ đợi.
Theo kế hoạch, GPT-5.6 sẽ được mở rộng lên ChatGPT và API trong vài tuần tới sau khi hoàn tất các thủ tục đánh giá cần thiết, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được công bố, đồng nghĩa người dùng phổ thông hiện vẫn phải tiếp tục sử dụng các mô hình AI thế hệ cũ trong thời gian chờ đợi.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#T-5.6 #OpenAI #Nhà Trắng #trí tuệ nhân tạo #bảo mật #phát hành AI

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