Elon Musk “quay xe”, Ellison tung 300 tỷ USD cược AI

Bị Elon Musk “đâm sau lưng”, Larry Ellison dốc 300 tỷ USD vào OpenAI, biến Oracle thành canh bạc AI lớn nhất lịch sử công nghệ.

Thiên Trang (TH)
Sau cú “quay xe” gây chấn động của Elon Musk, tỷ phú Larry Ellison đã phản ứng đầy quyết liệt khi rót hơn 300 tỷ USD vào OpenAI, mở ra một trong những canh bạc táo bạo nhất lịch sử công nghệ.
Theo The Verge, thay vì các startup AI hào nhoáng, chính Oracle mới là thước đo thực tế cho việc cơn sốt trí tuệ nhân tạo có bền vững hay chỉ là bong bóng.
Oracle không xây dựng mô hình AI riêng mà chọn cách đặt cược vào hạ tầng và dịch vụ, chuyển mình từ công ty cơ sở dữ liệu truyền thống sang nền tảng AI với chiến lược hoàn toàn khác biệt.
Ở tuổi ngoài 80, Ellison vẫn giữ phong cách hiếu thắng, từng dự đoán nhiều xu hướng công nghệ từ sớm nhưng cũng không ít lần thất bại, khiến quyết định lần này mang màu sắc “được ăn cả, ngã về không”.
Thương vụ với OpenAI diễn ra sau khi Musk thay đổi hướng đi với xAI, buộc Oracle vay hàng chục tỷ USD và chấp nhận dòng tiền âm để theo đuổi tham vọng AI quy mô chưa từng có.
Rủi ro ngày càng rõ khi OpenAI dự kiến chi tiêu hàng trăm tỷ USD đến năm 2030, trong khi định giá cao ngất so với các công ty thực sự có lợi nhuận như Nvidia.
Không chỉ tài chính, Oracle còn đối mặt với áp lực từ cộng đồng, chuỗi cung ứng và địa chính trị khi các dự án trung tâm dữ liệu bị phản đối và chi phí hạ tầng tăng vọt.
Nếu Ellison đúng, Oracle có thể trở thành đế chế dữ liệu và AI thống trị tương lai, nhưng nếu sai, khoản cược 300 tỷ USD này có thể kéo cả tập đoàn vào một cú sụp đổ mang tính biểu tượng của bong bóng AI.
#Larry Ellison #OpenAI #AI #Oracle #cược công nghệ #bong bóng AI

