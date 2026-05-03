Elon Musk gây sốc, lập OpenAI để chặn “tận thế AI”?

Elon Musk và Sam Altman đối đầu tại tòa, hé lộ lý do thành lập OpenAI nhằm ngăn kịch bản AI hủy diệt, nhưng phía công ty phản bác gay gắt.

Thiên Trang (TH)
Cuộc đối đầu pháp lý giữa Elon Musk và Sam Altman đã bước vào giai đoạn căng thẳng khi cả hai lần đầu cùng xuất hiện tại tòa án liên bang, biến vụ kiện liên quan đến OpenAI thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ toàn cầu.
Tại phiên xét xử, Elon Musk gây chấn động khi khẳng định ông góp phần tạo ra OpenAI với mục tiêu ngăn chặn một kịch bản “tận thế” do trí tuệ nhân tạo gây ra, thậm chí ví mình như người bảo vệ nhân loại trước nguy cơ công nghệ vượt tầm kiểm soát.
Ông nhấn mạnh rằng AI có thể trở nên nguy hiểm tương tự những gì từng được mô tả trong phim khoa học viễn tưởng, và cảnh báo nếu không kiểm soát đúng cách, công nghệ này có thể đe dọa sự tồn vong của loài người.
Theo lời khai, Musk từng nỗ lực vận động chính phủ Mỹ xây dựng quy định cho AI từ rất sớm nhưng không nhận được sự quan tâm cần thiết, buộc ông phải hành động bằng cách đồng sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận nhằm tạo đối trọng với các “ông lớn” công nghệ.
Tuy nhiên, mâu thuẫn bùng nổ khi OpenAI chuyển hướng sang mô hình có lợi nhuận và nhận khoản đầu tư khổng lồ, điều mà Musk cho rằng đã làm lệch mục tiêu ban đầu và biến tổ chức thành một thực thể thương mại hóa công nghệ cốt lõi.
Ở chiều ngược lại, phía luật sư của OpenAI bác bỏ toàn bộ lập luận của Musk, cho rằng ông chỉ đang “thêu dệt câu chuyện” sau khi không đạt được quyền kiểm soát và thất bại trong việc thâu tóm tổ chức này.
Họ cũng đưa ra bằng chứng cho thấy Musk không thực hiện đầy đủ cam kết tài chính ban đầu, đồng thời cáo buộc ông chỉ khởi kiện sau khi thành lập công ty AI riêng để cạnh tranh trực tiếp.
Với những tranh cãi gay gắt và hệ quả tiềm tàng đối với cấu trúc quản trị cũng như tương lai phát triển của OpenAI, vụ kiện này được xem là bước ngoặt lớn, có thể định hình cách các công ty công nghệ kiểm soát và khai thác trí tuệ nhân tạo trong nhiều năm tới.
