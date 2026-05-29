Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Sam Altman bất ngờ nhận sai về “tận thế việc làm” AI

Số hóa - Xe

[GALLERY] Sam Altman bất ngờ nhận sai về “tận thế việc làm” AI

CEO OpenAI Sam Altman thừa nhận từng quá bi quan về AI thay thế con người, nhưng làn sóng sa thải công nghệ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thiên Trang (TH)
Sau nhiều năm liên tục cảnh báo về nguy cơ “ngày tận thế việc làm” do trí tuệ nhân tạo gây ra, CEO OpenAI Sam Altman mới đây bất ngờ thừa nhận rằng ông đã đánh giá quá bi quan về tốc độ AI thay thế lao động con người trên thực tế.
Sau nhiều năm liên tục cảnh báo về nguy cơ “ngày tận thế việc làm” do trí tuệ nhân tạo gây ra, CEO OpenAI Sam Altman mới đây bất ngờ thừa nhận rằng ông đã đánh giá quá bi quan về tốc độ AI thay thế lao động con người trên thực tế.
Phát biểu tại hội nghị của Commonwealth Bank of Australia ở Sydney, Sam Altman cho biết OpenAI từng dự đoán khá chính xác về tốc độ phát triển công nghệ AI, nhưng lại sai khi đánh giá các tác động xã hội và kinh tế mà công nghệ này có thể tạo ra trong ngắn hạn.
Phát biểu tại hội nghị của Commonwealth Bank of Australia ở Sydney, Sam Altman cho biết OpenAI từng dự đoán khá chính xác về tốc độ phát triển công nghệ AI, nhưng lại sai khi đánh giá các tác động xã hội và kinh tế mà công nghệ này có thể tạo ra trong ngắn hạn.
Trong suốt giai đoạn 2024-2025, Altman từng nhiều lần cảnh báo rằng AI có thể xóa sổ hàng loạt công việc văn phòng phổ thông, đặc biệt là các vị trí entry-level, đồng thời tạo ra biến động lao động chưa từng có trong lịch sử ngành công nghệ toàn cầu.
Trong suốt giai đoạn 2024-2025, Altman từng nhiều lần cảnh báo rằng AI có thể xóa sổ hàng loạt công việc văn phòng phổ thông, đặc biệt là các vị trí entry-level, đồng thời tạo ra biến động lao động chưa từng có trong lịch sử ngành công nghệ toàn cầu.
Tuy nhiên, CEO OpenAI giờ đây cho rằng thực tế diễn ra không hoàn toàn theo kịch bản tồi tệ như ông từng hình dung, đồng thời thừa nhận những phát biểu trước đó của mình đã góp phần tạo nên bầu không khí bi quan và sợ hãi xoay quanh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
Tuy nhiên, CEO OpenAI giờ đây cho rằng thực tế diễn ra không hoàn toàn theo kịch bản tồi tệ như ông từng hình dung, đồng thời thừa nhận những phát biểu trước đó của mình đã góp phần tạo nên bầu không khí bi quan và sợ hãi xoay quanh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
Điều đáng chú ý là ngay cả Sam Altman cũng chưa sẵn sàng giao hoàn toàn công việc cho AI khi ông tiết lộ từng thử để chatbot trả lời email và tin nhắn Slack thay mình nhưng cuối cùng vẫn phải tự xử lý nhiều cuộc trao đổi quan trọng giữa con người với nhau.
Điều đáng chú ý là ngay cả Sam Altman cũng chưa sẵn sàng giao hoàn toàn công việc cho AI khi ông tiết lộ từng thử để chatbot trả lời email và tin nhắn Slack thay mình nhưng cuối cùng vẫn phải tự xử lý nhiều cuộc trao đổi quan trọng giữa con người với nhau.
Theo Altman, trải nghiệm thực tế này khiến ông thay đổi cách nhìn về tương lai việc làm thời AI, bởi con người vẫn đặc biệt coi trọng yếu tố tương tác xã hội, cảm xúc và sự kết nối trực tiếp trong nhiều lĩnh vực mà công nghệ hiện nay chưa thể thay thế hoàn toàn.
Theo Altman, trải nghiệm thực tế này khiến ông thay đổi cách nhìn về tương lai việc làm thời AI, bởi con người vẫn đặc biệt coi trọng yếu tố tương tác xã hội, cảm xúc và sự kết nối trực tiếp trong nhiều lĩnh vực mà công nghệ hiện nay chưa thể thay thế hoàn toàn.
Dù vậy, thực tế ngoài thị trường lao động vẫn cho thấy sức ép ngày càng lớn khi chỉ chưa đầy nửa năm 2026 đã có hơn 115.000 nhân sự công nghệ bị sa thải, trong đó nhiều trường hợp được cho là liên quan trực tiếp tới làn sóng đầu tư và tự động hóa bằng AI.
Dù vậy, thực tế ngoài thị trường lao động vẫn cho thấy sức ép ngày càng lớn khi chỉ chưa đầy nửa năm 2026 đã có hơn 115.000 nhân sự công nghệ bị sa thải, trong đó nhiều trường hợp được cho là liên quan trực tiếp tới làn sóng đầu tư và tự động hóa bằng AI.
Giới chuyên gia nhận định AI có thể chưa tạo ra “tận thế việc làm” theo kiểu bùng nổ ngay lập tức, nhưng thị trường lao động toàn cầu chắc chắn đang bước vào giai đoạn chuyển đổi khắc nghiệt, nơi lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những người biết tận dụng AI để tăng năng suất thay vì chống lại nó.
Giới chuyên gia nhận định AI có thể chưa tạo ra “tận thế việc làm” theo kiểu bùng nổ ngay lập tức, nhưng thị trường lao động toàn cầu chắc chắn đang bước vào giai đoạn chuyển đổi khắc nghiệt, nơi lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những người biết tận dụng AI để tăng năng suất thay vì chống lại nó.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#AI #Sam Altman #OpenAI #tác động xã hội #việc làm #lao động

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT