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[GALLERY Microsoft gây sốc, tính thay OpenAI bằng AI Trung Quốc vì tốn tiền

Số hóa - Xe

[GALLERY Microsoft gây sốc, tính thay OpenAI bằng AI Trung Quốc vì tốn tiền

Chi phí AI tăng chóng mặt khiến Microsoft cân nhắc đưa DeepSeek của Trung Quốc vào Copilot, tạo nên nghịch lý giữa lúc Mỹ siết chặt công nghệ AI.

Thiên Trang (TH)
Microsoft đang xem xét sử dụng mô hình AI mã nguồn mở DeepSeek của Trung Quốc để vận hành một phần Copilot Cowork, trợ lý AI doanh nghiệp tích hợp trong Microsoft 365, nhằm giảm áp lực chi phí ngày càng tăng từ việc sử dụng các mô hình của Anthropic và OpenAI.
Microsoft đang xem xét sử dụng mô hình AI mã nguồn mở DeepSeek của Trung Quốc để vận hành một phần Copilot Cowork, trợ lý AI doanh nghiệp tích hợp trong Microsoft 365, nhằm giảm áp lực chi phí ngày càng tăng từ việc sử dụng các mô hình của Anthropic và OpenAI.
Theo nguồn tin từ Axios, hãng công nghệ Mỹ hiện đánh giá phiên bản DeepSeek V4 đã được tinh chỉnh cùng một số mô hình mã nguồn mở khác như những lựa chọn thay thế có chi phí thấp hơn, trong bối cảnh lượng người dùng doanh nghiệp khai thác AI ngày càng lớn khiến chi phí vận hành tăng mạnh.
Theo nguồn tin từ Axios, hãng công nghệ Mỹ hiện đánh giá phiên bản DeepSeek V4 đã được tinh chỉnh cùng một số mô hình mã nguồn mở khác như những lựa chọn thay thế có chi phí thấp hơn, trong bối cảnh lượng người dùng doanh nghiệp khai thác AI ngày càng lớn khiến chi phí vận hành tăng mạnh.
Ông Charles Lamanna, Phó Chủ tịch điều hành Microsoft phụ trách Copilot và nền tảng AI, cho biết nhiều khách hàng đang thực hiện hàng trăm tác vụ AI mỗi tuần, giúp nâng cao năng suất đáng kể nhưng đồng thời cũng khiến hóa đơn tính theo token tăng lên mức rất cao.
Ông Charles Lamanna, Phó Chủ tịch điều hành Microsoft phụ trách Copilot và nền tảng AI, cho biết nhiều khách hàng đang thực hiện hàng trăm tác vụ AI mỗi tuần, giúp nâng cao năng suất đáng kể nhưng đồng thời cũng khiến hóa đơn tính theo token tăng lên mức rất cao.
Hiện tượng này được giới công nghệ gọi là "tokenmaxxing", mô tả xu hướng tận dụng AI ở mức tối đa khiến lượng token tiêu thụ bùng nổ, đặc biệt khi Anthropic và OpenAI đều đã chuyển sang mô hình tính phí dựa trên mức độ sử dụng thay vì các gói thuê bao cố định như trước đây.
Hiện tượng này được giới công nghệ gọi là "tokenmaxxing", mô tả xu hướng tận dụng AI ở mức tối đa khiến lượng token tiêu thụ bùng nổ, đặc biệt khi Anthropic và OpenAI đều đã chuyển sang mô hình tính phí dựa trên mức độ sử dụng thay vì các gói thuê bao cố định như trước đây.
Trong khi Copilot Cowork hiện chủ yếu vận hành trên công nghệ của Anthropic và vẫn tương thích với các nền tảng từ OpenAI, việc Microsoft ngày càng muốn giảm sự phụ thuộc vào các đối tác AI lớn đã mở đường cho những lựa chọn mới có chi phí cạnh tranh hơn như DeepSeek.
Trong khi Copilot Cowork hiện chủ yếu vận hành trên công nghệ của Anthropic và vẫn tương thích với các nền tảng từ OpenAI, việc Microsoft ngày càng muốn giảm sự phụ thuộc vào các đối tác AI lớn đã mở đường cho những lựa chọn mới có chi phí cạnh tranh hơn như DeepSeek.
Để giải quyết những lo ngại liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư, Microsoft khẳng định nếu DeepSeek được triển khai thì mô hình sẽ hoạt động hoàn toàn trên hạ tầng Azure, dữ liệu khách hàng không rời khỏi hệ sinh thái Microsoft và tiếp tục được bảo vệ bằng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt của hãng.
Để giải quyết những lo ngại liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư, Microsoft khẳng định nếu DeepSeek được triển khai thì mô hình sẽ hoạt động hoàn toàn trên hạ tầng Azure, dữ liệu khách hàng không rời khỏi hệ sinh thái Microsoft và tiếp tục được bảo vệ bằng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt của hãng.
Động thái này trở nên đặc biệt nhạy cảm khi chỉ vài ngày trước, chính phủ Mỹ yêu cầu Anthropic hạn chế quyền truy cập đối với các mô hình AI mới nhất như Fable 5 và Mythos dành cho người không phải công dân Mỹ, đồng thời Washington cũng từng cân nhắc các biện pháp mạnh tay đối với DeepSeek và nhiều công ty AI Trung Quốc khác.
Động thái này trở nên đặc biệt nhạy cảm khi chỉ vài ngày trước, chính phủ Mỹ yêu cầu Anthropic hạn chế quyền truy cập đối với các mô hình AI mới nhất như Fable 5 và Mythos dành cho người không phải công dân Mỹ, đồng thời Washington cũng từng cân nhắc các biện pháp mạnh tay đối với DeepSeek và nhiều công ty AI Trung Quốc khác.
Quyết định đang được cân nhắc của Microsoft cho thấy cuộc đua AI toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới, nơi chi phí vận hành và khả năng tối ưu ngân sách có thể trở thành yếu tố quan trọng hơn cả nguồn gốc địa lý hay các căng thẳng địa chính trị vốn đang bao trùm ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.
Quyết định đang được cân nhắc của Microsoft cho thấy cuộc đua AI toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới, nơi chi phí vận hành và khả năng tối ưu ngân sách có thể trở thành yếu tố quan trọng hơn cả nguồn gốc địa lý hay các căng thẳng địa chính trị vốn đang bao trùm ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (TH)
#Microsoft #AI #DeepSeek #Copilot #OpenAI #chi phí

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