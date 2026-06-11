[GALLERY] Nút ít ai để ý trên điều hòa có thể làm tiền điện tăng vọt

Chỉ một cài đặt nhỏ trên điều hòa cũng có thể khiến hóa đơn điện mùa hè tăng đáng kể. Chọn đúng chế độ quạt giúp tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ máy.
Danh sách ôtô ế ẩm nhất tháng 5/2026 ghi nhận tới 5 mẫu xe của Toyota, ngoài ra còn có 2 mẫu xe của Suzuki, 2 của Isuzu và một mẫu xe Hàn thương hiệu Hyundai.
Danh sách ôtô ế ẩm nhất tháng 5/2026 ghi nhận tới 5 mẫu xe của Toyota, ngoài ra còn có 2 mẫu xe của Suzuki, 2 của Isuzu và một mẫu xe Hàn thương hiệu Hyundai.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có cơ hội phát triển sự nghiệp và thu nhập tăng vọt từ tiền lương, thưởng, lãi gửi tiết kiệm...
Kia New Sorento Hybrid ra mắt Việt Nam với 2 phiên bản gồm 1.6 Turbo Hybrid Signature và 1.6 Turbo Hybrid Signature AWD, giá bán từ 1.349 đến 1,399 tỷ đồng.
Xe tăng bị cho là lỗi thời trước UAV và tên lửa chống tăng, nhưng các mẫu tăng thế hệ mới chứng minh điều ngược lại bằng công nghệ bảo vệ và hỏa lực hiện đại.
Những bức ảnh được hãng AP đăng tải cho thấy nhiều tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại trong trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines.
Intel cho rằng Frame Generation và AI không còn là tính năng phụ trợ mà sẽ trở thành chìa khóa giúp máy chơi game cầm tay chinh phục các tựa game AAA tương lai.
Mẫu trực thăng phổ biến nhất của Airbus là H145 được loại bỏ buồng lái để tập trung vào cấu hình chở hàng, tích hợp AI cùng kiến trúc mô-đun linh hoạt.
Từng bị xem là quá viển vông để thương mại hóa, công nghệ chỉnh sửa gene trong cơ thể đang thu hút hàng triệu USD đầu tư và có thể thay đổi tương lai y học.
Kia New Sportage vừa công bố giá bán tại Việt Nam với mức từ 769 - 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu.
Dù đánh mất vị thế SUV đầu bảng vào tay tân binh Q9 sắp ra mắt, tuy nhiên mẫu xe SUV hạng sang Audi Q7 2026 mới vẫn không hề cắt giảm các yếu tố sang trọng.
Sau gần 20 năm vắng bóng trên thị trường, Nissan đã quyết định "hồi sinh" một trong những tên gọi quen thuộc nhất của hãng là Primera dưới dạng xe thuần điện.
Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát liên tục xuất hiện bên nhau trong công việc, sự kiện và những khoảnh khắc đời thường.
WWDC 2026 không chỉ là sân khấu công nghệ mà còn đánh dấu lần cuối Tim Cook xuất hiện với vai trò CEO Apple sau gần 15 năm lãnh đạo.
Thương hiệu xe sang Trung Quốc Hongqi vừa hé lộ mẫu SUV địa hình mới mang tên G919. Xe sở hữu hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) 4 mô-tơ điện.
Apple nâng cấp Screen Time trên iOS 27 với hàng loạt công cụ mới, giúp phụ huynh kiểm soát nội dung, liên lạc và thời gian sử dụng thiết bị của trẻ.
Mazda MX-5 2026 mới đây đã chính thức được các đại lý chính hãng tại Việt Nam nhận đặt hàng sau nhiều năm vắng bóng, bản mui cứng dưới 1,5 tỷ đồng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất hãy làm việc cẩn thận, chú ý lợi ích lâu dài và cắt giảm các khoản chi không cần thiết.
Nhỏ bé đến mức vô hình trước mắt thường, tảo silic lại là những “kiến trúc sư thủy tinh” đem lại sự sống cho những vùng nước rộng lớn.
Mercedes GLC 350e 4MATIC dự kiến sẽ mở bán tại Việt Nam vào cuối năm 2026, đem tới cho khách hàng thêm lựa chọn di chuyển "xanh" và tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Chiếc máy chơi game cầm tay Ally trở thành tâm điểm của gian ASUS ROG khi có tới 2 sản phẩm phiên bản đặc biệt và 1 mẫu concept cho các phiên bản tương lai.